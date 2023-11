Echipa naţională de minifotbal a României a obţinut, în premieră, titlul mondial, după o finală de infarct împotriva Kazahstanului. A fost 2-2 în timpul regulamentar, iar „tricolorii” s-au impus in extremis după .

Campionii mondiali ai României! Cine sunt eroii care au adus titlul suprem la minifotbal şi ce meserii au

FANATIK vă prezintă eroii acestui succes, majoritatea dintre ei avâd job-uri normale dar Jucătorii şi antrenorul principal şi-au făcut caracterizarea şi au vorbit despre ce înseamnă acest succes pentru ei:

Ionuţ Necşa – 34 de ani. Echipe: ACS Mediaş (Liga 3) / Nova Vita Târgu Mureş

„Lucrez că Agent de Vânzare la o firmă de pâine din Mediaș, unde mă trezesc in fiecare zi de dimineață sa fac livrarea, după merg la antrenament la ACS Mediaș și de două ori pe săptămână sau de 3 ori, depinde cum îmi permite și timpul, merg și la Târgu-Mureș la antrenamente și la meciuri la Nova Vita Târgu Mureș”

Activitatea profesională:

“Experiență mea la fotbal a început la vârsta de 10 ani la clubul Gaz Metan Mediaș acolo am început și am jucat la club până la majorat. După am început să joc la Sparta Mediaș, am jucat câteva sezoane, iar apoi m-am transferat la Euro Șpring unde am făcut o prietenie frumoasă cu Mircea Popa (Ciucă) şi de acolo am început să jucăm și la minifotbal împreună.

După m-am transferat la Juventus Sibiu unde am reușit cele mai frumoase performante am jucat în Champions League în 2016 unde am pierdut finala în faţa celor de la Mad Dog după ce am condus 1-0, fiind egalați la ultima fază a jocului și pierzând la 7 metri. Am mai avut și un bronz la Champions League cu Juventus. Apoi, am jucat la Danco Pro București, unde am câștigat Euro Cup în 2019, fiind și cel mai bun portar al turneului. Am plecat apoi la muncă în Irlanda un timp.

Am revenit acasă, unde, în 2022, am reușit să fac pasul și la naționala României de minifotbal, devenind vicecampion european, an în care domnul Virgil Bejenaru mă cheamă la Nova Vita Târgu Mureș, la turneul la Eurocup unde am reușit să câștigam din nou trofeul, fiind desemnat din nou cel mai bun portar al turneului. Îmi încep și activitatea din nou pe teren mare la ACS Mediaș unde în următorul an am reușit și performanța de a promova în Liga 3 din primul an de la înființare”

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Putem spune că am scris o pagină de istorie, am reușit să luăm titlul de campioni mondiali. A fost un turneu memorabil și frumos unde noi, jucătorii, am format un grup, o familie frumoasă, cu care am și reușit să câștigăm. Și la ora actuală, parcă plutim, parca nu ne vine sa credem ce am reușit să realizăm, sa fim cei mai buni din lume.

Dorim să mulțumim și suporterilor care au fost alaturi de noi, care ne-au dat puterea sa luptăm până la final și sa fim campioni mondiali, dar nu în ultimul rând, vreau sa ii mulțumesc soției mele, care m-a acceptat cu plecările mele, pe care o iubesc enorm, atât pe ea, cât și pe fetița mea, fără de care nu cred că eram aici in momentul de fata. M-au susținut neconditionat și le mulțumesc frumos. Hai Romania!”

Dragoş Niţu – 28 de ani. Echipe: – / Reggio Liriada Braşov

„Sunt angajat la un depozit de medicamente şi în timpul liber joc la campionatul local Liga Pro, la echipa Reggio Liriada. În timpul liber, îmi place să petrec timp cu prietenii şi să fac plimbări”

Activitate profesională:

Campion Mondial cu naționala României – 2023

Medaliat cu argint la EMF Eurocup în acest an în Bulgaria

Medaliat cu bronz la Campionatul Național și la Euro Bussines Cup

Multiplu campion județean cu echipa Reggio Liriada

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Este cea mai mare realizare a mea din punct de vedere sportiv. Au fost momente de cumpănă dar am reușit ca la final să aducem trofeul acasă, acolo unde îi este locul”

