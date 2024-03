Biletul zilei la pariuri, vineri 22 martie. Câștig de 565 de lei cu meciuri amicale

Fotbalul la nivel de campionate ia o scurtă pauză în acest weekend, făcând loc meciurilor în care sunt angrenate echipele naționale. Unele dintre ele joacă în play-off-ul de calificare la Euro, altele care au biletele de Germania deja acontate încearcă să facă ultimele reglaje pentru turneul final.

Cotă de 2,09 pentru biletul zilei de vineri la pariuri de la România – Irlanda de Nord

Iar din oferta destul de stufoasă, am selectat și noi două partide pentru biletul zilei de vineri, 22 martie, la pariuri. Am obținut o cotă totală de 5,64 la MAXBET și am putea obține un câștig de aproape 565 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Primul meci selectat pentru biletul zilei de vineri la pariuri ne privește direct, pentru că e vorba despre amicalul România – Irlanda de Nord, ce se va disputa începând cu ora 21:45 pe Arena Națională din Capitală. Este primul test pentru „tricolori” dintre cele două programate în luna martie și-i va da

Din păcate, staff-ul naționalei se confruntă cu probleme destul de mari pentru partidele cu Irlanda de Nord și Columbia (se joacă marți, 26 martie, la Madrid). Ionuț Nedelcearu și în timp ce alți oameni de bază nu au deloc meciuri în picioare, fiind rezerve eterne la echipele la care sunt legitimați.

Chiar și în aceste condiții, România pleacă favorită, mai ales că joacă pe teren propriu. Fiind vorba de un meci care ar putea hotărî în proporție de peste 75% lotul pe care Edi Iordănescu îl va convoca la Euro, e de așteptat ca fiecare jucător să dea tot ce are mai bun pentru a-l impresiona pe selecționer.

Și de aceea credem că am putea asista la un festiva ofensiv al „tricolorilor”, care s-ar putea concretiza și pe tabela de marcaj. În traducere liberă, e foarte probabil ca „România să marcheze cel puțin două goluri”, pronostic care la MAXBET are o frumoasă cotă de 2,09, ce nu trebuie ratată.

Spania – Columbia aduce o cotă de 2,70 la biletul zilei de vineri la pariuri

Al doilea meci selectat de noi pentru biletul zilei de vineri, 22 martie, la pariuri este Spania – Columbia, care va începe la ora 22:30, pe „London Stadium”. Un alt amical de gală, între o forță a continentului european și alta a celui sud-american.

Și aici anticipăm un spectacol fotbalistic de zile mari, pentru că se întâlnesc două echipe foarte ofensive, care pun mare preț pe cartea atacului. Dovadă că spaniolii au marcat nu mai puțin de 22 goluri în ultimele 6 partide, în timp ce columbienii au „doar” 7 goluri în ultimele 4 jocuri.

Cu 9 victorii și o înfrângere în ultimele 10 meciuri, e clar că ibericii sunt favoriți în acest meci și nu ar trebui să ratăm un solist aproape sigur. Însă forța ofensivă a ambelor echipe ne obligă practic să lipim și niște goluri, așa că vom merge pe o variantă combinată, pentru a plusa la câștig. Am optat astfel pentru pronosticul „1 solist și peste 2,5 goluri”, pentru care MAXBET ne oferă o cotă excelentă de 2,70.

Câștig de aproape 565 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 2,09 pentru pronosticul „gazdele marchează peste 1,5 goluri” la meciul România – Irlanda de Nord și o cotă de 2,70 pentru „1 solist și peste 2,5 goluri” la Spania – Columbia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,64. Numai bună pentru un câștig de aproape 565 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.