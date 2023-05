Brigitte Pastramă, adevărul despre viaţa în Dubai: “Primele trei luni am plâns non stop”

Pentru Brigitte Pastramă viaţa în Dubai nu e tocmai ca-n Rai. Şi-a vândut două apartamente ca să-şi cumpere o casă pe tărâmul milionarilor şi a făcut eforturi mari ca să-şi permită un trai acolo. Vedeta dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cât de greu i-a fost singură, dar şi de ce nu se poate muta în casa pentru care a plătit sute de mii de euro. A fost nevoită să stea departe de soţ şi de familie şi să se descurce fără niciun ajutor. A dat confortul de acasă, ca să se plimbe din hotel în hotel. A renunţat la bolidul de lux din dotare pentru o maşină modestă second hand. Dar toate astea pentru a-i oferi fiicei sale o şansă la o viaţă mai bună.

Brigitte Pastramă, decizie radicală. Îşi mută fiica din ţară pentru a nu cădea victima anturajului sau a drogurilor

Brigitte Pastramă recunoaşte pentru cititorii FANATIK că a făcut sacrificiul de a părăsi România, . Vrea cu orice preţ un viitor mai bun pentru ea, chiar dacă asta a însemnat piedici, obstacole, chiar şi nopţi la rând în lacrimi.

Soţia lui Florin Pastramă dezvăluie că viaţa în Dubai a schimbat-o enorm şi nu e nici pe departe doar ce se vede în pozele de pe Instagram ale celor care îşi fac vacanţele pe tărâmul milionarilor. Un lucru e clar, celebritatea din România o ajută chiar şi peste hotare. Brigitte trăieşte acum ca un localnic în Dubai, dar cu privilegii de vedetă.

Brigitte Pastramă, din nou acasă după cinci luni în Dubai

Cum e din nou acasă după cinci luni de stat în Dubai?

– Păi abia am ajuns azi noapte (miercuri, 10 mai, n. red.) la 3. Într-adevăr, am stat aproape cinci luni, timp în care nu am venit niciodată acasă. La început nu am putut să vin pentru că am aplicat pentru rezidenţă, schimbarea vizei din turist în rezidenţă. Eu am aplicat imediat după sărbători şi probabil ei nu au lucrat, din această cauză a durat foarte mult. Eu am aplicat pentru rezidenţă de investitor, nu de angajat, aceea se ia foarte repede. A durat două luni. Mi-a venit ID-ul (n.red. cardul de indentitate de rezident) pe 1 martie, în ziua aia mi-am schimbat şi permisul. Acolo nu poţi să conduci sau să-ţi cumperi maşină decât dacă ai rezidenţă, în rest trebuie să conduci o maşină închiriată, ceea ce este foarte scump. A doua zi mi-au planificat începerea handoverului (predării, n. red.) casei, dar nici până în ziua de azi nu mi-au dat casa.

Brigitte Pastramă, despre neplăcerile din Dubai. De ce nu a intrat în posesia casei pe care şi-a cumpărat-o?

Am stat acolo pentru că ei mă tot amânau de la o săptămâna la alta şi tot nu mi-au terminat handoverul. Între timp am stat la un hotel, apoi la un alt hotel, iar acum mi-am închiriat pe termen mai lung pentru că am văzut că sunt foarte mincinoşi şi mă tot amână. Targetul meu nu era să-mi iau casa neapărat. Targetul meu era să o mut pe fata mea, să o înscriu la şcoală acolo. Ea a dat deja nişte examene, care nu seamănă deloc cu examenele din România, dar le-a trecut cu brio.

Am înscris-o la două şcoli, o şcoală gen şi una british. Şcolile gen sunt nişte şcoli tot pe curriculum britanic, dar urmăresc tehnologie robotică şi au foarte mult sport. Mie mi-a plăcut, este şi aproape de cartierul în care am cumpărat casa, pe care încă nu am primit-o (n.red. râde). Dar nu mai avea rost să stau pentru că familia mea este în România, afacerile la fel. Eu mai mult pentru copilul meu am făcut pasul acesta.

De ce îşi mută Brigitte fiica în Dubai: „În România se găseşte alcool peste tot, se găsesc droguri în toate parcurile”

Ce te-a determinat mai exact să faci pasul acesta?

