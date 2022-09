Biletul zilei la pariuri, vineri, 16 septembrie 2022. Mizăm pe două partide din Germania și Anglia pentru un câștig de peste 375 de lei

Meciurile din cupele europene au fost mai mult decât atractive, cu rezultate interesante, însă e timpul să revenim în campionatele Europei pentru că weekendul programează o serie de jocuri care ne vor ține cu siguranță în fața micilor ecrane. Pentru ziua de vineri, 16 septembrie 2022, am ales două opțiuni din Premier League, respectiv Bundesliga, două dintre cele mai puternice campionate de pe ”Bătrânul continent”. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,77 la .

Meciurile din etapa a 7-a din Bundesliga și Premier League ne pot aduce un câștig de 377 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de vineri, 16 septembrie 2022, cu primul meci al rundei a 7-a din Germania, Mainz – Herta Berlin, programat de la 21:30. Se anunță o partidă interesantă în care așteptăm un rezultat care să mențină gazdele în partea superioară a clasamentului și mizăm și pe goluri ca să facem așteptarea mai atractivă.

Cea de-a doua alegere vine din Premier league și este un duel extrem de interesant între două nou promovate, Nottingham Forest, respectiv Fulham. Cele două oponente au oferit dueluri interesante în precedenta ediție din Championship, al doilea eșalon valoric al Angliei.

Cotă de 1,72 pe biletul zilei în disputa Mainz – Herta Berlin

Prima propunere de pe biletul zilei de vineri, 16 septembrie 2022, este așa cum spuneam ceva mai devreme duelul dintre Mainz și Herta Berlin, din etapa a 7-a din Bundesliga. Nu este deloc o alegere la ”fentă” și vom încerca să argumentăm de ce vom urmări această partidă care deschide etapa în primul eșalon al Germaniei.

Opțiunea noastră se bazează și pe faptul că se întâlnesc două dintre echipele care nu au neapărat așteptări foarte mari în actualul campionat și tocmai de aceea ar trebui să lase la o parte orice precauție și să ne ofere un spectacol sportiv de calitate. În Germania meciurile sunt oricum spectaculoase, iar acesta are câteva atuuri care ne îndreptățesc să credem că vom vedea și goluri.

, fără să impresioneze în primele partide disputate în actualul sezon se poziționează în partea superioară a clasamentului, pe locul 6, poziție pe care dacă ar reuși să o păstreze până la final ar avea asigurată participarea în cupele europene. Oaspeții din Berlin au intrat mai greu în ritmul campionatului dar în ultimele două etape au ieșit de pe teren neînvinși, lucru foarte posibil și după jocul de la Mainz.

Acceptând statistica primelor etape vom acorda un plus de șanse gazdelor și de aceea mizăm pe faptul că nu vor pierde. La fel în cazul celor de la Herta mergem pe ceea ce s-a întâmplat în meciurile anterioare și suntem siguri că încă nu sunt pregătiți să câștige pe teren străin. În plus, suntem aproape sigur că se vor marca minimum două goluri. Așadar, vom paria pe: ”1X și 2-4 goluri în meci”, care are la o cotă de 1,72.

Nottingham – Fulham ne aduce o cotă de 2,19 la biletul zilei

Mergem în Angliia pentru cea de a doua propunere, iar pontul pe care mizăm ar trebui să ne ajute să ne și rotunjim profitul. Întâlnirea dintre Nottingham Forest și Fulham se dispută în condiții speciale. începând de vineri, 16 septembrie, după ce etapa trecută a fost anulată datorită funeraliilor Regine Elisabeta a II-a.

Spuneam mai înainte că am ales acest joc și pentru că este o continuare a duelului dintre cele două formații, din sezonul trecut din eșalonul secund. Londonezii au câștigat Championship, în vreme ce ”pădurarii” au acces în Premier League după disputarea meciurilor din play-off. În campionatul trecut cele două oponente și-au împărțit victoriile. Fulham s-a impus categoric 4-0 pe terenul lui Forest, în vreme ce dubla câștigătoare a Ligii Campionilor a câștigat la Londra cu 1-0.

Anticipăm un meci spectaculos și pentru că știm ce investiții uriașe au făcut patronii lui Nottingham în această vară, peste 150 de milioane de lire sterline, dar și pentru că Fulham a arătat foarte bine în primele șase etape disputate în actualul sezon. Am fi tentați să spunem că va fi remiză, dar Forest pe teren propriu joace foarte bine. Pariem așadar pe: ”1X și ambele echipe marchează”, pont care are o cotă de 2,19 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 377 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, 16 septembrie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,72 pentru pronosticul ”1X și 2-4 goluri” în duelul dintre Mainz și Herta Berlin și o cotă de 2,19 pentru ”1X și ambele echipe înscriu”, în disputa dintre Nottingham Forest și Fulham, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 377 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.