Vasile Pop – 32 de ani. Echipe: A.C.S Vulturul 2020 Mintiul Gherli (Liga 4) / Sam Vig Bistrița

„Referitor la activitatea profesională, sunt angajat la MAPN, la o unitate militară din Cluj Napoca. În timpul liber, îmi place să mă plimb în aer liber, să mă uit la filme, să mă joc pe Playstation cu pretenii şi să merg în drumeţii. Sunt deschis la tot felul de activităţi şi îmi place să experimentez lucruri noi”

Activitate profesională:

Fotbal

Am debutat la Liga 2 la vârsta de 17 ani

În anul 2009-2010 am promovat în Liga 1 cu Universitatea Cluj

Minifotbal

Campion mondial în anul 2023

Locul 2 la Supercupa României în anul 2022

Campion mondial în anul 2023

Locul 2 la Supercupa României în anul 2022

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Sincer să fiu, în momentul de faţă nu realizez ce performanţă mare am reuşit împreună cu acest grup, dar, cu siguranţă, peste câţiva ani îmi voi aduce aminte cu mare plăcere şi satisfacţie că am scris istorie pentru România la minifotbal. Este un moment care nu se poate descrie în cuvinte şi care va fi greu de replicat în următorii ani”

Mircea Popa – 35 de ani. Echipe: Paltiniș Rășinari (Liga 4) / Juventus Sibiu

„Referitor la activitatea mea, lucrez la Catena în depozit la gestiunea mărfurilor. Timpul liber îmi place să îl petrec cu familia în drumeţii”

Activitate profesională:

Fotbal:

Vointa Sibiu şi FC Sibiu

Am promovat în Liga 2 cu Voinţa Sibiu. În prezent joc pentru Paltiniş Răşinari

Minifotbal:

Am câştigat de 2 ori Campionatul National, 1 Cupă a României, Supercupa României, câştigator de Champions League, câştigător de Europa League

Am câştigat de 2 ori Campionatul National, 1 Cupă a României, Supercupa României, câştigator de Champions League, câştigător de Europa League

Cu nationala României am câştigat titlul mondial, 4 titluri europene şi 2 cupe intercontinentale

La categoria Firme și Instituții am câştigat titlul naţional, vicecampion la Euro Business Cup şi un loc 3

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Pentru mine câştigarea Campionatului Mondial reprezintă maximul ce-l puteam obţine în minifotbal. Eu şi băieţii am scris istorie iar asta va rămâne mereu în agenda noastră de acum înainte. Acest lucru ne face să ne aducem aminte peste ani de ceea ce am realizat”

Andrei Balea – 30 de ani. Echipe: CS Iernut (Liga 4) / Nova Vita Târgu Mureș

„Sunt angajat al Primăriei Orașului Iernut, judeţul Mures, pe postul de inspector principal, la Compartimentul executare silită, din anul 2017. Unul dintre cele mai mari hobby-uri ale mele este tot fotbalul, dar cel pe teren mare. Pe lângă asta, îmi place sa călătoresc, să vizionez un film, să mă întâlnesc cu prietenii, dar cel mai important pentru mine este sa îmi petrec timpul liber cu familia”

Activitate profesională:

România :

– Campionatul Mondial 2019- Medalia de bronz

– Campionatul Mondial 2023- Campion

– Campionatul European 2022- Vicecampion

– Campionatul Mondial 2019- Medalia de bronz – Campionatul Mondial 2023- Campion – Campionatul European 2022- Vicecampion Fotbal Club Nova Vita Targu Mures:

– Campionatul Național 2019- Campion

– Champions League 2019- Vicecampion

– Supercupa României 2019- Vicecampion

– Supercupa României 2021- Campion

– Campionatul Național 2022- Medalia de bronz

– Eurocup 2022- Campion

– Eurocup 2023- Medalia de bronz

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Un vis devenit realitate! Indiscutabil, una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, trecerea de la agonie la extaz, un sentiment pe care nu îl pot descrie în cuvinte, trebuie sa îl simți pe propria piele. E plăcut când familia, prietenii, chiar și oameni pe care nu îi cunoști, îți spun că sunt mândri de tine și le-ai produs o mare bucurie, de aceea pot spune cu mana pe inima. Mândru ca sunt ROMÂN“

