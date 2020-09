Dănuț Lupu s-a „demarcat” de multe ori cu declarații șocante, fiind mereu adeptul zicalei „ce-am în gușă, și-n căpușă”, parcă făarăa să-i pese de contrele pe care le provoacă.

Ultima ieșire „în decor” a executat-o „dintr-una”, fără preluare, la adresa unui simbol mul-iubit de suporterii dinamoviști, regretatul Cătălin Hîldan. „Unicul căpitan”.

Lupu s-a dat la „câini” și i-a acuzat pe suporteri că „au făcut o chestie de marketing” din dispariția tragică a lui Cătălin Hîldan, mai ales că „au fost și alți fotbaliști care au murit și Dinamo nu a făcut nimic pentru ei”. În plus, susține și că pe Dinamo o paște falimentul…

„Câinii” îl „mușcă” pe Lupu fără milă! Declarațiile lui despre Cătălin Hîldan i-au „turbat” pe toți fanii lui Dinamo

Un astfel de afront nu putea scăpa „nemușcat” de fanii dinamoviști, în special cei din Peluza Cătălin Hîldan. Care l-au „tăvălit” bine pe Dănuț Lupu pe mediile de socializare.

Pe paginile de facebook ale suporterilor alb-roșii, Peluza Cătălin Hâldan-Dinamo, Radio Dinamo 1948, FC Dinamo București 1948 PCH, PCH Dinamo, reacțiile au fost de la ironie la… dușmănie împotriva lui Dănuț Lupu.

Producătorul, realizatorul și „vocea” emisiunilor de pe „Radio Dinamo 1948”, Ionuț Zainea, de exemplu, a postat un editorial intitulat „Adio, domnule Lupu”:

Danut Lupu este fara indoiala un domn care a acumulat multre frustrari, insa expunerea acestora in spatiul public nu poate decat sa dauneze atat lui, cat si clubului Dinamo.

Lionel Messi, reacție agresivă la adresa unui adversar: „Mă mai lovești mult, idiotule?” Un fost jucator cu real talent, neexploatat la maxim din motive extrafotbalistice, Danut Lupu isi strica imaginea de fosta glorie a lui Dinamo, la fiecare aparitie TV. Discursul lui Danut Lupu este, in general, unul plin de venin si frustrare, deobicei il putem ignora, dar astazi a intrecut cu mult limita acceptabila de catre suporterii dinamovisti. Intelegem ca a uitat forma sportiva pe care o avea dansul in 2000 cand a revenit la Dinamo (pe atunci Danut Lupu avea 33 de ani), cand parea ca nu poate alerga nici pana la centrul terenului, intelegem ca dupa 20 de ani poti fabula ca erai cel mai bun din acea echipa, intelegem si ca in viziunea dansului nici un jucator nu poate fi mai bun ca Lupu, dar nu intelegem de ce a trebuit sa conteste simbolul Catalin Hildan. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Domnule Lupu pentru noi memoria lui Catalin Hildan este si ramane sfanta, a devenit un simbol care a tinut unita familia Dinamo in momente cand unii ca dumneavoastra cautau sa fuga unde se plateste un ban in plus. Putem accepta schimbarile dumneavoastra de directie, momentele cand il criticati pe Negoita, apoi perioadele cand declarati ca este cel mai bun patron din univers, pentru ca apoi sa va intoarceti impotriva lui. Totul functie de interesul de moment nu? Dar sa contesti simbolul Catalin Hildan este ceva ce te exclude din sanul familiei Dinamo. L-am iubit pe Lupu ca jucator, insa pentru mine dinamovistul Danut Lupu a incetat sa mai existe incepand de astazi. ADVERTISEMENT Adio, domnule Lupu!”

Reacția PCH o puteți citi mai jos.

CERCUL FOARTE VICIOSDănuț s-a prins de mult. Și noi ne-am prins între timp. Tocmai de-asta simțim nevoia s-o spunem,… Geplaatst door Peluza Catalin Hildan-Dinamo op Maandag 14 september 2020

Suporterii dinamoviști îl „demolează” pe cel care s-a luat de simbolul PCH

FANATIK vă oferă în continuare o mică parte a mesajelor contra Lupu postate de suporterii lui Dinamo după declarațiile cel puțin inabile făcute de fostul fotbalist.

