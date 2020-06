Biletul zilei la pariuri, vineri 12 iunie 2020. Doi „solişti“ pentru triplarea investiţiei

Biletul zilei la pariuri, vineri 12 iunie 2020. După o lungă perioadă de aşteptare, în sfârşit, revin meciurile din Liga 1. Aşa că de pe biletul pentru astăzi nu lipseşte duelul dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani. Cel de-al doilea meci ales este returul semifinalei de Cupa Italiei, dintre Juventus şi AC Milan. Am mers în ambele cazuri pe „1 solist“ şi am obţinut, la Fortuna, o cotă totală de 2,87.

Craiova şi FC Botoşani se întâlnesc vineri, de la 20:00, în etapa a treia a play-off-ului. Pentru ambele formaţii va fi primul meci oficial după o pauză de trei luni. Gazdele sunt pe locul al treilea, în timp ce oaspeţii stau cu două poziţii mai jos.

Universitatea a disputat două jocuri de pregătire, în aceeaşi zi, împotriva Viitorului, pierzându-l pe primul cu 0-3 şi impunându-se în cel de-al doilea cu 2-1. Vestea proastă pentru olteni a fost accidentarea talentatului Valentin Mihăilă, dar formaţia lui Bergodi ar trebui să poată suplinească lipsa acestuia, chiar dacă el bifa şi regula U-21. Craiova n-a pierdut niciodată în faţa Botoşaniului pe teren propriu, dar acum nu se poate bucura de sprijinul publicului.

FC Botoşani s-a calificat în premieră în play-off. Elevii lui Croitoru au avut un parcurs foarte bun până acum şi se află pe 5, având şanse să prindă Europa la finalul sezonului. Lipsa lui Jonathan Rodriguez, rămas în Argentina din cauza pandemiei, va fi extrem de importantă pentru moldoveni. Mijlocaşul a fost constant şi cel mai bun jucător al lor. Rezultatele de până acum pe Ion Oblemenco nu le dau prea mari speranţe celor de la FC Botoşani, dar vor încerca să îi strice debutul lui Bergodi. Noi credem că nu vor reuşi, aşa că alegem „1 solist“, care are cota 1,85, la Fortuna.

Victoria asigură calificarea în finală

Juventus şi AC Milan se înfruntă în manşa retur a semifinalei de Cupa Italiei de la ora 22:00. Scorul din tur a fost egal, 1-1, după ce torinezii au egalat dramatic, în prelungiri, printr-un penalty transformat de Cristiano Ronaldo şi contestat de milanezi.

Juventus este, fără doar şi poate, cea mai bună echipă din Italia şi porneşte din postura de favorită. Deşi remiza albă îi este în avantaj, e greu de crezut că meciul se va termina fără goluri pe tabelă. Ultima dată când Juventus nu a marcat pe teren propriu în poarta lui AC Milan era în 2014. Atunci a fost şi ultimul succes al „rosso-nerilor” la Torino.

AC Milan trebuie să tragă tare pentru a se califica în Europa. În Serie A, e la limită, pe locul 7, primul sub locurile de cupe europene. Cupa ar fi un traseu mai scurt, dar are nevoie de o remiză cu multe goluri sau de o victorie, ambele greu de obţinut pe terenul lui Juventus. Cel mai probabil, elevii lui Stefano Pioli vor ataca pentru a forţa un rezultat pozitiv, iar gazdele asta aşteaptă: mai puţini oameni în apărarea adversarului. Calitatea şi maturitatea torinezilor ne fac să îi considerăm favoriţi. „1 solist“ are cota 1,55, la Fortuna.

Universitatea Craiova – FC Botoşani şi Juventus Torino – AC Milan, cu pronosticuri „1 solist“, la cote 1,85 şi 1,55, ne aduc 287 de lei la Fortuna, dacă alegem o miză de 100 de lei. Aproape triplarea investiţiei din numai două jocuri este o afacere bună.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