Mircea Ungur – 34 de ani. Echipe: CS Iernut (Liga 4) / Nova Vita Târgu Mureș

„Sunt căsătorit și am un băieţel de un an și jumătate. Am terminat studiile de licență și masterat pe ramura educație fizică și sport în cadrul UMFST Târgu Mureş iar în prezent sunt asistent universitar la această facultate şi doctorand în anul 2 la Şcoala Doctorală Transilvania din Braşov. Timpul liber îl dedic familiei, mă relaxează plimbările, vizionarea filmelor și documentarelor, jocurile pe laptop si bineînţeles îmi place foarte mult să merg să mă uit la meciurile de fotbal”

Activitate profesională:

“Am început fotbalul la vârsta de 7 ani la echipa Olimpia Târgu Mureş. La 14 ani am fost selecţionat la şcoala de fotbal Ardealul Cluj Napoca, unde am fost coleg cu jucători consacraţi precum Chiriches Vlad, Maxim Alexandru, Radut Mihai, Ciucur Alexandru, Alexandru Vlad şi multi alții. Aici am jucat 4 ani, după care am continuat să joc fotbal la Unirea Dej în Liga 3.

Un an de zile am lucrat la o benzinărie după care am dat probe la FCM Târgu Mureş în Liga 2. Am fost selectat şi am jucat la această echipă un an de zile. După această scurtă perioadă de un an am jucat doar la nivelul Ligii a 3-a la echipe din judetul Mureş.

Minifotbalul mai serios cred că l-am început prin 2016-2017 la o echipă din Bistriţa, pe nume Teraplast. Pe urmă tot la Bistrița am jucat la Puf de Păpădie, echipă cu care am reuşit să ajungem până în sferturile unui campionat regional. În anul 2019 am fost contactat să merg la echipa de minifotbal Nova Vita Targu Mureş unde sunt şi în prezent. Ca şi performanţe, cu această echipă pot numi: – în anul 2019: campion naţional, campion regional, locul 2 în Champions League; – în anul 2021: campion Supercupa României; – în anul 2022: locul 3 la Campionatul National, locul 1 la Eurocup; – În anul 2023: locul 3 la Eurocup.

În 2019 a venit şi prima convocare la echipa naţională a României de minifotbal, unde am participat Nation Cup în Brno şi am obtinut locul 1. Tot în 2019 am participat cu echipa naţională la Campionatul Mondial din Astralia/Perth unde am obţinut medalia de bronz. În anul 2022 am devenit vicecampion european cu echipa națională în Slovacia la Kosice, iar anul acesta am reușit să câștigăm Campionatul Mondial în Emiratele Arabe Unite”

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Referitor la Campionatul Mondial pot spune că a fost unul foarte frumos și bine organizat. Am avut parte de condiţii de joc foarte bune, de susţinere pe toată durata acestui turneu final. Pentru mine e un vis devenit realitate. După semifinala pierdută în anul 2019 ne-am promis cu domnul Bejenaru că următorul campionat mondial va fi al nostru şi ne-am ţinut de promisiune.

Este încununarea tuturor sacrificiilor pe care le-am făcut de-a lungul anilor şi nu rămâne decât să fiu mândru că am avut ocazia să iau parte la câștigarea celei mai importante medalii din lume.

După venirea pe lume a băiețelului meu, Matheo Dominic, câștigarea campionatului mondial este a doua cea mai mare realizare din viata mea. În realitate încă visez, mă uit zilnic la postările de pe rețele de socializare și îmi dau lacrimile, este ceva deosebit să ştii că ai făcut istorie pentru ţara ta deoarece asta înseamnă pentru mine acest minunat trofeu”

Andrei Nemiţanu – 30 de ani. Echipe: CFR Timişoara (Liga 1 Futsal) / Glissando Timişoara

„Sunt licenţiat ca inginer, terminând în 2017, Facultatea din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara. În prezent, sunt Manager de Proiect la World Media Trans, firmă ce activează în domeniul de transport şi logistică.

