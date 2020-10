Calvarul lui Alex Chilili, negativ la coronavirus în focarul de la naționala U19. „Suntem tratați toată familia ca niște ciumați!” Exclusiv

La mijlocul săptămânii trecute, la echipa națională U19, în cantonamentul de la Snagov, au apărut cazuri de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Cei doi jucători care ar fi prezentat simptome specifice bolii ar fi fost Alexandru Chilili (FC Voluntari) și de Ștefan Pănoiu (Rapid).

Cei doi au fost izolați, împreună cu colegul de cameră al lui Chilili, Nicolae Sima de la Turris, dar și cu Andrei Iana (CSM Slatina) și Botond Szondi (AFK Csikszereda).

De atunci, pentru unul dintre jucătorii amintiți, Alexandru Chilili (18 ani pe 1 august, fundaș central) s-a declanșat o adevărată nebunie. Vecină cu paranoia cauzată de frica în fața acestui flagel numit SARS-CoV-2, căruia autoritățile nu îi pot face față.

Pe 8 octombrie FRF a confirmat existența infectării a doi jucători la lotul național U19, fără a specifica, însă, numele acestora.

FANATIK a luat legătura cu tatăl lui Alexandru, Dumitru Chilili, de la care a aflat calvarul prin care a trecut întreaga familie, deși tânărul fotbalist al lui FC Voluntari a fost testat, la fel ca întreg lotul național, și testul a fost negativ.

„Am trăit în două zile un calvar incredibil pentru mine și familia mea… Nu credeam niciodată că în urma unei știri putem fi tratați ca niște ciumați, cu toate că am dat explicații clare de dimineață până seara că nu e așa cum s-a scris. E o nebunie totală, o exagerare totală cu COVID-ul ăsta”

„Până la urmă am reușit să-i liniștim, au înțeles că nu-i nicio problemă, le-am explicat că săracul Alex a fost testat în ultimele zece zile de patru ori, de trei instituții medicale diferite, Medicover, Synevo, Regina Maria și toate testele au fost negative”

„M-am dus și l-am luat vineri de la lot și l-a sunat pe domnul Teja, trebuia să se prezinte la prima echipă… aveau meci amical sâmbătă, cu Petrolul… Și i s-a comunicat că nu are cum să vină până nu iese testul oficial și până nu mai este testat încă o dată luni. Așa că a pierdut și meciul de sâmbătă, și antrenamentul de duminică, și antrenamentul de luni, posibil și cel de marți dacă nu vine repede rezultatul testului de luni…”

„Și ne sună în aceeași seară directoarea de la școala copiilor… Toți copii sunt la o școală privată, Liceul Teoretic Național… Și ne sună să nu mai aducem copii la școală pentru că trebuie să-i testăm… Că dacă am știut situația respectivă de ce i-am adus… Iar Comitetul de părinți a intrat în panică și vrea să ne dea în judecată!”

„Acum, revenind la familie, Alex are o surioară și un frățior gemeni, de șapte ani. Ca o paranteză, dacă Alex este pasionat de fotbal, fratele lui este nebun după fotbal, doarme cu mingea în pat”

„Ajunsesem la limită cu nervii, cu tot… Eu am angajați de 15, de 18 ani… a fost o surpriză și pentru mine reacția lor… după atâția ani… Ia uite, mă, ce poate să creeze o știre și nebunia asta de COVID… Cât poate să schimbe caracterul oamenilor și frica unde poate să ducă. A fost incredibil… Ce reacție în lanț a declanșat știrea…”

„Apoi, tot joi noaptea, m-au sunat angajații mei (n.red. – Dumitru Chilili are o firmă de import-export) … «Șefu’, noi mâine nu venim la muncă»… «Păi de nu veniți, mă, eu vă dau al 13-lea salariu de Paște, vă dau al 14-lea salariu de Crăciun și voi puneți la îndoială ce vă spun eu? Că suntem sănătoși toți, că nu e niciun pericol?»… «Păi da, Șefu’, dar avem și noi copii acasă, unul stă cu părinții și are doi copii, alții au trei copii…»… Ce era să fac?… «Bine, mă, hai, stați toți acasă. Luați-o ca o vacanță până luni»… Și-am închis activitatea mea comercială…”

„La tata a venit salvarea, mama era într-o stare deplorabilă, copii nu i-am mai dus la școală, am închis activitatea la firmă, dar cireașa de pe tort a fost când m-am dus cu cel mic, a doua zi, la antrenament, și el face fotbal tot la FC Voluntari”

„Când am ajuns să-l predau, că n-avem voie să intrăm părinții în incintă, acolo, la club, antrenorul îmi spune că nu are voie la antrenament… Eu nu sunt pe grupul de whatsapp al părinților, mi-a arătat antrenorul ce s-a discutat acolo, că dacă are frate-su COVID să nu mai vină cel mic la antrenamente, părinții își protejau copii, ce să le spui?”

„Eu am înțeles situația, antrenorul a procedat corect până la urma urmei, dar cel mic… cum spuneam frate-su mare iubește fotbalul, dar ăsta mic e disperat după fotbal… au început instantaneu să-i curgă lacrimi… să-ți vezi copilul plângând… nu-i doresc nimănui…”