Ecuadorul nu a scăpat de perspectiva de a rata Campionatul Mondial. Cazul Byron Castillo se judecă joi!

Joi, Comisia de Apel a FIFA va oferi verdictul final în dosarul Ecuadorului. Reamintim, forul din Chile a depus, în aprilie, o sesizare oficială privind eligibilitatea fundașului dreapta Byron Castillo. Și a acuzat faptul că acesta și-a falsificat certificatul de naștere. , astfel că s-a ajus la apel. Iar , astfel că lucrurile pot lua o altă turnură.

Chile a ratat prezența la Campionatul Mondial, ocupând doar locul 7 în preliminarii. Au fost la șapte puncte de Ecuador, ultima clasată în cele patru poziții care ofereau calificarea automată. Și la cinci de Peru. Formația care a ajuns la baraj.

Însă chilienii încă speră să meargă în Qatar. Pentru că au descoperit că selecționata Ecuadorului l-a folosit în preliminarii, fraudulos, pe Byron Castillo.

Ei susțin că au dovezi că Castillo s-a născut de fapt în Tumaco, Columbia, în 1995. Și nu în orașul ecuadorian General Villamil Playas în 1998, ceea ce spun documentele pe care le-a prezentat.

Sportsmail confirmă acuzațiile. Și o face publicând o înregistrare audio a unui interviu pe care Castillo, care este, în fapt, columbian, l-a acordat anchetatorilor în urmă cu patru ani.

Iar în această declarație, afirmă că s-a născut în 1995, și nu în 1998, data de pe certificatul său de naștere ecuadorian. Și confirmă că numele său este Bayron Javier Castillo Segura. Cel de pe actul său de naștere columbian, publicat și de Marca. În timp ce pe cel din Ecuador apare ca Byron David Castillo Segura.

MARCA were able to get a hold of Byron Castillo’s birth certificate which says he was in fact born in Colombia

Totodată, jucătorul a descris modul în care a ajuns din Tumaco (Columbia) la San Lorenzo (Ecuador) pentru a juca fotbal. ”Am trecut granița pentru că, știți, echipele de la Tumaco joacă la San Lorenzo.

Am fost să dau probe în San Lorenzo, îmi amintesc foarte bine asta. Nu am fost niciodată ales pentru nicio echipă la acele trialuri, dar prietenul meu care a fost ales nu a mai revenit, așa că eu am mers în locul lui”, spune Byron Castillo.

Cel care dezvăluie și identitatea celui care a avut ideea actului de identitate fals. Marco Zambrano, un om de afaceri ecuadorian și proprietar al NorteAmerica. Un personaj controversat, suspendat de forul ecuadorian în 2018. În ciuda acestui fapt, în 2019, FEF (federația ecuadoriană) a decis oficial că Castillo era cetățean ecuadorian.

În plus, în spațiul public a mai apărut un document. În 2015, Byron Castillo era dat afară de Emelec, cea mai titrată echipă ecuadoriană. Și tocmai din pricina problemelor legate de naționalitatea sa.

The saga continues…..Byron Castillo was kicked out of Emelec in 2015 due to inconsistencies regarding his nationality. They dissolved his contract because they didn’t want to illegally sign a player whom they didn’t have records of.

