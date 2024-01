Şucu şi Angelescu s-au răzgândit şi nu mai boicotează derby-ul Dinamo – Rapid: “Noi mergem, suporterii nu!”

„Eu o să merg la meci. Așa cum merg la majoritatea meciurilor, o să merg și la acesta. Suporterii nu cred că vin, dar noi vom merge la meci. Ultima dată când am discutat am spus că mergem la meci.

E iureș mare înaintea , programat pe Național Arena, sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 20:00. Același lucru au de gând să facă și patronii echipei de sub Podul Grant.

Ce spun șefii lui Dinamo despre boicotul lui Șucu și Angelescu. Patronii Rapidului amenință că nu vin la derby

Nu doar patronii Rapidului sunt solidari cu fanii propriei echipe. E valabil și pentru dinamoviști, care, în frunte cu Andrei Nicolescu, n-au ezitat să îi „înțepe” pe rivali.

„(n.r. – dacă vin sau nu Dan Șucu și Victor Angelescu la meci) Ce vă pot spune e că noi încercăm să fim ospitalieri cu toată lumea. Și ca informație, asta o spun în premieră, când am fost oaspeți la Rapid, noi am primit o lojă în margine, deci am fost izolați. Noi am hotărât să punem la dispoziție oficialilor Rapidului o lojă în centru, chiar lângă lojele noastre, ca să arătăm că avem ospitalitate.

De asemenea am oferit la solicitarea lor și o lojă suplimentară pentru invitații lor, adică am încercat să îi grupăm să fie acolo. Din acest punct de vedere eu cred că noi am fost foarte fair-play în relația cu ei. Mai departe e decizia lor dacă participă sau nu.

(n.r. – despre Kopic în lojă la FCSB – UTA) Cred că a fost cu un prieten acolo. Nu cred că a fost invitat de cei de la FCSB, dar mi se pare o chestie de normalitate că a fost să vadă un meci. Și mai ales că anul ăsta noi trebuie să fim foarte atenți la noi, nu la rivalităție istorice.

(n.r. – scorul care vă vine în minte legat de Dinamo- Rapid) 2-1”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se vede în fiecare zi luni, marți și vineri, de la ora 10:30, exclusiv pe

Bocciu: „Elias Bucurică a stricat derby-ul”

Imediat a venit și replica lui Liviu Ungurean. Bocciu, liderul suflării rapidiste, a confirmat faptul că Dan Șucu și Victor Angelescu nu vor fi nici ei prezenți pe Național Arena. Șeful de galerie al alb-vișiniilor a avut o replică dură și pentru omologul său de la PCH, Elias Bucurică.

„(n.r. – despre boicotul lui Șucu și Angelescu) A venit momentul să arătăm tuturor că suntem o familie și tragem cu toții în aceiași direcție. Deci da, nu vor merge nici ei. Jucătorii vor simți susținera noastră. Vom face în așa fel încât să arătăm că suntem într-un loc și că îi susținem. Vom crea un precedent și le vom arăta tuturor că frumoșii nebuni ai Giuleștiului sunt peste tot acasă.

Nu doar peluza sud. Toată suflarea dinamovistă voia să fim la meci și să fie un adevărat derby. Din păcate decizia lui Elias Bucurică. Așa a considerat el să nu ne dea bilete și să ne ia la mișto. Și a stricat derby-ului.

În PCH sunt mulți suporteri care și-ar fi dorit să fim la meci și să ne duelăm pe stadion. Decizia a aparținut strict lui Elias Bucurică”, a declarat Liviu Ungurean, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