– Faptul că am şi avut o experienţă negativă vizavi de şcolile din România. Chiar am urmărit ştirile şi de acolo din Dubai şi am văzut că s-au închis nişte şcoli din cauza drogurilor şi anturajelor. Eu am trecut printr-o experienţă negativă cu fiul meu care a gustat din toate astea, fiind la una dintre şcolile renumite din capitală, la Goethe. Pe Sara am decis s-o mut de la această şcoală la sfârşitul clasei a opta, dar asta nu înseamnă că am înlăturat alcoolul sau anturajul.

Nu poţi să ţii copilul închis în casă, trebuie să-i dea libertate cât de cât. Aici în România se găseşte alcool peste tot, se găsesc droguri în toate parcurile. La 14, 15 ani situaţia e scăpată de sub control ca şi părinte pentru copilul tău, mai ales dacă este un copil care are un anume anturaj sau care provine dintr-o familie mai bine văzută. Atrage anturaje care nu sunt foarte bune, aici în România. Eu am decis că trebuie că trebuie să fac o schimbare şi am făcut mai multe eforturi care nu au fost deloc uşoare pentru mine din toate punctele de vedere.

„Eu nu am ales Dubai-ul pentru că stau câinii cu colacii în coadă”

De ce ai ales Dubai şi nu altă ţară?

– Eu nu am ales ţara aceea pentru că stau câinii cu colacii în coadă. Eu am ales ţara aceea pentru că acolo nu există deloc droguri, plus de asta e pedeapsa capitală pentru cei prinşi cu droguri. Nu există alcool, există doar în locuri speciale, îţi trebuie licenţă, dar noi suntem penticostale şi nici nu o să vrem acea licenţă. Este o ţară mai mult musulmană, nici în mall-uri nu este permisă comercializarea alcoolului. Pentru copilul meu este o îngrădire a anumitor drumuri pe care ar putea să o ia şi care ar fi nocive pentru viitorul ei. Plus de asta, sunt foarte multe şcoli bune.

Sara vrea să facă psihologie spre exemplu, dar eu mi-aş dori pentru copilul meu inginerie robotică. Asta mi-aş dori eu şi consider că este de viitor. Inteligenţa artificială este din ce în ce mai folosită. Chiar mi-aş dori ca Sara să o ia pe calea asta, iar acolo este foarte dezvoltată această latură, au laboratoare speciale, mai ales la şcoala la care am înscris-o. E o şcoală a viitorului, copilul are alte perspective, se poate dezvolta pe mai multe laturi.

Brigitte Pastramă, îngrijorată din cauza fiicei sale: „Mi-a fost foarte frică, i-am făcut analizele imediat”

Dar a existat în România un moment efectiv care te-a îngrijorat şi te-a făcut să şi începi demersurile imediat?

– Da, bineînţeles. Pe de-o parte a fost experienţa cu fiul meu şi altă experienţă cu Sara. Mai mulţi copii au fost luaţi la secţie. Sara şi colega ei de bancă au vorbit cu un coleg în parc, după care toţi copiii au fost duşi la secţie pentru că acel băiat avea câteva grame de marijuana. Mi-a fost foarte frică. I-am făcut analizele imediat, copilul meu nu consumă aşa ceva şi nu a consumat niciodată, dar e mai bine să nu aibă tangenţe cu astfel de situaţii.

Am considerat că e mai bine să ne mutăm cu şcoala din această ţară. Dubaiul, chiar dacă este o ţară dezvoltată, acolo sunt multe restricţii, bune pentru mine ca părinte. Cum spuneam, nu am făcut această schimbare pentru mine. Eu poate aş fi ales să locuiesc în continuare aici, dar consider că este un sacrificiu pe care trebuie să îl fac.

Brigitte şi-a vândut două apartamente din România ca să-şi cumpere casă în Dubai

În ce a constat mai exact sacrifiul pe care spui că l-ai făcut?

– În primul rând nu este uşor să stai departe de familia ta. Nu a fost uşor să facem economii, pentru că noi nu suntem miliardari. A fost foarte greu să cumpăr casă, să cumpăr mobilă, să cumpăr o maşină acolo, chiar am făcut nişte eforturi. Este o casă în valoare de un milion de dirham, mult peste chiar. Nu pot să dau un preţ exact pentru că am tot plătit pentru ea, plus de asta o şi renovez. Dar este o casă pentru care eu am vândut de exemplu două apartamente aici, în România ca să o pot cumpăra.