În timpul liber, îmi place foarte mult să călătoresc, să vizitez locuri noi, să interacţionez cu persoane din alte ţări, să văd ce tip de mentalitate au şi să învăţ câte ceva din cultura fiecăruia. Pe lângă asta, sunt pasionat de bucătărie şi de vinuri. Îmi place foarte mult să gătesc, mai ales dacă am prietenii alături, să petrec timp cu ei”

Activitate profesională:

WMF World Cup – Campionatul Mondial: campion 2023

EMF EURO – Campionatul European: vicecampion 2018, vicecampion 2022

Campionatul Naţional – campion (MAV SPORTS în 2018)

Supercupa României – campion (MAV SPORTS în 2018), vicecampion (Glissando Timișoara 2021)

EMF Champions League: medalie de bronz 2017, campion 2018, vicecampion 2021, campion 2022

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Momentan încă nu realizez ce înseamnă acest lucru pentru mine, dar sunt sigur că acest Campionat Mondial o să rămână în istorie, iar peste câţiva ani o să privim cu mândrie în urma la ce am realizat.

Terminând cu acest Campionat Mondial, pot spune că unul din scopurile mele în viaţă este să reuşesc să realizez ceva la fel de frumos, care-mi poate readuce acea emoţie şi senzaţie de bucurie de după câştigarea finalei. Pentru mine, a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat în viaţă”

Vlad Mocanu – 24 de ani. Echipe: Rapid Brodoc (Liga 3) / Premier Iaşi

„În fiecare zi merg la antrenamentele echipei de liga a treia și, pe lângă, manageriez un magazin al familiei. În timpul liber, îmi place să pescuiesc, să merg la bowling, biliard, să petrec timp cu familia şi să joc FIFA”

Activitate profesională:

“Echipa din prezent este Rapid Brodoc, din Liga a 3-a a României, am reușit promovarea cu două echipe de Liga a 4-a în Liga a 3-a. Am câștigat 4 campionate de minifotbal la Iaşi cu echipa Premier Iaşi, precum şi 4 campionate la Vaslui, la minifotbal, cu echipa Inter Traian”

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Reprezintă, de departe, cea mai mare realizare a mea, sper să ajung să mai câștig și alte trofee cu echipa națională. Personal, mă simt același om, dar cu o gândire mult mai pozitivă şi productivă cu privire la viitor”

Bogdan Covaci – 34 de ani. Echipe: CSM Târgu Mureş (Liga 1 Futsal) / Sam Vig Bistriţa

„Sunt angajat MApN, în cadrul unei unități din Târgu-Mureș, iar în timpul liber, antrenez și joc pentru echipa Sam Vig Ccm Bistrița. Urmăresc foarte multe meciuri de fotbal, îmi place să mă relaxez la pescuit, tenis cu piciorul, să călătoresc și să petrec timp cu familia”

Activitate profesională:

Teren mare: Gaz Metan Tg-Mureș – Liga 3

Futsal: City’us Tg Mureș: -4x Campion național, 2x Cupa României, 3x Supercupa României

Imperial Wet Miercurea Ciuc: 2x Campion național, 1x Cupa României, 1x Supercupa României, 34 – selecții naționala României de futsal

Minifotbal: Campion mondial ROMÂNIA 2023, Loc 2: Campionatul Naţional de minifotbal 2023, Campion + Cupa pe plan local 2023, Cel mai bun jucător – Campionatul National de minifotbal 2023

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Pentru mine, este cea mai mare realizare din punct de vedere sportiv. La acest campionat, am trăit cele mai intense emoții, sentimente de nedescris și mă bucur că am făcut istorie pentru Romania, cat și pentru noi personal”

Andrei Ferik – 25 de ani. Echipe: CS Oșorhei (Liga 4) / Bad Boys Oradea

„Activitatea mea profesională se desfăşoară la un magazin de design interior unde sunt consultant vânzări. În timpul liber, cea mai mare parte de timp o petrec alături de prieteni şi de familie, pe care din păcate îi vedem destul de rar. Îmi plac drumeţiile, ieşirile la iarbă verde şi să vizitez locuri noi. Pe lângă minifotbal, în timpul weekendului, activez la o echipa de liga a 4-a pe teren mare”

