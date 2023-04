Calvarul trăit de Gabriela Cristea. Ce a pățit vedeta: ”Mă gândeam dacă vreodată voi mai fi om”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate vedete tv din România. Aceasta a prezentat numeroase show-uri de-a lungul anilor, cel mai recent fiind Mireasa – Capriciile Iubirii. De asemenea, vedeta are o familie superbă alături de Tavi Clonda.

Ce a pățit Gabriela Cristea înainte de a deveni mamă

Spre deosebire de alte vedete însă, De această dată însă, dezvăluirile vedetei sunt de-a dreptul dureroase.

O perioadă dificilă din viața Gabrielei Cristea a fost cea în care era însărcinată cu prima ei fiică. Vedeta a avut cinci inseminări nereușite, astfel că a fost nevoită să urmeze un tratament pentru a-i subția sângele. Pe lângă acesta însă, soția lui Tavi Clonda a ajuns să se trezească și cu gleznele umflate.

În momentul în care a văzut această modificare la nivelul corpului, Gabriela Cristea a devenit îngrijorată. A avut mereu glezenele subțiri și a început să se întrebe dacă nu cumva va rămâne așa pentru totdeauna. Fericirea avea să vină după naștere. La doar două zile distanță, vedeta era impecabilă.

De asemenea, ea a mai dezvăluit public că le-a născut pe ambele fetițe prin cezariană, având în vedere că urma și un tratament. Să nu uităm și că vedeta a devenit mamă pentru a doua oară la 43 de ani. Chiar și așa, lucrurile au decurs destul de bine.

”Mă gândeam dacă vreodată voi mai fi om”

”Îmi aduc aminte că mi se umflaseră picioarele, aveam niște glezne cam cât era pulpa, ceva imens, eu care am niște glezne, oricât de grasă am fost, am avut gleznele subțiri. Mă uitam la ele și mă gândeam dacă vreodată voi mai fi om, așa ziceam.

După două zile, după ce am născut, eram impecabilă. Am născut prin cezariană ambii copii tocmai pentru că făceam acel tratament și a vârstei înaintate. Eu am născut-o pe Victoria la 43 de ani și nu am avut deloc recomandarea să nasc natural și sinceră să fiu nu m-a mai bătut gândul”, a povestit Gabriela Cristea în podcastul Dianei Bișinicu.

și este destul de indulgentă cu ele. La un moment dat Tavi Clonda povestea cum merg lucrurile în familia celor doi. Artistul susține că el este mult mai dur decât Gabriela Cristea.

Mai exact, acesta este o persoană destul de strică. De cealaltă parte, partenera lui de viață își lasă fetițele de multe ori să facă ce vor. Evident însă, anumite reguli se impun când fiecare părinte este nevoit să rămână singur cu ele, a mai adăugat artistul.