Scandal la Bayern Munchen. După înfrângerea cu Mainz, jucătorii au plecat la distracție în Ibiza

După ce a câștigat derbyul cu Borussia Dortmund, acontându-și , Bayern Munchen a intrat practic în vacanță. Dovadă nu doar acel 1-3 cu Mainz, din weekend, ci și faptul că, imediat după meci, jucătorii au zburat în Ibiza. O decizie criticată de fostele glorii ale echipei.

Mental, probabil că jucătorii lui erau deja în vacanță imediat după derbyul cu Borussia Dortmund. Cel care l-a adus titlul. Cu atât mai mult cu cât aventura europeană este deja încheiată.

Așa se face că băieții lui Julian Nagelsmann s-au mulțumit în deplasarea de la Mainz cu un singur gol, realizat de Robert Lewandowski. Unul fără efect, gazdele impunându-se cu 3-1 grație reușitelor lui Jonathan Burkardt, Moussa Niakhate și Leandro Barriero.

Și, chiar dacă mai sunt două runde până la finalul întrecerii, jucătorii echipei bavareze au primit două zile libere de la Nagelsmann. Și au zburat imediat către Ibiza, urmând să revină la antrenamente doar marți.

Potrivit , doar patru dintre jucătorii lui Bayern Munchen care au jucat cu Mainz au lipsit din avion. Este vorba despre Thomas Muller, Kingsley Coman, Dayot Upamecano și Bouna Sarr. Plus Manuel Neuer, Sven Ulreich, Niklas Süle și Marcel Sabitzer.

În rest, tot lotul a luat parte la această mini-vacanță. Una pe care fosta legendă a clubului, Lotthar Matthaus, a considerat-o drept inacceptabilă.

”Este absolut inacceptabil, mai ales după un meci ca acesta. Dacă ar fi câștigat, le-aș fi spus și eu să stea trei zile în Ibiza, nu doar două.

Însă, în locul lui Nagelsmann, aș lua măsuri mai dure după astfel de prestații. Aș anula zilele libere și i-aș chema la antrenamente dacă se prezintă precum la Mainz”, a spus Matthaus pentru Sky Germania.

Lothar Matthäus🎙:”That’s not acceptable at all, especially after a game like that. If they had won yesterday, I would say: stay in Ibiza for three days. In Julian Nagelsmann’s place, I would take tougher action – days off after a game like that are cancelled”

( Sky90 )

— Bayern Munich English & Die Manschaft (@altaeeameer11)