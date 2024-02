Când revine pe teren Dragoş Iancu după accidentarea horror cu Petrolul: „Psihic stă incredibil de bine!”

Dragoș Iancu a oferit un . Dani Coman a vorbit despre starea de sănătate a mijlocașului în vârstă de 21 de ani.

Dragoș Iancu se întoarce pe teren la Hermannstadt? „Îți trebuie cam aceeași perioadă pentru a-ți reintra în formă maximă”

în privința șanselor ca Dragoș Iancu să apară pe teren la Hermannstadt în următoarele etape: „E relativă asta că va reveni la 15 februarie. Depinde foarte mult de modul cum va reacționa organismul după o perioadă așa lungă de inactivitate”.

Președintele sibienilor e convins că mijlocașul va fi apt 100% abia la finalul campionatului: „Din punctul meu de vedere îți trebuie cam aceeași perioadă pentru a-ți intra în formă maximă. Avem răbdare cu el, e un jucător bun, de viitor, de-aia nici nu vrem să-l forțăm.

Nu știu exact când va reveni și va putea juca. Cert e că avem răbdare și credem foarte mult în el. Psihic stă incredibil de bine. E un copil extraordinar”.

Dragoș Iancu, relație specială cu Dani Coman: „M-am atașat foarte mult”

Dani Coman a recunoscut că Dragoș Iancu a rămas copilul său de suflet după plecarea lui Alhassan la FCSB: „Eu cred foarte mult în el și mă atașez de jucători. În primul rând de cei care au și calitate umană. Iar atât Dragoș cât și Baba sunt doi jucători și doi oameni de care eu m-am atașat foarte mult”.

Mijlocașul defensiv e făcut pregătirea cu ardelenii în Turcia și era extrem de optimist: „Nici eu nu mă așteptam să revin așa repede, dar văd că s-a adeverit ce mi-a spus domnul doctor Dinu de la spitalul Monza. Că în trei luni, trei luni jumate să fiu cu echipa și la patru luni să fiu pe teren. Voiam să îl cred, dar în gândul meu, când mi-am văzut piciorul, nu credeam că pot să revin chiar așa repede.

N-am pierdut foarte multă forță. Chiar am avut teste de alergare și am ieșit pe la mijloc. Nu am luat-o de la capăt, nu am plecat de la zero. Un pic la început mi-a fost mai greu. Acasă a fost frig, zăpadă, și am alergat tot pe bandă. A fost mai diferit aici, dar m-am obișnuit. Am început să intru și la joc, la posesie, la miuță.

Eu sper la jumătatea lunii februarie să joc iar. Psihic, nu am treabă. Sunt beton! Eu sper să ajung și la echipa națională dacă nu mai apar accidentări așa grave”.

Cât de apropiat este de Dani Coman: „O să îi mulțumesc tot timpul”

Dragoș Iancu a ținut să îi mulțumească în mod special lui Dani Coman: „A fost lângă mine, îi mulțumesc pentru tot. A vorbit mult cu mine în lunile astea. O să îi mulțumesc tot timpul și avem o înțelegere, un pariu așa. O să îl țin secret. O să îl spun doar dacă se va îndeplini. Vreau într-un fel să-l răsplătesc cumva”.