Am muncit foarte mult, nici măcar nu aveam toţi banii în momentul în care am vândut aceste apartamente. În momentul de faţă am cumpărat şi o maşină acolo, iar asta a însemnat o altă economie. Ne-am reţinut de la foarte multe. În momentul în care ai o maşină, e mult mai uşor să supravieţuieşti acolo. Ca să înţelegi, eu am venit ieri noapte şi m-am dus la un supermarket pentru că îmi era foame şi am realizat că preţurile sunt mai mult decât duble în România. Acolo costă 50 de bani o sticlă de apă plată, preţurile sunt extreme de mici. Eu îmi bag benzină o dată pe săptămână, cam de 200 de lei şi fac în jur de 150 de kilometri.

Cum a schimbat-o pe Brigitte Pastramă traiul din Dubai: “În primul rând trebuie să te schimbi tu ca om”

În momentul în care ai văzut tot în viaţă şi nu te mai axezi doar pe tine, faci un sacrifiu. Este un sacrificiu pentru că Dubai-ul nu este ceea ce se vede când eşti turist. În momentul în care locuieşti acolo, în primul rând trebuie să te schimbi tu ca om. Acolo este altă mentalitate, sunt alte haine decât în Europa. Ca să te poţi adapta acolo, trebuie să fii altfel îmbrăcat mai ales ca şi femeie.

Nu ai ce să cauţi în colanţi şi maiou niciunde, nu există aşa ceva. Trebuie să respecţi oamenii care lucrează acolo şi locuiesc acolo, 80 la sută sunt musulmani. Automat te schimbi. Acolo te trezeşti la 6 dimineaţa, ai cu totul alt ritm, trebuie să conduci altfel, să respecţi legile de acolo.

“Pentru mine a fost o apropiere de Dumnezeu, pentru că oamenii aceştia sunt foarte credincioşi”

Ce te-a impresionat cel mai tare la viaţa în Dubai?

– Eu am prins Ramadanul, când oamenii ţin post negru şi se roagă. Ei stau în permanenţă în rugăciune, se scurtează chiar şi programul de lucru, deoarece oamenii nu beau nici măcar apă. Am fost profund impresionată de credinţa lor. Ei la 6 dimineaţa stăteau în genunchi şi se rugau cu sticla de apă lângă ei, se uitau la ea, aşteptând să apună soarele şi mâncau două curmale. Curmalele sunt bune pentru fluxul sanguine şi pentru tranzit, în momentul în care nu bei apă şi nu mănânci 30 de zile, se poate coagula sângele. Pentru mine a fost o apropiere de Dumnezeu, pentru că oamenii aceştia sunt foarte credincioşi.

Brigitte Pastramă, despre viaţa în Dubai: “Oamenii sunt foarte modeşti, umblă cu papuci de 12 lei în picioare”

M-a impresionat şi modul în care ei muncesc pentru a oferi turism celor care vin în vizită. Eu voi fi un om care va trăi acolo, iar omul care trăieşte acolo e diferit de cel care vizitează. Ceea ce ei au creat ca să susţină forţa de muncă, este de admirat. Oamenii sunt foarte modeşti, umblă cu papuci de 12 lei în picioare, n-au niciun ceas la mână şi fac eforturi pentru copiii lor, ca să le ofere o viaţă mai bună. Şcoli poţi găsi şi mai ieftine şi mai scumpe, în funcţie de buget.

De asemenea, când am fost să-mi fac analizele, am rămas şocată de spital, laborator, nu ştiu exact ce era. De la intrare venea un roboţel la tine, te întreba dacă eşti bine, apoi venea alt roboţel cu o cafea, un altul se ţine după tine să-ţi dea apă. Pe chestii medicale au mulţi roboţi şi chestiile astea te relaxează, te fac să zâmbeşti mai ales dacă îţi e frică de ace. Nu mai eşti stresat că te împunge cineva cu acul.

„Viaţa în Dubai, dacă nu eşti turist, e mult mai ieftină decât în România”

Povesteşte-ne te rog cum arăta o zi din viaţa ta în Dubai?

