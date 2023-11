Când va fi înmormântată Rona Hartner. Unde vor avea loc funerariile regretatei artiste

Rona Hartner și-a cumpărat loc de veci încă din vara acestui an, atunci când medicii au anunțat-o că trebuie să se pregătească petru tot ce este mai rău. Artista credea, totuși, că a câștigat lupta, dar boala a răpus-o și a încetat din viață pe 23 noiembrie 2023.

Unde va fi înmormântată Rona Hartner

Artista , pe care credea că l-a învins. În anul 2019 a fost diagnosticată cu cancer la colon și ficat.

După un an de tratament, s-a vindecat. Dar în vara ce tocmai a trecut, iubita actriță a primit o altă veste cutremurătoare. Împinsă de o tuse care nu-i dădea pace a făcut mai multe investigații și, astfel, a aflat că are cancer la plămâni cu metastaze la creier.

„De acest cancer am aflat când am fost la un pneumolog în Sectorul 2, pentru că tușeam foarte rău și în Franța nimeni nu voia să-mi dea decât Paracetamol, iar mie mi se părea că am ceva mult mai rău la plămâni, și atunci pneumologul respectiv mi-a făcut imediat o radiografie și m-a pus pe tratament cu antibiotice foarte puternice timp de 10 zile.

După ce a dispărut pneumonia, am descoperit că sub aceasta era, de fapt, un cancer și o embolie pulmonară. Poate aș fi putut descoperi asta cu 2 luni mai devreme, dar în Franța nu m-a trimis nimeni nici măcar la o radiografie”, declara Rona Hartner, conform

Și-a cumpărat loc de veci

Medicii nu i-au dat prea multe șanse și au sfătuit-o să se pregătească pentru tot ce e mai rău. Astfel că, vedeta și-a cumpărat loc de veci. În urmă cu o lună, era fericită că nu a avut, de fapt, nevoie și că un tratament miraculos a vindecat-o de cancer în numai câteva săptămâni.

„Dumnezeu a vrut să am un cancer care răspunde extraordinar la ultimul model de citostatice din lume, care este fără niciun efect secundar asupra mea. Acest tratament este extraordinar și deja în trei săptămâni am trecut de jumătate.



Doctorii mă trimiteau la notar să-mi fac testamentul, am fost cu copilul meu, a fost groaznic pentru noi, mi-am cumpărat loc de veci, dar Biserica e forță! Acum sunt vie, deși nu era prevăzut, am fost jumătate paralizată din cauza unei metastaze pe creier”, spunea Rona Hartner.

Din nefericire, boala a revenit și a pus complet stăpânire pe corpul artistei. Acum prietenii și familia se pregătesc de înmormântare, după cum : „Rona Hartner va fi înmormântată la București, săptămâna viitoare la Cimitirul Bellu Catolic. Cred că este chiar ziua de joi, ziua aleasă de familie”.