Brazilianul dorit de Gigi Becali la FCSB semnează joi. Unde va juca. Exclusiv

FCSB nu a vrut să încheie campania de achiziții din vară după sosirile lui Alexandru Băluță, Damjan Djokovic și Siyabonga Ngezana. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a vrut să-l transfere pe Jaja Silva la FCSB, fostul jucător al celor de la FC Botoșani.

Brazilianul dorit de Gigi Becali la FCSB semnează joi

cu un jucător pentru a întări zona ofensivă de la FCSB. Într-o intervenție la TV de marți seară, patronul vicecampioanei României a mărturisit că vrea să transfere un fost atacant de la FC Botoșani.

„Mai discutăm cu un jucător, un atacant care a fost în România, o să vedeți. E un atacant! E ăla care îmi plăcea mie de la Botoșani, străin. E iute așa! E în Arabia, dar acolo a terminat contractul.

A jucat toate meciurile acolo, îl mai avem și pe Vali Gheorghe, am uitat de el. Primul obiectiv sunt banii, iar banii înseamnă calificarea în Conference League”, a declarat Gigi Becali, la TV

Jucătorul pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB este Jaja Silva, care a evoluat pentru echipa lui Valeriu Iftime în perioada august 2021 – iunie 2022, după cum informează În tricoul moldovenilor, brazilianul de 24 de ani a adunat 27 de meciuri. La FC Botoșani, Jaja Silva a evoluat pe postul de extremă stânga.

Însă, din informațiile FANATIK, Jaja Silva are șanse minime să ajungă la vicecampioana României. Rămas liber de contract, brazilianul dorit de Gigi Becali la FCSB va semna joi o nouă înțelegere și va rămâne în campionatul din Emiratele Arabe Unite, unde a evoluat până acum. Ultima oară, jucătorul sud-american a jucat la Dibba Fujairah, echipă ce tocmai a retrogradat din primul eșalon.

5 goluri și 5 pase decisive a înregistrat Jaja Silva la FC Botoșani în 27 de partide

7 este numărul echipelor la care a evoluat de-a lungul carierei Jaja Silva

Jaja Silva nu s-a remarcat în perioada de aproape un an petrecută la FC Botoșani. Din cele 27 de apariții, brazilianul a fost titular doar în 15. În Emiratele Arabe Unite, brazilianul a mai evoluat pentru Al-Nasr.

În România, la FC Botoșani, Jaja Silva a evoluat sub formă de împrumut în urma înțelegerii dintre moldoveni și portughezii de la Boavista. În contractul de împrumut al lui Jaja Silva a fost stipulată varianta unui transfer definitiv în schimbul sumei de 135.000 de euro.

Totuși, patronul Valeriu Iftime nu a luat în calcul varianta unei înțelegeri definitive, deoarece jucătorul brazilian a cerut un salariu de 20.000 de euro lunar.

Gigi Becali, dezvăluiri despre transferul lui Vlad Chiricheș: „E distanță cam de 100.000 de euro pe an”

Inițial, , din cauza salariului prea mare pe care îl cere fostul fundaș central al roș-albaștrilor. Totuși, finanțatorul a lăsat de înțeles că mutarea ar putea avea loc și a dezvăluit că fotbalistul se va antrena de miercuri la baza din Berceni.

„Am vorbit cu el astăzi, e distanță cam de 100.000 de euro pe an între mine și el. El vrea contract pe doi ani, e situația că vrea 500.000 de euro pe an, iar eu nu vreau să mai dau și bonusuri.

Eu am încredere că noi ne vom califica în grupele Conference League. El vrea și bonusurile și 500.000 de euro. I-am spus să vină mâine să se antreneze la echipa lui, la familia lui și vom discuta.

I-am spus să vină și să mă ajute 3-4 meciuri și după să se ducă. Dacă ne calificăm, îi dăm cât vrea el, dacă nu ne calificăm e liber să meargă după unde vrea. Eu cred că fotbalul în România e mai ușor și nu e atât de solicitant ca fotbalul din Italia. Ne asumăm riscul, am discutat și MM lucrurile astea și am spus că un an de zile vom risca”, a declarat Gigi Becali.