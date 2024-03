Biletul zilei la pariuri, vineri 29 martie. Bet Builder pentru un câștig de 875 de lei

Gata cu e timpul să revenim la lucruri mai serioase. Adică la întrecerile interne din Europa, acolo unde lupta la vârf se ascute din ce în ce mai tare, pe măsură ce ne apropiem de finish.

Bet Builder de cotă 3,85 la meciul Sepsi – CFR Cluj pentru biletul zilei de vineri la pariuri

Și pentru că totul „frige”, e cazul să venim și noi cu niște propuneri „fierbinți” pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 29 martie. Mai precis cu două combinații Bet Builder, la o cotă totală de 8,73 obținută de la BETANO, ce ne pot aduce un posibil câștig de aproape 875 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Prima noastră alegere este din care programează vineri jocul dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și CFR Cluj. Acesta va începe la ora 20:30 și va fi transmis în direct de posturile Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1.

Clujenii au comis-o etapa precedentă pe teren propriu cu Universitatea Craiova, s-au distanțat la 8 puncte în spatele liderului FCSB și mai au doar șanse teoretice în lupta la titlu. Ba chiar e în pericol și locul de cupe europene. Așa că nici existând zvonuri pentru o reevaluare a poziției sale din vară încolo.

De aceea, partida de la Sfântu Gheorghe e una de totul sau nimic pentru CFR Cluj. Victoria e cuvântul de ordine, e singura care ar mai menține vii speranțele de mărire, și e de presupus că oaspeții vor da totul. Vor fi agresivi, așa cum îi știm, vor ieși la atac, pentru că nici egalul nu-i ajută cu nimic, și vor încerca să se întoarcă acasă cu toate cele trei puncte puse în joc.

Iar analiza acestor premise ne-a dus spre un Bet Builder spectaculos de la BETANO, cu o cotă de 3,85 obținută din combinarea pronosticurilor „șansă dublă X2 + marchează CFR Cluj + peste 3,5 cornere CFR Cluj + ambele echipe să primească peste 1,5 cartonașe”.

Meciul Lille – Lens aduce un Bet Builder de cotă 2,27 pentru biletul zilei de vineri la pariuri

Lille – Lens, din etapa 27 a Ligue 1, este cea de-a doua noastră alegere pentru biletul zilei de vineri la pariuri. Partida va începe la ora 22:00 și va fi transmisă pe Prima Sport 4, Digi Sport 3 și Orange Sport 2.

Ne așteaptă o confruntare de „foc” între ocupantele locurilor 4 (Lille cu 43 de puncte) și 6 (Lens cu 42 de puncte), miza fiind un loc în viitoarea ediție a

Formația gazdă este devastatoare pe teren propriu, are în acest an 3 victorii și un egal în campionat, plus un număr impresionant de goluri marcate: 12. Tot 3 victorii și un egal a bifat și Lens în deplasare în 2024, cu 7 goluri marcate, date statistice pe care ar trebui să le luăm neapărat în calcul în alegerea pronosticului nostru pentru biletul zilei de vineri la pariuri.

Și vom merge din nou pe un Bet Builder de cotă 2,27 la BETANO, obținut din combinațiile de pronosticuri „șansă dublă 1X + peste 3,5 cornere Lille + total goluri 2-5”.

Câștig de 875 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 3,85 pentru Bet Builder-ul „șansă dublă X2 + marchează CFR Cluj + peste 3,5 cornere CFR Cluj + ambele echipe să primească peste 1,5 cartonașe” la meciul Sepsi – CFR Cluj și o cotă de 2,27 pentru Bet Builder-ul „șansă dublă 1X + peste 3,5 cornere Lille + total goluri 2-5” la Lille – Lens. Combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8,73, numai bună pentru un câștig de aproape 875 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.