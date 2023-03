Când ar putea fi difuzat sezonul 2 din House of the Dragon – Casa Dragonului. Ce pregătește HBO

Sezonul 2 din House of the Dragon – Casa Dragonului, ar putea fi difuzat curând de HBO. Fanii serialului mai au puțin de așteptat, însă producătorii promit că merită. Seria de succes îi va lua prin surprindere.

Când ar putea începe sezonul 2 din House of the Dragon – Casa Dragonului

a fost un real succes. Asta a făcut ca producătorii să ia imediat în calcul

Dar fanii trebuie să știe că dragonii nu se vor arăta înainte de vreme. CEO-ul de conținut HBO și HBO Max, a dezvăluit că se lucrează la sezonul doi și că, probabil, „undeva prin vara anului 2024” ar putea fi lansat.

Până atunci, însă, producătorii House of the Dragon- Casa Dragonului se concentrează pe scenariu. Nu știu încă dacă seria Games of Thrones va avea mai multe părți, dar se concentrează pe calitate.

„Filosofia mea este că un scenariu bun este prioritatea numărul unu. Nu o fac pe motiv că vreau să am una pe an, două pe an. Vreau să o fac pe baza scenariilor de care suntem încântați”, a declarat Casey Bloys, conform

Există posibilitatea de a se difuza House of the Dragon- Casa Dragonului fără pauze între sezoane?

Cât despre posibilitatea de a lansa House of the Dragon- Casa Dragonului fără să facă pauză între sezoane, Bloys spune că este puțin posibil. Pentru a face sezonul 2, dar și pe următoarele care ar putea urma, este nevoie de mult timp și dedicare.

„Ca să facem House of the Dragon- Casa Dragonului după Games of Thrones, a trebuit să dezvoltăm o mulțime de show-uri. Am filmat un pilot. Am dezvoltat mai multe scenarii și am obținut House of the Dragon- Casa Dragonului.

Pentru a face asta din nou, e nevoie de același efort. Trebuie să dezvolți o mulțime de lucruri, să încerci lucruri. Nu știi niciodată ce va funcționa. Deci, în prezent, facem asta. Nu spun nu niciunui număr de show-uri.

Probabil că este o limită naturală impusă de cât de mulți fani vor. Dar sunt deschis oricând, atâta timp cât avem un sentiment bun în ceea ce privește scenariile și perspectivele pentru o serie”, a declarat producătorul House of the Dragon- Casa Dragonului, despre sezonul 2 și nu numai.