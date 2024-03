„Când am văzut că Oaidă i-a dat-o printre picioare, mi-a fost milă de Gigi Becali! Să nu crape acasă!” Declarația virală de după Rapid – FCSB 4-0

Gigi Becali a trăit un adevărat coșmar Rapid – FCSB, iar patronul „roș-albaștrilor” Trupa lui Elias Charalambous rămâne lider în SuperLiga și la cinci puncte distanță față de formația de sub Podul Grant.

Mitică Dragomir, declarație virală după Rapid – FCSB 4-0: „Mi-a fost milă de Gigi Becali! Să nu crape acasă!”

Rapid București a surclasat-o pe FCSB pe Arena Națională și a reaprins speranțele la titlul și celor de la CFR Cluj. , dacă gruparea din Gruia câștigă campionatul.

ADVERTISEMENT

„Roș-albaștrii” nu au arătat forma din ultimele etape din SuperLiga, iar giuleștenii au câștigat cu 4-0. Mitică Dragomir a dezvăluit că i-a fost milă de Gigi Becali, atunci când și Răzvan Oaidă i-a ridiculizat pe jucătorii de la FCSB.

„Când am văzut că Oaidă i-a dat-o și printre picioare, atunci mi-a fost milă de Gigi. Să nu crape acasă, poți să mori. Am trăit în atmosfera asta, de asta sunt tare. Muream, știi cât făceam tensiunea? 22 cu 12 făceam, am stat toată viața mea pe bancă.

ADVERTISEMENT

Am fost 21 de ani președinte de club și am avut numai rezultate”, a Mitică Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune live doar pe, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

Gigi Becali a vrut să scape de FCSB după 4-0 cu Rapid: „Nu vor fetele”

București, însă nu a avut putere de convingere. Patronul „roș-albaștrilor” a mărturisit că fetele lui au refuzat să preia acțiunile clubului.

ADVERTISEMENT

„O să vedeți făgăduințele mele după, până atunci nu mai dau declarații. Vreau încet, încet să îmi văd de treaba mea că eu nu câștig nimic, îmi pierd sufletul. Mă dau mare, mândrie. Nu vrea niciuna din fete echipa, poate îi dau acțiunile fetei mari.

Nu vor, după vine presa după ele și nu le place. Poate dau acțiunile la fata mare și dacă e ginerele vă dă declarații, nu o să dea la mine în familie o femeie declarații, o să dea un bărbat. Nu m-a dezamăgit, slavă Domnului că a fost bine, face Dumnezeu ceva rău?

ADVERTISEMENT

Dumnezeu face tot ce face minunat, pentru mine a făcut ceva minunat. Am zis 4-0 și patru puncte, 4-0 iei tu ca să vezi că nu poți să miști un fir de păr. Toate le-am luat de la Dumnezeu și atunci dacă toate le-ai luat pentru ce te lauzi, dacă toate Domnul le-a făcut”.

Domnul m-a ținut în fotbal de 25 de ani în fotbal, toți au căzut și m-a ținut. Înseamnă că m-a iubit. Dacă te-am iubit și te-am ținut, nu ai intrat în falimente de ce te mândrești ca și cum ai făcut tu? Smerenia, smerenia”, a spus Gigi Becali.