Brigitte Pastramă a încercat să-și pună capăt zilelor. Ce a împins-o la gestul extrem: „A fost foarte complicat”

Brigitte Pastramă, la un pas să-și piardă viața după ce a recurs la un gest extrem. Vedeta a încercat să-și pună capăt zilelor, dar ceva a oprit-o și așa a scăpat cu viață. Ce a împins-o la un astfel de gest.

Brigitte Pastramă a încercat să se sinucidă

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc. Duce o viață de vis, , iar relația cu Florin Pastramă, în trecut una tumultoasă, pare că merge pe drumul cel bun.

Dar puțini știu ca drumul vedetei nu a fost unul fără obstacole, din contră, a trecut prin multe greutăți pentru a ajunge persoana din prezent. Brigitte a rămas văduvă la 26 de ani, după ce primul său soț, Octavian Sfăt, a murit în 2002.

De atunci, necazurile s-au ținut lanț de ea. A moștenit toată averea, dar nu a știut cum să gestioneze afacerile, astfel că a ajuns la închisoare. Managerul cu care lucra, spune vedeta, a făcut diferite ilegalități pentru care mai apoi a scos-o vinovată.

A primit o pedeapsă de doi ani cu executare, iar acela a fost unul dintre cele mai sumbre momente ale vieții sale. Rămasă fără soț, ajunsă după gratii și departe de fiul său, a simțit că nu mai are pentru ce să trăiască.

Ce a oprit-o pe vedetă

Astfel că, Brigitte Pastramă a încercat să-și pună capăt zilelor prin singură prin sufocare. După 10 minute, însă, a simțit că Dumnezeu îi vorbește, iar asta a făcut-o să se oprească înainte de a fi prea târziu.

Acela a fost și episodul care a făcut-o să se refugieze în credință. „Eu am fost închisă și nu am avut medicament cu care să mă omor și pur și simplu mi-am luat respirația și mi-am pus trei perne și nu am mai respirat.

Am stat 10 minute și am ajuns într-o stare de letargie. Și în starea aia de letargie eu am auzit cuvintele alea. Am simțit că ceva respira în mine și nu mă lăsa… a fost foarte complicat.

(…) Pur și simplu în momentul când eu nu am mai respirat foarte mult timp am auzit în gândul meu că cineva mi-a spus: ‘Te iubesc, încrede-te în mâna mea, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, eu voi avea grijă de tine. Încrede-te în mâna mea și eu o să am grijă de tine’”, a povestit vedeta în cadrul unei emisiuni, citată de

Acum, Brigitte Pastramă spune că nu mai este supărată pentru tot ce a trăit pentru că, deși nu i-a fost deloc ușor, necazurile au făcut-o mai puternică și au învățat-o să aleagă întotdeauna calea cea dreaptă.