Activitate profesională:

Minifotbal:

-Campion Mondial în 2023 (Ras Al Khaimah)

-Vicecampion european la EMF Euro 2022 (Kosice)

-Câştigător de EMF Champions League în anul 2022 cu AEK Oradea

-multiplu campion judeţean cu AEK Oradea

-Campion naţional la Firme şi Institutii: 2021 şi 2023 (Dedeman Oradea)

-Vicecampion european Euro Business Cup 2023 (Dedeman Oradea)

-Campion National în anul 2021 cu AEK Oradea

-Vicecampion naţional în 2022 cu AEK Oradea

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Pentru mine, câştigarea Campionatului Mondial reprezintă o performanţă uimitoare, pe care nu o pot descrie în cuvinte. Din punct de vedere sportiv, câştigarea unui campionat mondial este apogeul pe care îl poate atinge un sportiv. Cred, cu siguranţă, că eu şi colegii mei ne vom gândi peste câţiva ani cu entuziasm şi mândrie la acest lucru măreţ pe care l-am realizat”

Saron Chirică – 30 de ani. Echipe: Dunărea Călărași (Liga 3) / Old Boys București

„Activez că jucător în liga a 3-a la Dunărea Călărași. În timpul liber, familie, odihnă și relaxare. Weekend-ul este scurt, la fotbal”

Activitate profesională:

Teren mare: Dunărea Călărași

Minifotbal:

– Campion mondial cu naționala României 2023

– Vicecampion european cu naționala României 2018

– Campionat mondial – Locul 3, 2019

– Campionatul national CJ Buzau

– Cupa României – Multiplu câștigător

– Loc 3 Campionat European under 23

Impresii despre campionatul mondial:

“Pentru mine, câștigarea Campionatului Mondial reprezintă încununarea muncii de zi cu zi și a orelor petrecute pe teren in ultimii ani. Felicitări Tuturor! O sa rămână în istoria minifotbalului! 04.11.2023 – Propun că această zi sa fie ziua minifotbalul românesc”

Marius Balogh – 23 de ani. Echipe: Crișul Santandrei (Liga 3) / Bad Boys Oradea

„Referitor la activitatea profesională, lucrez într-un depozit de materiale de construcții, mă ocup cu transporturile firmei. În timpul liber îmi place să petrec timp cu familia, cu cei apropiați, să experimentez lucruri noi și să vizitez locuri noi”

Activitate profesională:

Fotbal:

Am debutat în Liga 3 la vârsta de 18 ani

Minifotbal:

-Campion mondial în 2023 cu naționala României

-Vicecampion la EMF Euro 2022 cu nationala României

-Câștigător EMF Champions League în 2022 cu AEK Oradea

-Campion național în 2021 cu AEK Oradea

-Vicecampion național în 2022 cu AEK Oradea

Impresii despre Campionatul Mondial:

“În momentul de față nu realizez ce însemnătate are acest campionat mondial dar cu siguranță este scris în istoria României și ma bucur ca am facut parte din lotul României la acest campionat mondial!Cu siguranță peste mulți ani o sa imi reamintesc de acest lucru cu mândrie. A fost cel mai importat moment din viata mea din punct de vederea sportiv”

Andrei Şumălan – 29 de ani. Echipe: CF Bihorul Beiuș (Liga 4) / Bad Boys Oradea

„Lucrez la un showroom de gresie faianţă, un job unde merg cu plăcere, e un birou, nu e muncă fizică, totul e foarte fain, suntem ca şi o familie! În timpul liber, o masă / ieşire cu rudele, prietenii, un tenis de camp, tenis cu piciorul şi să nu uităm de o bere bună”

Activitate profesională:

Teren mare

-Liga 2 Luceafărul Oradea

-Liga 3 CS Osorhei

-K.D.C Ruddervorde Liga 2 provincială Belgia

Minifotbal

– Campion Mondial cu naționala României 2023

– loc 3 Campionat European U23 Nationala Romaniei

– loc 2 Euro Bussines Cup 2023

– loc 1 Camp. National Firme și Instituții 2023

Impresii despre Campionatul Mondial:

