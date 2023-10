Campionii, mâhniți după Farul – UTA 2-2. “Toți vor să ne bată”

. După 13 etape, campioana se află pe loc de play-off. Pentru constănțeni au înscris Rivaldinho și Artean. Cei doi marcatori de la Farul Constanța s-au arătat nemulțumiți de rezultat.

Marcatorii de la Farul Constanța, nemulțumiți după egalul cu UTA Arad 2-2

Rivaldinho a marcat din pasa lui Grameni în minutul 24. Atacantul brazilian a făcut prima reușită din acest campionat, însă s-a arătat nemulțumit de remiza cu UTA Arad. Marcatorul de la Farul Constanța susține că formația lui Gheorghe Hagi trebuie să se axeze foarte bine pe ambele faze de joc.

“Îmi pare rău că nu am obținut victoria. Mergea mai bine acest gol dacă obțineam și victoria. Trebuie să ne gândim, să analizăm ce am făcut bine și ce nu am făcut bine și să luăm totul pas cu pas pentru următorul meci.

Pentru un atacant e greu când nu marchezi. Am marcat doar în Conference League și îmi doream foarte mult să dau gol (n.r. în campionat). A venit azi, dar mereu am avut încredere că o să marchez. Mi-au dat încredere mister, staff-ul și coechipierii. E important că am dat gol, dar, din păcate, nu a fost cu victorie.

E foarte greu să vorbim la cald, după un meci în care nu am fost 100%. Trebuie să facem mai bine ambele faze, defensiv și ofensiv. Eu nu sunt mulțumit cu jocul meu ofensiv. Trebuie să îmbunătățim jocul și să luăm totul pas cu pas. Trebuie să jucăm (n.r. mai bine), pentru că avem calitate. Trebuie să facem mai bine tranziția.

E greu. Ne dorim să câștigăm fiecare meci. Suntem echipa campioana și toți vor să ne bată. Suntem conștienți de lucrul acesta și trebuie să facem ambele faze mai bine, să câștigăm toate meciurile pe care le jucăm. Eu cred că avem un staff bun și un lot foarte bun cu care putem să revenim și să jucăm un fotbal frumos.

Îmi doresc să dau cât mai multe goluri, dar îmi doresc cel mai mult să ajut Farul să câștige. Aceste este obiectivul meu și e cel mai important”, a spus Rivaldinho după remiza cu UTA Arad, scor 2-2.

Andrei Artean: “Ne doream foarte mult să câștigăm acest meci”

Andrei Artean, marcatorul golului egalizator pentru Farul Constanța, este de părere că formația lui Gică Hagi trebuia să ia toate cele trei puncte. Mijlocașul constănțenilor speră ca alături de colegii săi să acumuleze mai multe puncte și să ocupe unul dintre primele 3 poziții din campionat.

“Nu suntem mulțumiți deloc. Ne doream foarte mult să câștigăm acest meci. Mai ales că precedentul meci cu U Cluj nu l-am câștigat acasă. Ne doream mult să câștigăm, deoarece cu trei puncte eram pe un loc bun în clasament și ne doream foarte mult. Luăm acest punct ca atare și sperăm să luăm mai multe puncte în meciurile următoare.

Cred că avem printre cele mai bune apărări din acest campionat, chiar dacă noi avem o filosofie, să marcăm mai mult decât adversarul. Nu contează câte goluri luăm, important este să câștigăm. Mister ne transmite tot timpul să nu neglijăm partea defensivă, pentru că e foarte importantă. Așa este fotbalul acum, trebuie să facem ambele faze. Ne pare rău că nu am făcut-o bine astăzi, pentru că am luat două goluri acasă.

(n.r. V-ați gândit că sunteți echipa cu cea mai slabă apărare din campionat?) Ne-am gândit și la asta. Am făcut egal cu o echipă bună. Avem un lot foarte bun, chiar dacă avem acum câțiva accidentați, mister știe ce are de făcut cu noi. Cu siguranță, vom arăta bine în meciurile următoare. Ne dorim foarte mult să fim în primele locuri”, a declarat Artean.

“Le dedic și suporterilor poliști acest gol”

Artean le-a dedicat golul fanilor lui Poli Timișoara, rivala arădenilor: “Îmi doream foarte mult să marchez, pentru că în acest campionat nu am făcut acest lucru. Îmi doream foarte mult să înscriu împotriva acestei echipe. Le dedic și suporterilor poliști acest gol”.

Farul Constanța se va duela cu CFR Cluj în etapa 14 din SuperLiga, în Gruia. Elevii lui Gheorghe Hagi sunt pe locul 5 în campionat și au 20 de puncte. Constănțenii sunt la 2 puncte le Universitatea Craiova, poziția a patra și la 10 puncte de liderul FCSB. Cu o victorie în fața celor de la UTA Arad, Farul Constanța ar fi fost la egalitate de puncte,23, cu locul 3, Rapid.