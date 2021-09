Calendarul moțiunii de cenzură ajunge din nou pe masa Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului

Luni, Birourile Permanente reunite ale Parlamentului vor încerca din nou să stabilească un calendar al dezbaterii moțiunii de cenzură depuse de USR-PLUS şi AUR la adresa cabinetului Florin Cîţu.

Membrii Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului (BPR) s-au întrunit, fără succes, sâmbătă la 11.00 pentru a stabili calendarul privind citirea şi votul pe moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

Calendarul moțiunii de cenzură din nou pe masa Birourilor Permanente ale Parlamentului

O altă şedinţă a BPR a fost convocată vineri, la ora 23.00, în sistem on-line, imediat după depunerea de către AUR şi USR PLUS a moţiunii de cenzură.

Şedinţa s-a încheiat fără niciun rezultat deoarece mai mulţi parlamentari au lipsit şi nu a fost cvorum.

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut Alianţei să se întoarcă la un dialog cu partenerii din PNL şi să găsească o soluţie viabilă şi raţională de a debloca situaţia, apreciind că formaţiunea s-a discreditat iremediabil şi a compromis pachetul de reforme asumat prin programul de guvernare.

Liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, crede, însă, că preşedintele trebuia să intervină încă de la început în criza politică şi să medieze o soluţie pentru ieşirea din impas, după ce ministrul justiţiei numit de USR-PLUS a fost demis.

Moțiunea PSD sau moțiunea USR PLUS – AUR?

și a respins posibilitatea ca PSD să susțină un guvern minoritar PNL – UDMR.

Scopul social-democraților ar fi să o ia înaintea celor din USR PLUS și AUR, care au depus încă de vineri moțiune de cenzură, dar nu au putut să o înregistreze din cauza boicotului PSD în birourile permanente reunite ale Parlamentului.

Moțiunea de cenzură a PSD, prezentată încă de joia trecută, este un rechizitoriu dur atât la adresa premierului Florin Cîțu, dar și la adresa multora dintre miniștrii USR PLUS, ceea ce a făcut ca liderii USR PLUS să evite semnarea ei și să caute o alianță conjuncturală cu AUR.

inițiată de USR PLUS și AUR împotriva Guvernului Cîțu a fost depusă, vineri seara, la Parlament. Moțiunea, care are titlul „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, și a fost redactată inițial de cei din AUR, a fost curățată de criticile la adresa miniștrilor USR PLUS.

Au fost lăsate doar cele la adresa premierului Florin Cîțu. Cei din USR PLUS au fost, însă, de acord să păstreze titlul moțiunii AUR.