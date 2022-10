Brigitte Pastramă, deranjată de întrebările despre apartamentul din Dubai. Reacția vedetei în timpul unui interviu: „Hai, lăsați-mă!”

Brigitte și Florin Pastramă s-au împăcat, iar acum investesc în viitorul lor. Au vorbit recent despre cum vor să-și cumpere casă în Dubai și ce probleme au întâmpinat, dar acum, întrebările despre locuința din paradisul fiscal par să o deranjeze pe fosta doamnă Năstase.

Brigitte Pastramă a fost deranjată de întrebările despre apartamentul din Dubai. Cum a reacționat în fața jurnaliștilor

S-au despărțit cu scandal, , dar relația dintre ea și Florin Pastramă a revenit repede la normal și pare că sunt mai uniți ca niciodată.

În urmă cu aproximativ o lună, , pe care nu a ajuns să-l mai cumpere și nici suma de bani nu și-a recuperat-o.

Totuși, Brigitte și Florin Pastramă nu au renunțat la visul lor și și-au achiziționat o altă locuință, care va fi gata abia la începutul anului viitor.

În timpul unui interviu acordat pentru Antena Stars, vedeta s-a arătat deranjată de întrebările despre imobilul unde plănuiește să trăiască 8-9 luni pe an și a fost mai tot timpul, parcă, în defensivă.

„Acolo este doar pentru relaxare, pentru o nouă viață. Încă nu s-a ridicat (n.r invstiția în locuință), te chem să filmezi, când primesc casa. Încă nu mi-am primit nici acum avansul. Am vreo 6000 de euro să-mi recuperez de la altă firmă de unde am vrut să iau casa și m-au păcălit.

Dar nu mai contează, hai…! Hai, măi, lăsați-mă, că o să vin pe canapea la voi când o fi, nu acuma! Poate o să-mi iau și eu vreun televizor, vreun dormitor prin Dubai de banii ăia. Poate poate o să-i recuperez după ce o să cunosc și eu vreun avocat pe acolo, să mă reprezinte”, a reacționat Brigitte Pastramă.

Iar când a venit vorba de taxe, Brigitte și-a păstrat atitudinea și i-a amintit reporterului că Dubaiul este un adevărat paradis fiscal.

„Nu sunt taxe acolo, hello! E fără taxe. Acolo e paradis fiscal, plătești o singură taxă, la început, puțină”, a completat fosta soție a lui Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă, investiții de sute de mii de euro în afaceri

Pe de altă parte, Brigitte Pastramă a susținut că ea și soțul său merită să aibă o casă în Dubai, unde să meargă să se relaxeze, căci muncesc mult. Bruneta susține că numai anul trecut a investit sute de mii de euro în afaceri.

„Am investit foarte mult anul trecut. Am vândut un apartament pe Nordului, 280.000 de euro…și un teren cu autorizație de construire pe bloc, ca să investesc în afaceri. Era normal să încerc să-mi recuperez banii, puteam anul trecut să-mi iau casa, dar am investit.

Am făcut jungla aia, numai în aia am investit peste 150.000 de mii de euro, am făcut parcări inteligente, în alea am investit 140, aproape 300 și ceva de mii am investit”, a afirmat Brigitte Pastramă.