Budescu a confirmat despărțirea de Petrolul: ”S-a înțeles greșit aici”

Horia Ivanovici a dezvăluit în premieră la emisiunea FANATIK SUPERELIGA că fotbalistul a avut o discuție marți dimineață cu antrenorul Florin Pîrvu și de la echipă.

Despărțire între Petrolul și Constantin Budescu

După întâlnirea avută cu tehnicianul ”lupilor galbeni”, Constantin Budescu a confirmat că se va despărți de Petrolul și urmează să semneze actele de încetare a colaborării, însă a mărturisit că nu se gândește la retragere.

”Le-am cerut chestia asta (n.r. – să rezilieze contractul). Nu am semnat încă. Eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transfer. Am vorbit și am zis că e mai ok să ne strângem mâna.

Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine. S-a înțeles greșit aici. Probabil au zis că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag. Nu am avut cine știe ce bani. Pentru asta am venit (n.r. ca să ajute clubul), nu a fost cum mi-am dorit. Mi-am făcut treaba cu am putut.

Nu am venit să joc patru meciuri și să mă retrag. Vreau să mai joc. Le urez succes în continuare. A fost un an frumos. Urmează o vacanță, probabil. Nu am prins niciodată în perioada asta vacanță. Nu am discutat nimic cu nimeni. Nu o să discut săptămâna asta. Apoi vedem”, a declarat Budescu, la .

Budescu, pus la zid după ieșirea nervoasă

La finalul partidei pe care Petrolul a pierdut-o pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 0-2, în etapa a 3-a din SuperLiga, Constantin Budescu pentru că a fost înlocuit în minutul 63.

”Și plecare e o variantă. Îmi place să joc fotbal și vreau să stau acolo unde oamenii sunt lângă mine și mă ajută, nu vreau să fiu prima schimbare. Eu am venit să ajut. Dacă nu ajut, îmi văd de drumul meu”, a spus mijlocașul de 34 de ani.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA pe acest subiect, Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, s-a arătat extrem de la finalul întâlnirii cu FC Voluntari.

Vochin este de părere că fotbalistul nu a știut să răspundă cu fair play la faptul că oamenii din conducerea clubului și din staff-ul tehnic i-au fost alături și a decretat faptul că ori Budescu, ori antrenorul trebuie să plece.