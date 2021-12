Cabral a discutat cu fanii săi despre afecțiunea pe care o are din copilărie. “Sindromul picioarelor neliniștite”.

Uneori i-a dat bătăi de cap și a fost certat de persoanele care nu știau ce se întâmplă cu el.

Mai exact, cei care au boala Willis Ekbom își mișcă necontrolat picioarele, mai ales înainte de a adormi.

Cabral are o afecțiune despre care puțini au auzit. Fiica sa l-a moștenit. Despre ce e vorba

“Sindromul picioarelor neliniștite” a fost identificat la aproape 15% dintre persoanele sănătoase, potrivit unor statistici. La cele mai multe se manifestă ocazional.

faptul că încă din copilărie suferă de afecțiunea neurologică Willis Ekbom. cum se manifestă această afecțiune.

“Trăiesc cu el de când încă eram copil și din cauza lui am fost certat nu de puține ori. Sindromul picioarelor neliniștite. Cum se manifestă? În mai multe feluri. E vorba de o… neliniște pe care o au propriile picioare.

Efectiv nu găsești confortul decât dacă tot frichinești labele picioarelor, le freci ba între ele, ba de pat, ba de așternuturi. Uneori e cu senzație de cald la picioare.

Alteori cu senzație de rece. Nu e cu mâncărime, dar am auzit că are și manifestarea asta la unii. Pe alții îi și înțeapă. Mai sunt cazuri când și amorțesc picioarele. Ideea, per ansamblu, este că nu-i un disconfort major (în majoritatea cazurilor), dar nici nu poți face abstracție de treaba asta. De cele mai multe ori te lasă în pace după vreo oră, așa”, a mărturisit Cabral.

Au fost momente mai puțin plăcute în care a fost certat de alte persoane care nu știau ce se întâmplă. Cabral a povestit și efectele pe care le-a avut această afecțiune asupra sa.

“Am fost apostrofat, pentru că atunci când te ia cu neliniștea labelor… nu poți adormi. Și de nu te frichinești, te răsucești pe toate părțile, schimbi poziția picioarelor de 89 de ori pe secundă… că-l lasă nervii pe orice adult care ar trebui să se asigure că dormi.

Ăsta cred că a fost în cazul meu singurul neajuns palpabil… am adormit mai greu din cauza agitației de prin pat”, a mai spus prezentatorul.

Cabral a observat că l-a moștenit. Are aceeași afecțiune.