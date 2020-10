Bolnavi de COVID-19, obligaţi de statul român să se întoarcă la muncă, în colectivitate. Cei infectaţi, batjocoriţi de autorităţi: “Poliţia m-a sunat să mă întrebe de ce nu sunt în izolare”

O femeie de 46 de ani din Ilfov este obligată să se întoarcă la muncă deşi testul PCR făcut după 14 zile de izolare este încă pozitiv. Calvarul ei a început pe 11 septembrie când a fost confirmată cu SARS-CoV-2. Pentru că nu se simţea bine, şi-a făcut un test şi la scurt timp a aflat ca este infectată cu noul virus. O sunat la ambulanţă şi un echipaj medical a dus-o la spital pentru investigaţii. Din fericire, starea ei nu a necesitat spitalizare şi astfel s-a întors acasă unde a rămas în izolare împreună cu soţul şi cei doi copii timp de 14 zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În momentul în care femeia a dorit să se întoarcă la muncă, angajatorul i-a cerut să facă din nou testul pentru a se asigura că totul a trecut şi ea nu mai reprezintă un risc de infectare pentru ceilalţi colegi. De precizat este faptul că statul român nu te obligă să mai faci un alt test după 14 zile. Stai două săptămâni în izolare şi apoi eşti considerat vindecat.

Al doilea test făcut de femeie după 14 zile a fost însă tot pozitiv. A sunat la DSP pentru a anunţa că este încă bolnavă şi aşa a aflat că ea trebuie să se întoarcă la muncă pentru că de la ei nu mai primeşte nimic pentru prelungirea concediului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un ordin al ministrului Sănătății publicat în Monitorul Oficial prevede ca pacienții asimptomatici care, în 14 zile de la depistarea infectării cu COVID-19 nu au dezvoltat vreun simptom al bolii, sunt declaraţi vindecați fără a mai fi testați.

Obligată să-şi ia concediu de odihnă, statul nu-i mai dă medical

Ana a declarat pentru FANATIK că totul a început pe 10 septembrie cu o tuse uşoară şi puţină febră. Pentru că era doar cu câteva zile înainte de începerea noului an şcolar şi cei doi copii ai ei erau pregătiţi să se întoarcă la ore, a decis să se testeze pentru COVID-19.

ADVERTISEMENT

“Am tuşit joi la muncă şi când am ajuns acasă aveam temperatură 37.8. A doua zi am făcut iar temperatură şi nu m-am dus la serviciu, că mi-a fost teamă. Am fost să mă testez pentru că m-am gândit că încep şi copiii şcoala luni şi voiam să ştiu dacă este bine să-i duc în colectivitate. A venit testul pozitiv, au rămas şi copiii acasă şi soţul. Am anunţat DSP-ul, iar după 14 zile ne-au dat adeverinţe în baza cărora ne-am luat medicalul. Pentru a ne putea întoarce la serviciu, angajatorul ne-a trimis să ne facem un nou test. Al doilea test a ieşit pozitiv şi la mine, şi la soţ, deşi el la primul a fost negativ”, povesteşte femeia.

Când au sunat la DSP pentru a anunţa că încă sunt pozitivi, răspunsul i-a luat prin surprindere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am sunat din nou la DSP să anunţăm şi aşa am avut surpriza să aflu că eu trebuie să mă prezint la muncă pentru că ei nu îmi mai dau mie nimic pentru că sunt la al doilea test. Cei de la DSP m-au întrebat că de ce am mai făcut eu al doilea test pentru că legea nu cere asta. Mi-au zis că pot să ies şi de 4-5 ori pozitivă şi angajatorul trebuie să mă primească pentru că este legal. Doar soţul a intrat în izolare acum pentru ca la primul test a ieşit negativ. La muncă mi-au zis să mă rog de medicul de familie să-mi dea un medical pe boală obişnuită că ei la muncă nu mă primesc“, mărturiseşte femeia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Medicii de familie pot să acorde concediu medical oamenilor asiguraţi, confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2, care sunt izolaţi la domiciliu şi care nu au primit acest document medical de la medicii din spitalele în care au fost evaluaţi, dar asta doar pentru cele 14 zile. După izolare, ei nu pot să prelungească medicalul, ci pot da un alt medical pe un alt diagnostic.

“Medicul de familie nu are posibilitatea să prelungească acel concediu. Există posibilitatea ca acea persoană să dea angajatorul în judecată că nu vrea să o primească la serviciu. Angajatorul trebuie să-l primească la serviciu cu mască. Ei nu sunt contagioşi. Medicul de familie îi poate da medical pe alt diagnostic: sindrom iritabil, cefalee, pe orice altceva, dar nu pe COVID. Adevărul este că dacă vrei să-l ajuţi, poţi să-l ajuţi, dar nu poţi să îi dai continuitate. Trebuie să îi dai un alt concediu. Trebuie să ai o pauză între ele, o zi-două. Atunci îşi poate lua fără plată sau concediu de odihnă. Este o ţară în haos”, a declarat Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti Ilfov.

ADVERTISEMENT

Ana nu a primit de la medicul ei de familie un nou medical şi este nevoită acum să stea în concediu de odihnă pentru că angajatorul nu o primeşte la serviciu. Problemele ei se pare că nu se termină aici. Vineri, a mers la pneumolog pentru a-şi face câteva investigaţii la plămâni şi în drum spre casă a primit un telefon de la Poliţia Locală care o verifica dacă este la domiciliu deşi ea a ieşit din cele 14 zile de izolare şi DSP-ul i-a spus că nu mai trebuie să stea în casă.

