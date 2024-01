Bocciu, atac virulent la Dinamo în scandalul biletelor la derby: „Ca şi cum vă invit la masă, dar masa e pe jos”

Bocciu a pus gaz pe foc la FANATIK SUPERLIGA . De ce nu se prezintă suporterii giuleșteni la meciul de pe Arena Națională.

Bocciu iese la atac înainte de Dinamo – Rapid: „Nu permitem nimănui să își bată joc de noi”

Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, liderul galeriei Rapidului, a intervenit la FANATIK SUPERLIGA: „Noi am așteptat până ieri la ora 16:00, după care am luat decizia cu toții de a nu ne prezenta. Nu permitem nimănui să își bată joc de noi”.

ADVERTISEMENT

Rapidistul a avut un mesaj și pentru suporterii care își doresc totuși să fie prezenți la meci: „Sunt liberi să meargă. Stadionul este foarte mare. Doar că sectorul destinat galeriei Rapidului va fi gol. Le-am returnat 2.800 de tichete celor de la Dinamo”.

Problema nu ar fi fost de fapt numărul mic de bilete pus la dispoziție, ci tratamentul din partea lui Dinamo: „Noi am acceptat și cele 2.800 de bilete, să mergem să ne susținem băieții, doar că au stat ei și s-au gândit bine că trebuie să ne pună sus la ultimul inel. Lucru pe care noi nu-l vom accepta niciodată.

ADVERTISEMENT

E ca și când eu v-aș invita la mine în casă la masă și v-aș pune masa pe jos. Asta în condițiile în care trei sferturi de stadion va fi gol. Deci nu există să mintă oamenii că sunt zone tampon, că așa e siguranță. Nu au temei în decizia pe care ei au luat-o”.

Bocciu a cerut solidaritate din partea lui Dan Șucu și Victor Angelescu: „A venit momentul să arătăm că suntem o familie”

Liviu Ungurean le-a cerut lui Dan Șucu și Victor Angelescu să se alăture protestului suporterilor Rapidului: „A venit momentul să arătăm că suntem o familie și tragem cu toții în aceeași direcție. Nu vor merge nici ei la meci”.

ADVERTISEMENT

și a dezvăluit că va fi prezent pe Arena Națională alături de Dan Șucu: „Eu o să merg la meci. Așa cum merg la majoritatea meciurilor, o să merg și la acesta. Suporterii nu cred că vin, dar noi vom merge la meci. Ultima dată când am discutat am spus că mergem la meci.

Mergem pentru că e în București, e aproape și vrem să vedem derby-ul. E adevărat că suntem solitari cu galeria, dar, din ultimele discuții, vom merge la meci doar conducerea”.

ADVERTISEMENT

Rapid a primit două loje la derby: „Noi am primit una în margine, deci am fost izolați”

Andrei Nicolescu a comentat și el acest subiect și a explicat că Rapidul a primit două loje: „Ce vă pot spune e că noi încercăm să fim ospitalieri cu toată lumea. Și ca informație, asta o spun în premieră, când am fost oaspeți la Rapid, noi am primit o lojă în margine, deci am fost izolați. Noi am hotărât să punem la dispoziție oficialilor Rapidului o lojă în centru, chiar lângă lojele noastre, ca să arătăm că avem ospitalitate.

De asemenea am oferit la solicitarea lor și o lojă suplimentară pentru invitații lor, adică am încercat să îi grupăm să fie acolo. Din acest punct de vedere eu cred că noi am fost foarte fair-play în relația cu ei. Mai departe e decizia lor dacă participă sau nu”.

Bocciu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care galeria Rapidului nu se prezintă la derby-ul cu Dinamo