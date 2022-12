Campionatul Mondial din Qatar a fost ultimul turneu final pentru un fotbalist din naționala Spaniei: „A sosit momentul să îmi iau rămas bun”. Video

Sergio Busquets a pus capăt unei perioade de aproape 15 ani petrecute la naționala Spaniei cu care a câștigat titlul mondial în 2010. a fost ultima experiență pentru mijlocașul Barcelonei la echipa națională.

Sergio Busquets s-a retras din naționala Spaniei

Sergio Busquets a pus capăt aventurii în lotul echipei naționale a Spaniei. Fotbalistul Barcelonei debuta pentru „Furia Roja” în 2009. Un an mai târziu căpitanul ibericilor, în vârstă de 34 de ani, reușea să își treacă în palmares Cupa Mondială din Africa de Sud, iar în 2012 devenea campion european cu naționala Spania.

„Aș dori să vă anunț că, după aproape 15 ani și 143 de meciuri, a sosit momentul să îmi iau rămas bun de la echipa națională. Aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor care m-au însoțit în această lungă călătorie.

De la Vicente del Bosque, care mi-a oferit oportunitatea de a debuta, până la Luis Enrique, pentru că m-a făcut să mă bucur de fiecare secundă. De asemenea, le mulțumesc lui Julen Lopetegui , Fernando Hierro sau Robert Moreno pentru încrederea acordată, precum și întregului staff.

Și, bineînțeles, fiecăruia dintre coechipierii mei, alături de care am luptat pentru a încerca să duc echipa acolo unde merita, cu mai mult sau mai puțin succes, dar întotdeauna dând totul și cu cea mai mare mândrie”, a declarat Sergio Busquets, conform .

Sergio Busquets a ratat execuția la loviturile de departajare din meciul cu Maroc

Sergio Busquets a fost integralist în . Mijlocașul Barcelonei a fost unul dintre cei trei fotbaliști iberici care au ratat la loviturile de departajare alături de Soler și Sarabia. Totuși, în discursul de adio fotbalistul „catalan” a amintit de vremurile triumfătoare ale Spaniei.

„A fost o onoare să-mi reprezint țara și să o duc în vârf, să fiu campion mondial și european, să fiu căpitan și să joc atâtea meciuri, cu mai mult sau mai puțin succes.

Mereu am dat maximum și am încercat să îi fac pe toți să simtă cât de importanți sunt, ajutându-i pe toți și luptând pentru același obiectiv. Am creat experiențe unice, de neuitat, istorice”, a mai spus Sergio Busquets.

Busquets s-a retras din naționala Spaniei după o perioadă de aproape 15 ani

Sergio Busquets a debutat la vârsta de 20 de ani la naționala Spaniei într-un meci cu Turcia în preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Astfel, fotbalistul spaniol s-a retras din lotul Spaniei după 143 de meciuri, două goluri și 9 pase decisive.

❤️ 𝗨𝗻 𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔. 🫶 se despide de la tras ganarlo 𝗧𝗢𝗗𝗢. 🏆 Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012. 👕 𝟭𝟰𝟯 veces internacional. 🙏 ¡¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗕𝗨𝗦𝗜!! 🔗 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol)

Căpitanul naționalei iberice, Sergio Busquets, este al treilea pe lista jucătorilor cu cele mai multe apariții pentru „Furia Roja”, fiind depășit de Iker Casillas și Sergio Ramos.