Bogdan Lobonț, protagonist pe Anfield Road! Ce a făcut fostul portar în Liverpool Legends vs. Ajax Legends

Bogdan Lobonț (46 de ani) a revenit pe teren pentru un meci legendar pe Anfield Road! .

Ce a făcut Bogdan Lobonț în meciul legendelor Liverpool – Ajax

Bogdan Lobonț nu le-a purtat noroc foștilor săi colegi de la Ajax. Actualul nu a început titular și, fără el pe teren, „lăncierii” au reușit să deschidă scorul încă din minutul 2, prin Boerrigter. În finalul primului act, Musampa a reușit să ducă scorul la 2-0.

„Pisica” a intrat după pauză, revenind astfel în tricoul lui Ajax. Lobby a evoluat pentru cel mai puternic club din Olanda în perioada 2000-2006. Deși a avut câteva intervenții ca în vremurile bune, Lobonț a încasat nu mai puțin de patru goluri din partea legendelor lui Liverpool

Gregory Vignal, Nabil El Zhar, Djibril Cisse și Fernando Torres au marcat pe rând în poarta lui Bogdan Lobonț, iar meciul s-a încheiat cu victoria starurilor „cormorane”, scor 4-2.

Echipele din Liverpool Legends – Ajax Legends 4-2

Liverpool: Dudek – Kvarme, Skrtel, Agger, Aurelio – Maxi, Sissoko, Spearing, Babel, Gerrard – Torres; Rezerve: Kirkland, Westerveld, Hyypia, Vignal, Biscan, Cisse, El Zhar, Kuyt, Litmanen;

Ajax: Gentenaar – Van Rhijn, Lindenbergh, De Zeeuw, Emanuelson – Litmanen, Enoh, Van der Vaart, Tahamata – De Jong, Boerrigter; Rezerve: Lobonț, Bijl, Silooy, Winter, Van Halst, Davids, Witschge, Musampa, Perez, Krohn-Dehli, Wijnhard, De Boer, Wooeter, Babel.

We are live from Anfield for Liverpool FC Legends v Ajax Legends 🙌 |

Dezvăluirile lui Lobonț despre transferul la Ajax. „Mi-a fost dificil”. Cât de mult l-a ajutat Cristi Chivu

. Fostul mare internațional este ferm convins că nu ar fi reușit fără Cristi Chivu.

„Impactul a fost extraordinar. Cultură nouă, limbă nouă. Am plecat de la Rapid unde aveam un profil exponențial. Acolo eram unul ca și ceilalți. Engleză nu știam, olandeză nu mai zic. Trei ani am făcut cursuri și am învățat. Am și diplomă.

Mi-a fost dificil la început, dar am avut marele noroc să-l am pe Cristi lângă mine. Nu pot să spun cum era cariera mea dacă nu era Cristi acolo. Probabil că aveam cu totul și cu totul altă carieră. Dar cu siguranță nu cariera pe carea am avut-o”, a declarat Bogdan Lobonț, în exclusivitate pentru FANATIK.

3.000.000 de euro a plătit Ajax în 2000 pentru transferul lui Bogdan Lobonț de la Rapid