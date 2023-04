Bogdan Lățescu, fostul soț al cântăreței Francisca, are iubită și va deveni tată: „Noua parteneră nu e din showbiz!”

Bogdan Lățescu este în culmea fericirii după divorțul de Francisca! Luptătorul de MMA a început o nouă viață de ceva vreme cu o femeie care nu are nicio legătură cu lumea showbiz-ului!

Bogdan Lățescu, fostul soț al cântăreței Francisca, va deveni tată!

Sportivul a făcut câteva declarații despre vestea care i-a schimbat viața, mărturisind că este extrem de împlinit și că își va exercita rolul de tată așa cum trebuie.

Bogdan nu a vrut să ne spună în câte luni este însărcinată femeia cu care și-a refăcut viața, din motive lesne de înțeles, mai ales că partenera sa nu vrea să apară în presă sau să fie asociată cu lumea mondenă.

Tot ce ne-a putut transmita, pentru a clarifica o dată pentru totdeauna bârfele care se spun despre el, este faptul că nu a dus o viață amoroasă în paralel cu căsnicia pe care a avut-o cu Francisca. Anumite persoane din anturajul cântăreței, combinată acum cu , ar spune lucruri neadevărate pe la spatele cunoscutului luptător.

Bogdan Lățescu vrea să păstreze discreția privind noua sa relație, după mediatizarea poveștii cu Francisca: „Nu face parte din lumea showbiz-ului”

„Sunt foarte fericit că voi deveni tată. E ceva ce mi-am dormit. Nu aș prea vrea să mai vorbesc despre situația mea sau despre noua mea parteneră, pentru că ea nu face parte din lumea showbiz-ului și nu vreau să fie deranjată cu astfel de subiecte.

Lucrează într-un domeniu despre care nu vreau să spun. Dar, da, sunt foarte fericit. Sunt împăcat de mult cu mine însumi, că știu că poate bați la fosta mea relație. Noua mea parteneră nu vrea să apară pe undeva cu astfel de subiecte”, a declarat Bogdan Lățescu, pentru FANATIK.

Sportivul își va strânge bebelușul în brațe la toamnă

și despre cum a primit vestea că va avea un copil. Ne-a mărturisit, totodată, că fericitul moment, cel al venirii pe lume al copilașului său, ar putea avea loc la toamnă!

„Din superstiție, n-aș vrea să zic deocamdată în cât timp va veni copilul pe lume. Până acum totul este ok, totul e bine. În primele luni nu prea aș zice mare lucru. Poate că la toamnă, dacă mă întrebi, va avea loc acel moment (n.r.: al nașterii bebelușului)”, ne-a mărturisit Bogdan Lățescu.

Ce spune Bogdan Lățescu despre schimbatul scutecelor: „Ofer și eu ajutor mamei”

Întrebat dacă e pregătit nu doar din punct de vedere emoțional pentru acest nou rol, dacă e de părere că va face față schimbării de scutece, de pildă, Bogdan a avut un răspuns destul de interesant: „Într-o casă, lucrurile de bărbați sunt lucruri de bărbați, iar ce ține de mamă, ține de mămică.

Un copil este foarte drag și ofer și eu ajutor mamei, evident. Vreau să mai spun că nu a fost totul la disperare. Acest copil ni l-am dorit amândoi”.

Rudele fostei îl bârfesc pe la spate: „Lucruri neadevărate. Tot ce a fost rămâne în trecut”

FANATIK a vrut să afle la ce se referă mai exact Lățescu când vine vorba despre ”disperare”, iar acesta ne-a lămurit imediat. „Mi-am auzit niște vorbe pe la Botoșani din partea rudelor fostei, lucruri neadevărate”, ne-a spus Bogdan Lățescu, referindu-se la zvonul că ar fi avut această relație în paralel cu perechea pe care o forma cu Francisca.

„Așa cum am mai spus, tot ce a fost rămâne în trecut. Am zis și zic: da, nu sunt de piatră. Am suferit vreo 10-15 zile după divorț, e normal, dar apoi lucrurile au intrat pe făgașul normal”, a adăugat Bogdan Lățescu.

Ce spunea Francisca, pentru FANATIK, când a fost întrebată de copil

Să fie dorința lui Bogdan principalul motiv pentru care cei doi s-au separat? În urmă cu doi ani, Francisca vorbea pentru FANATIK despre ideea de a avea un copil, iar opinia ei era destul de diferită față de doleanțele lui Bogdan. Lățescu a spus de mai multe ori că este un familist convins și că își dorește un moștenitor.

„Nu știu… Divinitatea știe asta. Cum mama nu știa când o să rămână cu mine, nici mie nu îmi place să le programez. De fiecare dată când mi-am programat ceva a ieșit nasol tare.

Vreau să vină când vrea Dumnezeu, eu nu vreau să forțez să vină acest copil. Când va fi să fie, va fi bine venit”, pentru FANATIK, atunci când a fost rugată să ne spună dacă și-ar dori să devină mamă.