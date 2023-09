Cabral, dezvăluiri emoționante despre familie. Prezentatorul a fost abandonat de tată: “Nu mi-a lipsit”

Cabral a făcut dezvăluiri emoționante despre familie și despre cum a fost părăsit de tată la scurt timp după ce s-a născut. Prezentatorul TV a trecut de mult timp peste acest lucru și nu mai ține legătura cu tatăl său.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze atât pe micile ecrane, cât și pe rețelele de socializare, Cabral a trecut prin momente grele în viață. Prezentatorul de la Pro TV a vorbit despre familie și despre tatăl său, cu care nu mai ține legătura de mult timp.

Invitat în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, soțul Andreei Ibacka a făcut . Aceștia s-au cunoscut în timpul facultății, la cămin, atunci când mama prezentatorului era studentă la ASE.

Tatăl său a venit din Congo pentru a studia Medicina la noi în țară. Cei doi s-au îndrăgostit, iar după un timp s-a născut Cabral. Ulterior, părinții vedetei de la Pro TV s-au despărțit.

Astfel, Cabral a fost crescut doar de mama lui, care l-a crescut singură. A fost abandonat de tatăl său atunci când avea doar două săptămâni de viață.

Timp de 6 ani, mama lui Cabral l-a crescut singură, până când a avut un alt partener. După 13 ani, prezentatorul a decis să-și caute tatăl, însă nu a reușit niciodată să stabilească o legătură cu acesta.

Cu toate acestea, Cabral nu a simțit lipsa, deoarece partenerul mamei sale a fost mereu prezent în viața lor. Realizatorul TV a mai vorbit cu tatăl său de câteva ori, dar a trecut mult timp de la ultima interacțiune.

“A plecat când aveam eu două săptămâni. A plecat la pâine și acolo a rămas, era o coadă la franzele, nu a mai găsit drumul spre casă. Nu mai e de mult treaba sensibilă, eu am crescut cu tată, Mircea îl cheamă, am ajuns copt încât să nu aduc lucruri dureroase, că îmi fac mie rău. (…)

Am mai vorbit când aveam 13 ani și jumătate, l-am sunat când aveam 26 de ani și apoi ne-am văzut când aveam 32 de ani. (…) A fost ciudat când l-am văzut. Nu a stat decât câteva zile, că avea ceva pe foc (…)”, a povestit Cabral .

Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Cabral

De ziua lui, atunci când a împlinit 26 de ani, Cabral și-a sunat tatăl, care stătea în Congo atunci. Cei doi au vorbit timp de câteva zile, dar nu au mai păstrat legătura.

După câțiva ani, prezentatorul a mers cu fiica sa din prima căsnicie la Paris, unde și-a cunoscut tatăl, dar și ceilalți frați. În prezent, Cabral nu mai vorbește cu tatăl său, care se află în Congo, unde e implicat în politică.

“La 26 de ani, de ziua mea l-am sunat. El stătea în Congo. L-am sunat și am vorbit câteva zile, dar nu a durat relația. Apoi la 30 și, m-am dus cu fiica mea mare la Paris, l-am cunoscut pe el și pe frații mei, am acolo doi frați, două surori, mai am o soră în Barcelona și un frate în Canada. Mai am un frate în Congo. Șase în total. (…)

Nu te uita așa, tata a avut dragoste de dat.(…) Nu mai vorbesc acum cu tata, el e în Congo, e în politică, e cu treaba lui. (…) Nu mi-a lipsit, am avut tată. Dacă nu aveam, îmi lipsea. Până la 6 ani am fost doar eu cu mama. (…)

S-a întâmplat și așa a decurs viața. (…) Nu a fost ușor, dar așa a fost. Sunt oameni care se luptă din prima zi. Aia e, nu toți pot să fie părinți. Mama a fost bombă, foarte puternică buzoianca”, a mai spus .