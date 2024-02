Calvarul fotbalistului acuzat că are 42 de ani în loc de 17! Unde a ajuns să joace

Povestea mijlocașului defensiv Joseph Minala a rămas una dintre cele mai bizare din istoria fotbalului. Considerat „copilul minune” la debutul său în tricoul lui Lazio, în 2014, la acea vreme de o publicație africană că are 42 de ani în loc de 17 ani. Totul, pentru că fotbalistul .

Calvarul fotbalistului acuzat că are 42 de ani în loc de 17

Federația de Fotbal din Italia a pornit o anchetă și în cele din urmă Joseph Minala a demonstrat că într-adevăr avea 17 ani în ciuda fizicului care dă de bănuit. Lazio anunța la acea vreme că dă în judecată pe oricine care îi aduce astfel de acuzații lui Joseph Minala.

Totuși, cariera lui Joseph Minala a luat-o la vale după scandalul izbucnit. Deși a reușit să-și demonstreze nevinovăția, mijlocașul camerunez nu s-a impus la Lazio. Echipa din capitala Italiei l-a împrumutat pe Joseph Minala la Bari, Latina, Salernitana și Qingdao Huanghai, în China.

Deși a jucat 3 sezoane consecutive la Salernitana, Joseph Minala nu a fost transferat definitiv și s-a întors la Lazio. Nici chinezii de la Qingdao Haunghai nu au decis să-l ia definitiv pe mijlocașul camerunez. Contractul lui Joseph Minala cu Lazio a ajuns la final la sfârșitul sezonului 2020/2021.

Unde a ajuns să joace fotbalistul acuzat că are 42 de ani în loc de 17

După despărțirea definitivă de Lazio, Joseph Minala a semnat contract pe un an cu Lucchese în Serie C. „Ultimul dans” în Italia pentru mijlocașul acuzat că și-a falsificat certificatul de naștere a fost la Olbia, tot în Serie C, de care s-a despărțit după o jumătate de sezon.

În urmă cu aproximativ un an, Joseph Minala a semnat cu Liepāja. După doar câteva luni, mijlocașul defensiv camerunez a plecat din Letonia și a semnat cu Sliema Wanderers, în Malta, unde joacă titular și în prezent.

În actuala stagiune, Joseph Minala, în vârstă acum de 27 de ani, a adunat 17 apariții la Sliema Wanderers, reușind să marcheze și 2 goluri. „Jucând deja pentru unele cluburi de top de-a lungul carierei sale, inclusiv Lazio, Bari și Salernitana, Joseph va aduce o mulțime de talent și experiență”, a fost reacția clubului din Malta.

250.000 de euro este cota de piață de lui Joseph Minala, potrivit Transfermarkt.com.

27 de ani are în prezent Joseph Minala

Joseph Minala susține că acuzațiile i-au afectat cariera: „Sunt foarte convins”

Joseph Minala susține că acuzațiile care i-au fost aduse i-au afectat cariera. Mijlocașul camerunez este ferm convins că ar fi reușit să joace la un nivel mai înalt, dacă nu ar fi apărut acuzațiile legate de vârstă.

„Eram foarte tânăr și nu puteam să știu cum să reacționez sau să combat. Sunt foarte convins că povestea vârstei mi-a oprit cariera. Mă așteptam la mai mult? Categoric.

De fiecare dată când am fost împrumutat am avut mereu sezoane bune, dar nu am avut niciodată aceleași șanse ca alții la Lazio”, declara Joseph Minala în trecut.