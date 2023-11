Bogdan Stelea, critic cu jucătorii României: „Ajungem la Euro doar duși de val”

Bogdan Stelea spune lucrurilor pe nume . Fostul mare portar al naționalei a dezvăluit pentru FANATIK ce le-ar spune jucătorilor dacă ar fi din nou în vestiarul României.

Bogdan Stelea, nemulțumit de cum arată naționala României: „Nu trebuie să le dăm șanse să își facă jocul”

Bogdan Stelea îndeamnă la calm și echilibru în tabăra „tricoloră”, : „Israelul nu e deloc într-o situație bună, mai ales din punct de vedere al moralului. Chiar nu au cum să nu fie afectați de tot ce li se întâmplă, iar asta cu siguranță că o să îi condiționeze.

Totuși se pot întâmpla multe. Nu m-aș lua nici după meciul lor cu Kosovo nici după cel cu Elveția. Ei pot fi condiționați negativ sau să fie foarte motivați în funcție de joc și rezultate. N-ai de unde să știi.

Depinde foarte mult însă și de noi, cum o să reușim să controlăm meciul. Motivația lor poate fi foarte mare și se pot mobiliza la meciul cu noi, pentru că până la urmă acesta e cel mai important”.

„Arnold” cere pragmatism de la jucătorii României: „Nu trebuie să le dăm șanse să își facă jocul, dar sincer să fiu nu e diferență foarte mare de valoare între noi și ei. Totuși nu cred că avem vreun jucător care să joace la nivelul unde sunt ai lor. Cert e că noi stăm mai bine în clasament, avem un ascendent moral, suntem mult mai odihniți ca ei, plus că avem liniște. Trebuie să profităm la maximum de toate aceste lucruri”.

Bogdan Stelea: „Nu îmi aduc aminte un meci cu o echipă cu care ne batem la calificare și în care noi să avem inițiativa”

Fostul selecționer al României U21 nu se ferește să spună ceea ce îl deranjează vis a vis de echipa națională: „Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche pentru că nu suntem noi superiori Israelului. Ca valoare individuală suntem chiar sub ei. Eu nu îmi aduc aminte un meci de-al nostru cu o echipă cu care ne batem la calificare și în care noi să avem inițiativa. I-am dominat doar în momentul în care ei au lăsat garda jos. Nici măcar pe Kosovo și poate trebuie să spun asta încă o dată”.

Bogdan Stelea s-a adresat apoi jucătorilor lui Edi Iordănescu: „Dacă aș fi în vestiar înainte de meci ar fi să le spun că tot ce am discutat de-a lungul perioadei cât am stat împreună să respecte tot ce li s-a spus, să le respecte și să le facă indiferent ce se întâmplă în timpul jocului. Ăsta e principalul. Dacă respectă un plan de la A la Z au șanse mari să aibă succes.

În al doilea rând le-aș cere să depună cât mai mult efort, să fie pozitivi și să aibă încredere și răbdare. Ca să fim siguri că ne calificăm trebuie să câștigăm acest meci, iar asta o faci numai și numai cu multă răbdare”.

Între buturi situația este un pic diferită, în condițiile în care Târnovanu a fost lăsat acasă, : „În poartă stăm foarte bine. Dar Ionuț Radu cred că e acum al doilea sau al treilea portar după Niță. Mi se pare normal ca Horațiu Moldovan să fie titular. A apărat foarte bine la ultimele meciuri. A fost decizia selecționerului să renunțe la Târnovanu și el știe mai bine de ce face lucrul ăsta”.

„Am fost duși de val până în acest moment. Nu avem o identitate”

Bogdan Stelea are totuși un gust amar: „Aș vrea să pot să spun mai multe lucruri despre echipa națională, dar nu avem o identitate. Nu există un jucător care să zici că e sclipitor la fiecare meci, pune piciorul pe minge într-un anumit moment și face lucruri.

Nici măcar Ianis Hagi și Nicolae Stanciu. Nu în orice moment în care pun piciorul pe minge se întâmplă ceva. Stanciu are un anumit nivel, și-a asumat rolul de lider, e căpitan, dar… Cred că ne calificăm la Campionatul European în acest moment pentru că pur și simplu ne-am lăsat duși de val”.

Providența sau hazardul au fost aliații principali ai „tricolorilor”: „Am avut o atitudine corectă, am sperat, ne-am bătut, am fost pozitivi în permanență și nu li se poate reproșa absolut nimic. Repet, am fost duși de val până în acest moment. Sunt foarte multe lucruri care au contribuit la parcursul nostru norocos. Sper să nu ne dăm jos de pe val”.

Două eventuale înfrângeri cu Israel și Elveția nu ar fi o mare surpriză pentru fostul mare internațional român: „Pentru mine n-ar fi o dezamăgire ratarea calificării. Se poate întâmpla. Mi-ar plăcea să spun lucruri frumoase, dar nu suntem la nu nivel extraordinar”.

„Nu ne respectă aproape nimeni și toți care vin să joace suntem cu ei aproape pe muchie de cuțit”

Analistul TV este deranjat de nivelul la care a ajuns echipa națională a României, fără o busolă: „Suntem în căutări, ne batem să ajungem să avem o identitate, nu ne respectă aproape nimeni și toți care vin să joace suntem cu ei aproape pe muchie de cuțit cu ei. Ne batem cu echipe de nivelul 2-3, ăștia suntem.

Nu mă doare. De ce să mă doară? Sunt alături de echipa națională, dar văd care e realitatea și o accept. Nu pot să nu spun ce nu văd și să vorbesc de lucruri aiurea chiar dacă mă reprezintă și pe mine echipa națională a României”.

De la meciul cu elvețienii fostul portar are și mai puține așteptări: „Putem să scoatem un rezultat bun cu Elveția în maniera în care am reușit și la Zurich. Sub nicio formă altfel. A fost un punct uriaș acolo. Trebuie să ne găsim liniștea și o identitate. Mă refer aici la personalitate. Au fost foarte multe jocuri în care noi am început să jucăm doar în momentul în care am fost lăsați, când adverarii nu au mai turat motoarele.

Nu vreau să văd asta, ci o națională care conduce jocul și îi face pe adversari să greșească să își schimbe jocul. Au fost partide în care am încercat să controlăm meciul, am marcat și deodată am dispărut din joc, fiind dominați copios.

Se întâmplă asta cu 90% din echipe după ce marchează, dar dominația respectivă nu trebuie să treacă de anumite limite. Să se vadă că pot să revină și să contracareze în orice moment, să își facă jocul. Dar noi depindem de șansă în multe situații. Au fost foarte, foarte multe lucruri care ne-au ajutat”.

91 de meciuri are Bogdan Stelea la naționala României