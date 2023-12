CFR Cluj a pierdut urma FCSB-ului în fruntea clasamentului din SuperLiga. Formația antrenată de Andrea Mandorlini și a ajuns la 8 meciuri fără victorie în toate competițiile. Deși a condus la pauză, fosta campioană a României a fost răpusă de golurile lui Kallaku și Damașcan, ambii intrați la pauză.

Tachtsidis știe care este marea problemă a CFR-ului: „Nu înscriem”

Pasul greșit făcut de CFR Cluj la Sf. Gheorghe cu Sepsi . Panagiotis Tachtsidis, autorul golului pentru CFR, este de părere că cea mai mare problemă în acest moment este lipsa eficienței din fața porții.

„Nu sunt fericit deloc. A fost un meci greu, am avut șansa să facem 2-0, dar așa e în fotbal. Dacă nu scrii, după aceea primești. Avem 8 meciuri fără victorie, este greu. Problema este că nu înscriem. Avem oportunități, avem ocazii, dar nu înscriem.

E o problemă (n.r. FCSB la 8 puncte), e destul de departe titlul. Nu cred că va fi sigur pentru nimeni. Vedem cum echipe importante pierd puncte cu echipe mai mici”, a declarat Tachtsidis, la flash-interviu.

„Nu putem să ne prezentăm așa dacă vrem titlul”

Cred că putem fi supărați că nu am înscris golul 2 pentru a închide acest meci. Trebuie să fim mai atenți în apărare, primim mult mai ușor goluri. Nu putem să ne prezentăm așa dacă vrem să luptăm pentru titlu.

Multe echipe mici fac surprize și asta îmi spune că în acest sezon campionatul este dificil și echilibrat. Să vedem ce se întâmplă”, a mai spus Panagiotis Tachtsidis.

Camora cere măsuri după Sepsi – CFR Cluj 2-1: “Nu ne mai iese nimic! Nu se mai poate așa”

Camora a apărut extrem de dezamăgit la flash-interviu. Căpitanul lui CFR Cluj consideră că echipa a căzut psihic pentru că nu a reușit să se desprindă la două goluri după care a primit gol.

„Nu mai știu ce să zic. Am avut 3-4 șanse să facem 2-0, cred că meciul era terminat, dar nu am reușit și am luat gol. Echipa a căzut psihic, nu mai știu ce să vă spun, sincer. Cred că așa rezultate slabe nu am avut în niciun sezon.

Un moment greu pentru noi. Am avut 3-4 ocazii singuri cu portarul, dar nu dăm gol și după pierdem meciul. În niciun sezon nu am prins așa ceva (n.r. serie fără victorii).

Distanța este mare. Sperăm să recuperăm până la final, dar trebuie să facem mai mult, să fim mai concentrați. Când avem ocazii trebuie să dăm mai multe goluri. Cu Universitatea Craiova am avut ocazii, cu UTA la fel. Puteau să fie puncte în plus pentru noi. Din păcate, nu am reușit și plecăm cu o înfrângere, dar așa nu se mai poate.

Problema s-a văzut la ultimele meciuri. Echipa a jucat bine. Am avut 3-4 ocazii de gol clare. Dacă nu dai gol, normal că primești. Sincer nici nu mai știu ce să vă spun. Nimic nu mai merge. Suntem foarte supărați”, a spus Camora.