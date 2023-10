Gică Hagi caută soluții după Farul – UTA 2-2: „Le-am spus că nu e bun drumul pe care mergem”

„Regele” este de părere că jucătorii săi puteau câștiga meciul dacă ar fi fost mai atenți mai ales pe fază defensivă și cere de la elevii săi să fie mai concentrați la micile detalii care fac diferența.

Gică Hagi caută soluții după Farul – UTA

la finalul meciului dintre Farul și UTA, fiind nemulțumit de felul în care jucătorii săi au greșit pe fază defensivă și în care au tratat faze cheie, precum ultima pasă, despre care a spus că a fost dată doar la adversari.

„Două meciuri, aceeași istorie, am produs mult fotbal ofensiv. Data trecută cu U Cluj am făcut bine și faza defensivă, nu am stat bine în teren, am primit goluri ușor.

Asta este, a fost un meci, unde au fost trei puncte în joc, dacă nu am dat gol la cât fotbal am produs, asta este. Trebuie mai multă calitate acolo sus.

Am întârziat puțin pentru că am făcut o ședință cu ei, le-am spus că nu e bine drumul pe care mergem, micile detalii fac diferența, cum a fost anul trecut”.

„Ar fi fost bine să marcăm mai mult!”

„Louis e obosit, nu era foarte proaspăt, a venit dintr-o pregătire în care nu a avut meciuri. Mazilu a fost răcit, dar cred că echipa s-a manifestat ofensiv foarte bine.

Ar fi fost bine să marcăm 3-4 goluri și să câștigăm, dar micile detalii fac diferența, ultima pasă s-a dat la adversar, dar cu mai multă concentrare va fi bine, pentru că fotbal jucăm”, a .

„Eu le-am zis că trebuie să fie atenți la micile detalii, unde trebuie să te conectezi foarte bine, să crezi ce faci și atunci va ieși foarte bine. Orice se întâmplă, e o ocazie pentru altul, mai am 10 jucători tineri care așteaptă să joace.

Lucrăm, încercăm să producem ceva, nu ne simțim campionii României, anul trecut am fost în momentul potrivit la locul potrivit. Sper să refacem lucrurile anul ăsta.

L-am debutat pe Doicar pentru că Mazilu era indisponibil, mai erau și alți juniori, dar l-am luat pentru că era stângaci și asta a fost șansa lui”, a mai spus „Regele”.