– Mergeam să vizionez şcoli, apoi mergeam să caut gresie ieftină pentru casă. Acolo cea mai scumpă gresie e 100 lei. Viaţa acolo, dacă nu eşti turist, e mult mai ieftină decât în România. Inclusiv m-am gândit ce o sa fac dacă o să stau cu Sara acolo, m-am interesat de preţurile terenurilor, de foarte multe lucruri. Am mers la biserică, am găsit una penticostală acolo, mergeam în fiecare vineri şi duminică seară.

M-am integrat în comunitate, oamenii sunt foarte săraci în Dubai. Au salariile mici, pornesc de la 1300 dirham care înseamnă 1500 de lei, iar din banii ăştia trăiesc trei, patru membri. Am cunoscut profesori cu studii superioare care vin şi lucrează orice în Dubai. În India de exemplu, nu au loc de muncă şi nivelul de viaţă acolo este foarte scăzut. Şi au venit ca şi mine aici, pentru copiii, ca să poată studia la o şcoală bună.

„Este foarte mare discrepanţa între ceea ce trăieşte un turist şi ceea ce înseamnă să locuieşti acolo”

Este foarte mare discrepanţa între ceea ce trăieşte un turist şi ceea ce înseamnă să locuieşti acolo. Pentru mine, în afară de chirie care într-adevăr e foarte scumpă, viaţa era foarte simplă. Fiind şi singură acolo nu mergeam de nebună să mănânc zi de zi la restaurante. Dacă vrei să mănânci o brânză din Italia sau Franţa sau porc de exemplu, într-adevăr e mai scump, dar produsele locale sunt foarte ieftine.

Brigitte Pastramă, despre peripeţiile din Dubai

Nu este uşor în schimb să răzbeşti acolo. Este foarte greu să îţi obţii actele, iar eu le-am obţinut singură, nu am apelat la nicio firmă. Eu şi când mi-am luat permisul, am stat frumos la coadă, am aşteptat, am întrebat ce am de făcut. Am luat şi amendă pentru că nu am ştiut să îmi plătesc o parcare. Mi-am cumpărat o maşină cu 100.000 de kilometri pentru că nu mi-am permis una nouă. Am avut probleme cu ea, a trebuit să-i schimb garniturile, curgea ulei din cutia de viteze. I-am schimbat plăcuţe, discuri, am luat-o fără scut ca să fie mai ieftină, am ajuns în service, o grămadă de peripeţii.

Am avut noroc să întâlnesc o comunitate de români care m-au ajutat foarte mult. Au mai venit şi surorile mele în vizită. Una dintre surori chiar este căsătorită cu un musulman şi pe viitor vrea să se stabilească şi ea în Dubai.

Cum o ajută celebritatea pe Brigitte chiar şi în Dubai: „Am fost invitată la restaurante Michelin şi nu am plătit nimic”

Dar cum a fost pentru tine să dai viaţa din România, unde eşti cunoscută, lumea întoarce capul dacă te vede pe stradă, pe viaţa din Dubai unde eşti necunoscută?

– Vreau să zic că vei fi surprinsă, m-au recunoscut şi au venit să facă poze cu mine foarte mulţi români de acolo. Mie îmi face plăcere să mă întâlnesc cu alţi români în alte ţări. M-au îmbărbătat, am avut multe reacţii pozitive din partea oamenilor. Iar acolo, ca şi influencer, eşti foarte apreciat. De exemplu, am fost invitată la mai multe restaurante cu două stele Michelin, foarte renumite, doar ca să postez pentru comunitatea mea de instagram şi să le fac reclamă. Am fost cu sora mea şi cu prietenele mele şi nu am plătit nimic. Eu am foarte multe opţiuni pentru că am comunitate pe instagram foarte mare.

Dacă vreau să merg undeva, există o aplicaţie de influenceri, îţi alegi unde vrei să mergi şi nu mai plăteşti. De exemplu, m-am tuns şi m-am vopsit la salon la Mounir şi tot aşa, m-au postat, m-au pus pe reclama lor. Eu m-am dus ca şi client normal, dar m-au recunoscut fetele angajate acolo. Şi atunci a venit Mounir special, mi-a făcut freza, m-a tratat altfel. Ei promovează un anume stil de influenceri.

“Primele trei luni am plâns non stop şi l-am întrebat pe Dumnezeu de ce sunt aici”

Ce ţi-a lipsit cel mai mult din România?

