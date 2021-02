Camelia Mitoșeru, mama îndrăgitului prezentator Mihai Mitoșeru, va fi operată de urgență și are nevoie de sânge, motiv pentru care Oana Roman a apelat la ajutorul fanilor, fiind prietenă foarte bună cu fiul actriței.

Mihai Mitoșeru trece prin momente extrem de dificile, după ce mama lui a fost dusă la spital și urmează să sufere o intervenție chirurgicală. Oana Roman a sărit în ajutorul acestuia și a făcut apel la fani să doneze sânge, dacă au această posibilitate.

Fiica lui Petre Roman a postat mesajul pe InstaStory în urmă cu câteva ore și a oferit toate detaliile necesare pentru cei care pot și vor să doneze. Un mesaj a fost postat și pe pagina de Facebook a lui Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru, operată de urgență. Oana Roman apelează la ajutorul fanilor

„Am o mare rugăminte la voi! Prietenul meu, Mihai Mitoșeru o operează pe mama lui, o operație complicată și grea! În România e lipsă de sânge acută! Vă rugăm să donați sânge pentru a o ajuta pe mama lui. Când donați specificați pentru Camelia Mitoșeru! Trebuie operată azi, dar nu este sânge grupa A2. Vă mulțumim”, a postat vedeta pe Instagram.

De asemenea, Mihai Mitoșeru le-a cerut ajutorul cunoscuților și fanilor de pe rețelele sociale printr-un mesaj despre starea de sănătate a mamei sale.

„Avem mare nevoie de ajutorul vostru! Mama trebuia sa fie operata azi (având o tumora benignă-meningiom), dar din lipsa de sânge operatia trebuie amânată! Va rog din suflet cine mă poate ajuta să meargă sa doneze la orice centru de hematologie din țara, dar cu specificația: ‘pt Mitoșeru Georgeta Camelia și spitalul Sanador’! Indiferent ce grupa de sânge aveți! Vă mulțumim din suflet! Doamne ajută!”, a scris prezentatorul pe Facebook.

Mihai Mitoșeru a fost operat anul trecut

Nu este prima dată când mama prezentatorului TV se află pe mâna medicilor. În vara anului trecut, actrița a fost dusă la spital după ce i s-au umflat picioarele și s-a speriat, mai ales că fiul ei suferise de aceeași afecțiune cu puțin timp în urmă.

Mihai Mitoșeru a fost operat anul trecut, după ce s-a prezentat la doctor cu simptome care nu păreau grave. Acesta a fost șocat să afle că avea un heag de sânge la picior și risca să ajungă la inimă, după care a trecut printr-o intervenție chirurgicală.

„Mulțumesc din suflet pentru mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat ca am un cheag de sânge la picior care se putea duce, în orice clipă, la inimă! A trebuit să mă operez imediat și acum totul e ok! Mulțumesc domnului profesor doctor Mircea Pătruț și echipei medicale!”, a anunțat Mihai Mitoșeru pe Facebook după operație.

Din fericire, operația a decurs foarte bine, iar prezentatorul este în afara oricărui pericol. Acesta a fost foarte speriat de ce i s-ar fi putut întâmpla, motiv pentru care a avut nevoie de încurajările medicilor și ale celor dragi.

Drama teribilă a Cameliei Mitoșeru

În urmă cu ceva timp, celebra actriță a povestit despre drama de familie pe care a trăit-o din cauza fostului ei soț, după ce lucrurile nu au mai mers bine între cei doi.

„Am avut o căsnicie nefericită cu Mitoșeru! Am tras cât am putut eu de această relație, nu m-a înșelat, nu m-a bătut, dar pur şi simplu s-au adunat multe şi nu mai puteam să trăiesc cu el. Am realizat asta când coboram scările maternității, cu Mihai în brațe.

Venise mama să mă scoată din spital pentru că el jucase toți banii la poker. Atunci ceva din mine s-a rupt, eram goală pe dinăuntru și am spus ‘GATA!’”, a povestit vedeta pentru wowbiz.ro.

Mai mult, Dan Mitoșeru și-a refăcut viața la scurt timp după despărțirea de mama fiului său și nici nu l-a căutat pe Mihai timp de aproape douăzeci de ani. În final, preentatorul a făcut pace cu părintele său și nu i-a purtat pică pentru cele întâmplate.