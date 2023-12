Burcă și Red & White nu se înțeleg: e demisie sau acord? Miza: 42.000 de Euro. Dinamo suferă, în timp ce noul antrenor asistă neputincios

Dinamo traversează o situație critică din punct de vedere sportiv. Echipa se află pe loc retrogradabil direct, vecinele de clasament adună puncte, luni are meci în deplasare, cu Sepsi, însă croatul Zeljko Kopic, , nu poate sta pe bancă la Sfântu Gheorghe. Motivul l-a dezvăluit, ieri, . “Ovidiu Burcă nu a semnat încă rezilierea contractului.”

Toate detaliile despre situația explozivă de la Dinamo. De ce nu poate fi înregistrat contractul lui Zeljko Kopic la FRF

Colegii din presă au continuat. “Din cauza insolvenței în care se află clubul, pentru ca noul antrenor să-și intre total în drepturi, trebuie să existe o înțelegere scrisă cu administratorul judiciar, compania RTZ, reprezentată de Răzvan Zăvăleanu. Fără semnătura administratorului judiciar, FRF nu poate înregistra documentul.”

ADVERTISEMENT

Astăzi, FANATIK vă dezvăluie, în exclusivitate, ce se ascunde în spatele acestei situații. Pe scurt, totul se reduce la bani!

FIRUL EVENIMENTELOR

Luni, 27 noiembrie, a doua zi după meciul pierdut de Dinamo cu FCSB, scor 0-1, antrenorul Ovidiu Burcă, administratorul special Andrei Nicolescu și directorul sportiv Gabi Glăvan , așa cum a anunțat FANATIK, în urma căreia antrenorul a decis să plece. Marți dimineață, Ovidiu a mers la sediul Certinvest, unde a discutat și cu Eugen Voicu, acționar Red & White, care i-a acceptat “demisia cu acordul părților”. Sau ce o fi fost ea.

ADVERTISEMENT

Burcă ar fi trebuit să achite o sumă foarte mică dacă ar fi denunțat de comun acord contractul. Cum s-au complicat lucrurile

PASUL 1 Administratorul judiciar, RTZ, firmă condusă de Răzvan Zăvăleanu, este informat despre demisia antrenorului. În atare condiții, conform contractului, se pare că Ovidiu Burcă trebuia să achite despăgubiri clubului. Din informațiile FANATIK, suma despre care vorbim, prevăzută în contractul antrenorului în caz de denunțare unilaterală, este una mică, adică mult sub 5.000 de Euro.

PASUL 2 Ovidiu Burcă apare la conferința de presă, miercuri, unde clarifică un lucru: “Nu cred că e vorba de o demisie, ci de un acord de ambele părți. Cu asta trebuia să încep”. Este momentul în care situația se modifică complet.

ADVERTISEMENT

Potrivit surselor FANATIK, acționarii Red & White ajunseseră la o înțelegere cu Ovidiu Burcă, conform căreiea clubul trebuia să îi achite salariul până la terminarea contractului, adică iunie 2024. Cu un salariu în jurul sumei de 6000 de Euro, Burcă urma să primească de la Dinamo aproximativ 42.000 de Euro.

42.000 de euro pe care Dinamo ar trebui să îi plătească lui Ovidiu Burcă pentru ceea ce inițial era numit ca “acord al părților”

Așa se și traducea, în fapt, formularea “încetarea raporturilor contractuale cu acordul părților”, din comunicatul oficial postat marți, 28 noiembrie, pe pagina de Facebook a clubului!

ADVERTISEMENT

Problema este că în contractul antrenorului cu clubul nu există o asemenea prevedere, motiv pentru care administratorul judiciar (RTZ) nu poate aproba o asemenea plată. Ar fi ilegal.

PASUL 3. Cu Dinamo refuzând plata propusă de acționarul majoritar, Red & White schimbă macazul, încercând să modifice înțelegerea cu Ovidiu Burcă. Ovidiu însă refuză, solicitând în continuare plata salariilor până la finalul contractului.

Sursele FANATIK susțin că în atare condiții, administratorul special, Andrei Nicolescu, are la dispoziție două variante. Fie denunță unilateral contractul cu Ovidiu Burcă, fie îi achită suma solicitată, însă prin Red & White. În buna tradiție a situației mereu complicată de la club, cele două variante nu se exclud și e posibil chiar să apară a treia.

ÎN CONCLUZIE

Nu se știe exact ce este: demisie sau întreruperea contractului cu acordul părților. Demisie înseamnă că Ovidiu trebuie să achite clubului despăgubiri. (sub 5000 de Euro) Acordul părților înseamnă doar plata salariului la zi, plus o mică sumă compensatorie. Demitere: salariul la zi, plus o mică sumă despăgubire. (sub €5000)

Ovidiu Burcă vrea însă 42.000 de Euro, adică banii până la finalul contractului. “Vrea” sau “i s-au promis”

Clubul Dinamo nu poate achita acești bani către Ovidiu Burcă, pentru că RTZ e obligată prin lege să respecte contractul semnat între club și antrenor. Acționarul majoritar Red & White nu pare dispus să achite din propriul cont suma în cauză. (€42.000)

DINAMO SUFERĂ

În tot acest timp, cu doar 24 ore rămase până la meciul de mâine, cu Sepsi, clubul se află în imposibilitatea de a semna cu noul antrenor. asistă astfel neputincios la tot ce se întâmplă, iar Dinamo, cel mai probabil, nu îl va avea pe bancă la Sfântu Gheorghe.