– Păi în primul rând abia aştept să îmi conduc maşina, să îmi fac cardurile, să mă întâlnesc cu prietenii de aici. Mi-a fost foarte dor de copiii mei. Abia aştept să le dau cadourile. Mi-a lipsit confortul de acasă îţi dai seama. Aici eu am muncit toată viaţa pentru confort. Primele trei luni am plâns non stop şi l-am întrebat pe Dumnezeu de ce sunt aici şi de ce nu mi s-a rezolvat situaţia. Îmi venea să plec, dar m-a obişnuit, apoi lucrurile au început să se rezolve. Când Sara a reuşit la examene şi am reuşit să o înscriu la şcoală, pentru mine a fost cea mai mare binecuvântare.

Am plâns de bucurie în momentul în care i-am plătit şcoala, pentru că nu este gratis, dar mă costă cam la fel ca şi şcoala din România. Acolo ai opţiunea să alegi scump sau ieftin de la mâncare la orice, poţi să trăieşti şi cu bani mulţi şi cu bani puţini. Familia mea a venit în fiecare lună la mine. Aşa cum ţi-am spus, primele două luni nu am avut voie să părăsesc ţara aceea pentru că pierdeam banii şi viza. Am plătit 2000 de euro pentru viză.

Brigitte Pastramă, victima escrocilor imobiliari: „Am plătit avans pentru o casă care era deja vândută”

Povesteai recent că ai fost şi escrocată. Alte neplăceri financiare ai mai avut?

– Am avut o experienţă neplăcută în urmă cu un an şi jumătate când am plătit avans pentru o casă. Casa nu era fezabilă, era deja vândută altcuiva. Mi-am cerut avansul înapoi. Ei au strategia asta de a te pune să plăteşti avans pentru o casă deja vândută. Şi ca să nu pierzi banii, te pun să cumperi o casă în zona în care vor ei, e o tactică practicată de mulţi. Dar eu nu am vrut să accept, nu poţi să iei ce vor ei şi unde vor ei. Am stat un an şi jumătate ca să-mi recuperez banii şi până nu am angajat avocat şi am făcut multe demersuri, ei nu mi-au dat banii înapoi. Şi prin situaţia asta trec mii de persoane care plătesc peste 5000 de euro şi nu-şi recuperează banii.

“Am făcut foarte multe eforturi ca să facem schimbarea asta pentru copil”

Florin de câte ori a reuşit să te viziteze?

– În fiecare lună şi îţi dai seama că biletele nu sunt ieftine. Noi nu mergem cu vreo companie din aia de nişă, dar tot e un efort pe care l-am făcut. Am făcut foarte multe eforturi ca să facem schimbarea asta pentru copil.

Cât vei sta în România?

– Încă nu ştiu, până mi se finalizează procedura cu casa. Eu sper să se termine curând pentru că am şi plătit cam tot ce ţine de amenajări interioare, gresia, faianţa, podelele. Acolo ei pun gresie pe jos şi m-am îmbolnăvit de vreo două ori, nu poţi să stai deloc fără clima pornită, se răceşte foarte tare gresia aia şi nu e ok pentru mine. Şi atunci am ales să o schimb, schimb mobila de bucătărie. Ei mi-au spus că pe 15 martie îmi dau casa şi mă sună toţi furnizorii.

Cu ce se ocupă Brigitte Pastramă în Dubai: “Am făcut şi un curs de design interior”

Te-ai gândit cu ce te vei ocupa în Dubai, odată mutată acolo?

– În primul rând, nu o să mă mut definitive. Noi avem aici, în ţară, afaceri. Nu ştiu încă. Probabil vom deschide ceva şi acolo sau vom face corespondent a ceea ce avem aici deja. Eu am făcut un curs de design interior şi mai vreau să fac şi altele pentru că îmi place. N-am venit cu un proiect de a câştiga bani acolo, am venit cu gândul de a o muta pe Sara şi de a avea o viaţă echilibrată acolo.

Brigitte despre mutarea lui Florin Pastramă în Dubai. Îşi urmează sau nu soţia?

Data viitoare când vei pleca în Dubai, va merge şi Florin?

– Noi va trebui să facem cu schimbul cumva. Vom sta cu Sara atât eu, cât şi el. Aici de exemplu, a stat el cu Sara. Ea trebuie să-şi termine anul, a venit să dea examenele şi a plecat înapoi în România. În Dubai şcoala începe în 28 august, probabil pe 27 vom fi deja acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom termina şi renovarea casei.