“Această performanţă este topul carierei mele în minifotbal, ceea ce nimeni nu îmi va lua din suflet şi minte! Te simţi apreciat, te simţi valoros, te opreşte lumea pe stradă…

În ceva timp, asta va deveni istorie, dar eu voi duce cu mine performanţa asta până la capăt! Încă ceva. În 14 zile, exact 2 săptămâni, 22 octombrie – 4 noiembrie, am mâncat, am băut, am dormit, am transpirat alături de nişte băieţi excepţionali cu caractere frumose. Pentru mine vor rămâne numiţi FAMILIA MONDIALĂ”

Gabriel Dumitraşcu – 23 de ani. Echipe: CS Păuleşti (Liga 3) / –

„Nu lucrez, sunt la facultate la UPG-inginerie economică, în domeniul mecanic și, în paralel, fac un curs de operator țiței. Ca și pasiuni, îmi place să petrec timpul liber alături de prieteni, de familie, să merg la meciuri de fotbal pentru că îmi place să învăț lucruri noi pentru a mă putea perfecționa cât mai mult, iar un hobby pe care nu îl știu mulți este să urmăresc Formula 1, sunt fan Mercedes și Lewis Hamilton”

Activitate profesională:

“Pe teren mare joc la Păulești în Liga 3, am mai jucat şi la Astra în Liga 2. La minifotbal, cu Chedra Tax, am fost vicecampion național în 2021, tot atunci și sfertfinalist în EMF Champions League, iar anul acesta am jucat optimi de finală la Eurocup în Bulgaria”

Impresii despre Campionatul Mondial:

“E greu de descris în cuvinte sentimentele și emoțiile pe care le-am simțit în seara aceea de neuitat, dar pot să spun că mă simt fantastic, un vis devenit realitate și sunt mândru de ceea ce am realizat.

Un gând pentru toată lumea, să-și urmeze visele și să aibă încredere în ei, să nu renunțe niciodată, pentru că dacă ai încredere în tine și faci niște sacrificii, totul o să se îndeplinească”

Alex Bourceanu – 38 de ani. Echipe: – / Ajax Dulcisimo Galaţi

Fotbalistul care nu are nevoie de nicio prezentare. A scris istorie în tricoul Stelei, având şi 27 de selecţii în echipa naţională a României. A jucat cu roş-albaştrii în Champions League, are 33 de prezenţe în Europa League, iar în SuperLiga are 212 apariţii.

Impresii despre Campionatul Mondial:

„Mulțumesc pentru norocul pe care l-am avut in acest sezon. Sunt recunoscător pentru că, într-un timp atât de scurt, am avut șansa de a încheia mai multe turnee in același an, pe cele mai înalte trepte ale podiumului.

Vreau sa mulțumesc echipei de club Ajax Dulcisimo Galați, pentru că datorită eforturilor colective, am reușit sa obținem performante extraordinare, care m-au adus la echipa naționala. Vreau să mulțumesc, de asemenea, colegilor mei de la echipa nationala și staff-ului, pentru efortul comun depus în a obține acest succes”

Antrenor: Virgil Bejenaru – 45 de ani. Echipe: AFC Nova Vita / Catena Racing Team

“ Sunt manager la Enjoy Sport Club în industria fitnessului, antrenor la Catena Racing Team și AFC Nova Vita. De asemenea, sunt specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţelor economice la SC Energy Park 3M SRL. Mă bucur că am văzut atâta lume fericită pentru performanța noastră, mă bucur că am împlinit un vis atât al meu, al familiei mele, cât și al unei întregi națiuni, mă bucur pentru toți oamenii ce muncesc în federaţie că au reușit, până la urmă, această performanță de neatins în cei 15 ani de existenţă!”

“Este clar, un succes neașteptat și îmi este încă dificil să înţeleg care este importanța acestuia pentru mine. De asemenea, trebuie să reflectez în încercarea de a înţelege dacă pentru mine această realizare are un loc în cariera mea de fotbalist sau sunt lucruri diferite”, Alex Bourceanu

6 este numărul de titluri europene câştigate de România la minifotbal

30 este numărul de penalty-uri executate în finala România – Kazahstan