Când se joacă Dinamo – FCSB în optimile de finală ale Cupei României! Program infernal pentru rivale

Dinamo joacă în optimile de finală din Cupa României împotriva celor de la FCSB. Cele două formații vor juca de două ori în prima jumătate a lunii februarie, cealaltă confruntare fiind programată în Casa Pariurilor Liga 1.

“Derby de România” din Cupa României se va desfășura într-o singură manșă pe terenul echipei mai slab clasate în stagiunea trecută. Astfel, meciul se joacă pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Dinamo – FCSB este programat pe data de 10 februarie, însă în funcție de televizările din Cupa României, această dată ar putea suferi mici modificări. În fotbalul românesc se va juca la foc automat în următoarea perioadă, echipele având programate câte două meciuri pe săptămână.

Dinamo – FCSB, pe 10 februarie în Cupa României!

Pe data de 3 februarie este programată confruntarea din Casa Pariurilor Liga 1, care se va disputa tot pe stadionul Dinamo. În tur, FCSB s-a impus cu 3-2 la capătul unui meci încheiat cu scandal din cauza penalty-ului acordat roș-albaștrilor în final de meci.

Cele două rivale au un program aglomerat în următoarea perioadă cu 10 meciuri în mai puțin de 30 de zile. Din 13 ianuarie până în 10 februarie, Dinamo va juca 7 etape în Casa Pariurilor Liga 1 și jocul de Cupă cu FCSB:

Program infernal pentru cele două rivale în primele luni ale anului

Program Dinamo în început de 2021

13 ianuarie: Hermannstadt vs Dinamo București (etapa a 16-a)

16 ianuarie: Dinamo București vs Chindia Târgoviște (etapa a 17-a)

24 ianuarie: FC Botoșani vs Dinamo București (etapa a 18-a)

27 ianuarie: Dinamo București vs Gaz Metan Mediaș (etapa a 19-a)

31 ianuarie: UTA Arad vs Dinamo București (etapa a 20-a)

3 februarie: Dinamo București vs FCSB (etapa a 21-a)

6 februarie: U Craiova vs Dinamo București (etapa a 22-a)

10 februarie: Dinamo vs FCSB (Cupa României)

Program FCSB în început de 2021:

15 ianuarie: FCSB vs Astra Giurgiu (etapa a 16-a)

19 ianuarie: Viitorul vs FCSB (etapa a 17-a)

22 ianuarie: FCSB vs Voluntari (etapa a 18-a)

28 ianuarie: FC Argeș vs FCSB (etapa a 19-a)

31 ianuarie: FCSB vs Poli Iași (etapa a 20-a)

3 februarie: FCSB vs Dinamo (etapa a 21-a)

7 februarie: FCSB vs Academica (etapa a 22-a)

10 februarie: Dinamo vs FCSB (Cupa Românei)

FCSB, victorie la masa verde! Dinamo, meci mare cu Viitorul

În meciurile de Cupa României, în caz de egalitate se va merge în prelungiri și la loviturile de departajare. Confruntările sunt programate pe 10 februarie, însă ar putea suferi modificări în funcție de meciurile televizate.

În 16-imile Cupei, FCSB a câștigat la masa verde meciul împotriva Gloriei Buzău, în echipa lui Ilie Stan izbucnind un focar COVID-19 cu câteva zile înainte de meci. Dinamo a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului cu Viitorul și a obținut calificarea după ce s-a impus cu 3-0.