“Am fost la control la plămâni şi m-a sunat Poliţia Locală când eram în metrou. Am avut o discuţie aprinsă cu ei pentru că nu sunt la domiciliu şi i-am pus să sune la DSP. Sper să nu mă trezesc cu vreo amendă că nu sunt în izolare”, spune supărată femeia.

ADVERTISEMENT

După 14 zile, nu se face diferenţa între infecţia activă şi fragmente de virus mort. Epidemiolog: “Probabilitatea să fie contagios este foarte mică”

După cele două săptămâni, persoanele cu forma asimptomatică a infecției cu SARS-CoV-2 își pot relua activitatea cu condiția să poarte încă 10 zile mască la domiciliu și la locul de muncă, fără să fie testate din nou.

Epidemiologul Adrian Marinescu a explicat pentru Fanatik de ce după 14 zile un test PCR poate să fie în continuare pozitiv şi de ce eşti primit în colectivitate deşi nu se ştie sigur cât poate să fie un om de contagios după perioada de izolare.

“Nu avem nişte date exacte pentru că nu este o analiză care să măsoare contagiozitatea, dar testul PCR care rămâne pozitiv după 14 zile poate probabil să însemne o viremie mica sau doar fragmente de virus mort şi atunci posibilitatea de transmitere este mică sau deloc. Legea spune că după 14 zile nu mai contează testul. Motiv pentru care dacă cineva s-a testat la început, este pozitiv şi sta 14 zile în izolare, nici nu mai repetă testul. Oricum persoana respectivă se întoarce cu prudenţa generală la locul de muncă. Hai să presupunem că este o de formă prelungită, oricum acea persoană poartă mască, toată lumea poartă mască, distanţare, reguli de igienă. Practic aceste măsuri trebuie să mă ferească pe mine de tot ceea ce înseamnă transmitere” , declară dr. Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”.

Medicul a mai spus că după 14 zile nu are rost să se mai facă încă un test deoarece se consideră că nu se face diferenţa între infecţia activă şi fragmente de virus mort. Tocmai de aceea, Marinescu precizează că nu ar trebui să fie o problemă rezultatul celui de al doilea test.

“Oricine are un diagnostic pozitiv trebuie să meargă la o evaluare iniţială la spitalul de boli infecţioase arondat. În urma evaluării se stabileşte stadiul de boală. Perioada de izolare este de 14 zile, iar când trec aceste zile primeşti de la DSP o hârtie care confirmă că perioada de izolare s-a încheiat şi din acel moment se consideră că nu mai contează testul PCR. După cele 14 zile nu se face diferenţa între infecţia activă şi fragmente de virus mort. Angajatorul poate să-i facă un test că doreşte să i-l facă, dar nu ar trebui să fie o interdicţie de a se întoarce la serviciu, mai ales dacă ea este în continuare asimptomatică. Testul poate să rămână pozitiv şi 10 săptămâni, cum au fost şi alte cazuri. Testul nu este un criteriu. Probabilitatea să fie contagios după cele 14 zile este foarte mică”, completează medicul.

Cei care au stat în carantină 14 zile cu cei diagnosticaţi cu Covid, liberi să se plimbe pe străzi infectaţi

Iar problemele nu se opresc aici. Mai există o hibă legislativă. Cei care intră în carantină alături de un membru al familiei diagnosticat cu COVID, după 14 zile, poate să iasă în colectivitate fără un test COVID şi fără a avea o garanţie că nu este contagios. Este şi cazul lui George, soţul Anei, care atunci când a intrat în carantină, testul PCR a fost negativ, iar după 14 zile a fost pozitiv. Testul l-a repetat pentru că aşa i-a cerut angajatorul şi nu vreo lege, în caz contrar, el putea să se întoarcă la muncă fără nicio problemă fără să ştie că s-a infectat şi el cu acest virus.

Întrebat dacă asimptomaticul poate să transmită virusul, dr. Adrian Marinescu a explicat că în teorie ar putea să transmită într-o mai mică măsură decât cel simptomatic, dar poate să transmită.

“Acesta este şi motivul pentru care se transmite atât de uşor peste tot în lume. Testul este pozitiv după un interval de timp, un interval variabil. Contează din momentul în care tu ai testul pozitiv. Este adevărat că toate aceste lucruri sunt relative. Depinde foarte mult de moment. Dacă ai avut simptome este mai uşor să-ţi dai seama, dacă nu ai avut nu îţi poţi da seama în ce moment pacientul a început să fie contagios”, explică epidemiologul.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că România se confruntă cu a doua fază a valului unu şi speră ca numărul cazurilor noi de COVID-19 să se mențină la 2.000 și, dacă sunt respectate măsurile de protecție, să scadă la 1.500 în scurt timp.

Însă, ultimul bilanţ nu arată deloc bine pentru că tot mai mulţi oameni sunt testaţi pozitiv cu COVID. Vineri s-a înregistrat un nou record al cazurilor noi de coronavirus: 2.343 de cazuri au fost depistate în ultimele 24 de ore, din 26.011 teste. Este a treia zi consecutivă cu peste 2.000 de cazuri zilnice de COVID-19. 53 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar la terapie intensivă sunt 571 de oameni.