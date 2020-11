Biletul zilei la pariuri, vineri, 20 noiembrie 2020. Câştig de peste 250 de lei din fotbal și tenis

Biletul zilei la pariuri, vineri, 20 noiembrie 2020. Astăzi revin în atenția noastră meciurile din campionatele interne ale Europei, dar ne aruncăm un ochi și spre tenis acolo unde se află în desfășurare Turneul Campionilor. Am ales o partidă de fotbal din Liga 1 și una de tenis la competiția majoră a ATP și am făcut un bilet de peste 250 de lei câştig potenţial la Get’s Bet.

Primul meci de pe biletul zilei este cel dintre Dinamo București și FC Voluntari, din etapa a 11-a a Ligii 1. Întâlnirea începe la ora 20:30 și va avea o miză uriașă pentru gazde și pentru tehnicianul Cosmin Contra, aflat tot mai aproape de o plecare din ”Groapă”.

De la ora 22:00 va începe întâlnirea de tenis dintre sârbul Novak Djokovic și germanul Alexander Zverev, o adevărată bătălie pentru accederea în faza semifinalelor. Partida este ultima care se va desfășura în Grupa Tokyo 1970.

Cotă 1,32 pe biletul zilei pentru goluri la Dinamo – Voluntari

Meciul Dinamo București – FC Voluntari se va desfășura într-un moment total neprielnic pentru formația din Ștefan cel Mare. Situația la club este extrem de tensionată din cauza faptului că investitorii spanioli încă nu au adus banii promiși, iar jucătorii par tot mai tentați să abandoneze proiectul.

Nici antrenorul Cosmin Contra nu are o situație roz, el fiind pe punctul de a părăsi corabia. ”Guriță” își negociază în aceste zile plecarea, dar în același timp a promis că va pregăti foarte bine duelul cu omologul său de la Voluntari, Mihai Teja.

Apărarea lui Dinamo a fost vraiște în ultimele meciuri, iar ilfovenii au o poftă de gol remarcabilă în acest sezon. Teja joacă un fotbal plăcut ochiului, dar și Voluntariul are mai carențe în defensivă. De aceea am ales varianta ”peste 1,5 goluri” care are o cotă 1,32 la Get’s Bet.

Djokovic – Zverev aduce o cotă de 1,90 pe biletul zilei

Surprizele s-au ținut lanț la Turneul Campionilor, iar cele mai mari le-a oferit rusul Daniil Medvedev, care și-a asigurat locul în semifinale de pe prima poziție după ce a trecut pe rând de Alexander Zverev și Novak Djokovic.

În aceste condiții întâlnirea dintre liderul clasamentului ATP și noul star al tenisului german se anunță o bătălie de foc pentru ce-l de-al doilea loc care duce în careul de ași, învingătorul urmând să dea în semifinale de austriacul Dominic Thiem.

Deși a pierdut în două seturi cu Medvedev, Djokovic pornește cu prima șansă la meciul cu Zverev, mai ales că neamțul a părus destul de obosit și tensionat la primele două partide. Sârbul are o capacitate incredibilă de a se remonta în momentele dificile și credem că va obține o victorie facilă. Am mizat pe varianta ”sub 22,5 ghemuri”, care are atractiva cotă de 1,90 la Get’s Bet.

Câştig de peste 250 de lei din Liga 1 și Turneul Campionilor

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,32 pentru pronosticul ”peste 1,5 goluri” în meciul Dinamo – FC Voluntari și o cotă de 1,90 pentru ”sub 22,5 ghemuri” la Novak Djokovic – Alexander Zverev, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,53. Numai bună pentru un câștig de 253 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.