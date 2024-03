FCSB a fost adusă cu picioarele pe pământ de Rapid, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, . Roş-albaştrii intră în play-off cu patru puncte avans în faţa rivalilor din Giuleşti, dar pentru formaţia lui Charalambous a fost un duş rece.

Gigi Becali și-a cerut scuze după Rapid – FCSB 4-0. „Nu o să se mai întâmple! Plec prin munți și prin peșteri”

Gigi Becali şi-a schimbat discursul într-o conferinţă organizată ad-hoc la Palat. Patronul FCSB şi-a cerut scuze pentru şi a spus că nu va mai da declaraţii până la finalul sezonului:

“Aţi văzut cum a zis Florinel Coman, «A fost o lecţie pe care trebuie să o învăţăm». Dumnezeu le dă lecţii celor pe care îi iubeşte. A fost foarte bine rezultatul, dacă n-ar fi fost 0-4 nu înţelegeam.

Eu spuneam că batem 4-0, să luăm patru puncte. A făcut Dumnezeu, că stă împotriva celor mândri. Din mândria mea, din aroganţa mea, cum a zis şi Şucu, Dumnezeu a spus:

«Tu nu poţi să faci un fir de păr. Cum baţi tu în Giuleşti? Ai bătut tu vreodată?Eu ţi-am făcut şi schimbările şi echipa, Eu ţi-am dat bani să plăteşti şi tu baţi cu aroganţa ta, vei primi patru exact cât ai spus că le dai».

“Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru mândrie, îi rog pe oamenii din fotbal pe care i-am supărat…”

Şi atunci eu Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru mândrie, îi rog pe oamenii din fotbal care au fost până acum şi pe care i-am supărat… Şi pe Şucu, şi pe suporteri, de la Rapid, Dinamo, de la toate.

Ce aroganţe am făcut şi ce am supărat, eu n-o să mai dau declaraţii. Am o echipă de fotbal, este o afacere, ce câştig eu? Mândria mea, trufia mea. Pentru ce? Este o echipă, joacă fotbal, dacă aduce Dumnezeu biruinţă…

Şi aşa vine postul, nu o să mă mai găsiţi. O săptămână o să merg prin munţi şi prin peşteri. Prima săptămână e cu post aspru. Aşa că n-o să mai vorbesc eu. Şi dacă vrea Dumnezeu să fim… patru puncte este imens.

“Vreau să dau echipa la fete, nu vrea niciuna. Poate să i-o dau ăleia mare”

Este o imensitate în situaţia asta. Dacă vrea Domnul, ne ajută programul. Dacă o să luăm campionatul şi cred că da, o să vedeţi făgăduinţele mele după. Până atunci, n-o să mai declar nimic.

Vreau să îmi văd de treaba mea. Eu ce câştig? Şi aşa, vreau să dau echipa la fete, nu vrea niciuna. Poate să i-o dau ăleia mare. Dar nu vor că vine presa după ele”, a spus Gigi Becali într-o conferinţă ad-hoc de la Palat.