Ion Suciu

„Nu stie sa imbatraneasca frumos.Pãcat,pe acest pamant este suficient..alcool pt fiecare”

Andrei Bobos

„Baieti nu ii inchide nimeni gura acestui om . In ultima vreme vorbeste cam mult sa isi faca publicitate . Sapt trecuta zicea ca urmeaza falimentul la noi, acum isi permite sa zica ca e treaba de marketing cu Hîldan . Sa ii fie rusine !!!”

Nicola Rau

„Toată viața a fost un oportunist”

Florin Scolaru

„lupule ce mare caracter de rahat esti asa teai facut tu ca om nici un dinamovist nu te mai baga in seama imi aduc aminte cand spuneai ca negoita nu mai are ce sa vanda ca nu mai are nimic si uite ca a vandut spaniolilor mare sperietoare est tu cu mitica dragomir ala stie tot asa ca veziti de oile tele si nu mai latra ca p…… in troaca ca ai suparat toti dinamovistii cu chestia cu catalin haldan RUSINE”

Gheorghe Sandu

„Dl.LUPU ca jucător apreciat DINAMOVIST atunci pentru tine fb.bine si material,si acoperit pt.gafele personale,iar astăzi tu dai cu piatră în cei care ți-au oferit papa.! RUȘINE!!!!”

Sever Rocsin

„Alcoolul, sub diferitele lui forme,dăunează grav sănătății. Ori la domnul în cauză se vede și aude la orice apariție. Este inadmisibil ca acest cetățean să mai reprezinte sau să mai discute ceva despre Dinamo. Frecventează diverse televiziuni care urăsc Dinamo și pentru câțiva € aruncă cu noroi în clubul care ia întins o mână când deja era o fosilă !”

Costel Croitorescu

„Să-l odihnească Dumnezeu în liniște !😭😭😭😭😭😭. Nu-l mai băgați în seamă, este un trântor, și un alcolic înrăit !”

Laurentiu Dinescu

„Un jucător mare dar ca om.caracter zero barat!”

Bio Amedeo

„«Angry bird» nea lupu asta…”

Adi Lita

„Un bețiv notoriu, nu-l mai băgați în seamă pe hoțul acesta care fură din magazine”

Marius Mustafa

„Lupu asta mierlit miroase din poză a alcool sanitar”

Robert Mache

„Noi, cei ce Dinamo iubim: dANUT lUPU? NU, mulțumim!

CĂTĂLIN HÎLDAN e parte din inimile noastre ⚪🔴 Pe când tu dANE..ești o dezamăgire 😡”

Norbert Slezinger

„«Mare» caracter omu nostru si un model «demn» de urmat, nu vreau sa imi amintesc excapadele extra fotbalistice pentru ca daca bine retin erau chiar si cu iz penal…In fine, cateodata imbatranesti mai frumos decat ai trait pt ca ti-ai dat seama de greseli iar uneori chiar mai rau…aveti exemplul!”

Razvan Vladucu

„S-a gasit cine sa vorbeasca… Danut Lupu, acest exemplu de daruire si devotament… cand era “scouter” la Dinamo il ridica in slavi pe Negoita, apoi ne denigra la fiecare cuvant scos in presa. Acum arunca cu mizerii spre Dinamo, nefiind bagat in seama de noii investitori, lasat sa putrezeasca in bautura. Hai sictir Lupule ! Scarbosule!”

Ioan Huja

„In 1997 am făcut armata la Dinamo și eram la echipă ajutam pe nea Nicu care era magazioner atunci. Deci l-am prins și Pe Cătălin Haldan. Era tânăr dar ffffff respectuos. Când venea Lupoiu arogant și privea de sus Pe toată lumea. Deci concluzia este că a fost un mârlan mereu și așa va rămâne”