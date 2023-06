Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 3 iunie. Câștig de 300 de lei cu FC Argeș – Dinamo și finala FA Cup

Fotbalul de pretutindeni se pregătește de o binemeritată vacanță, însă pariorii pot specula ultimele meciuri din acest final de sezon.

Cotă de 2.05 la Manchester City – Manchester United pentru un câștig de peste 300 de lei cu biletul zilei de sâmbătă

Pentru biletul de sâmbâtă, 3 iunie, am ales două meciuri extrem de interesante și care ne pot aduce o sumă importantă: FC Argeș – Dinamo și finala Cupei Angliei, Manchester City – Manchester United. Am obținut o cotă de 3.01 la Superbet, iar dacă vom miza 100 de lei am putea fi mai bogați cu 300 de lei.

ADVERTISEMENT

Englezii își iau la revedere la cel mai tare campionat din lume cu un duel de gala în cea mai veche competiție din lume: finala Cupei Angliei, dintre Manchester City și Manchester United, un derby local.

„Diavolii roșii” pot profita de faptul că „cetățenii” sunt c , în timp ce echipa lui Pep Guardiola poate realiza eventul și să aibă un moral de oțel înainte de meciul cu Inter.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Partida va fi cu siguranță una extrem de disputată, așa că mizăm pe „ambele marchează” și „peste 2,5 goluri”, cu o cotă de 2.05. Meciul se dispută, sâmbâtă, 3 iunie de la ora 17:00.

FC Argeș – Dinamo poate marca prima promovare din istoria „câinilor”

Returul barajului de promovare/menținere în SuperLiga , după ce gazdele au decis să schimbe locul de disputare în urma înfrângerii cu 1-6 din meciul tur de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Ovidiu Burcă e aproape calificată, în timp ce piteștenii sunt cu moralul la pământ, iar în vestiar este o ruptură.

Ținând cont de rezultatul din meciul tur, această partidă poate fi una extrem de imprevizibilă, mai ales FC Argeș nu mai are nimic de pierdut, în timp ce Dinamo va încerca să își conserve avantajul. Mizăm astfel pe „total goluri peste 0,5” cu o cotă de 1,47.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri ne poate aduce un câștig de peste 300 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 2,05 pentru pronosticul „ambele marchează” și „peste 2,5 goluri” în meciul Manchester City – Manchester United și o cotă de 1,47 pentru pronosticul „peste 0,5 goluri” la FC Argeș – Dinamo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,01. Numai bună pentru un câștig de 301 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.