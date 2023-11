Candidează Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024? Fostul premier a dat răspunsul

Nicolae Ciucă, liderul PNL, admite public că este dispus să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Spune că va intra în lupta majoră de anul viitor cu o condiție: ”dacă partidul îmi va cere”.

Nicolae Ciucă, dispus să candideze la alegerile prezidențiale din 2024 ”dacă partidul îi va cere”

În debutul lunii noiembrie, în spațiul public a apărut informația conform căreia . Anunțul ar fi fost făcut într-o ședință PNL.

Între timp, președintele liberalilor pare a-și întări această convingere de a intra în lupta electorală. Duminică seara, Nicolae Ciucă a fost întrebat, la , dacă țintește să ajungă președintele țării.

A recunoscut că va candida la alegerile prezidențiale dacă forurile de partid vor decide acest lucru. Pe de altă parte, admite că este prematur să se decidă acum, când mai este un an până la scrutinul pentru Cotroceni.

”Sunt preşedintele Partidului Naţional Liberal, partid cu blazon şi eu când le-am cerut oamenilor să ne angajăm în alegeri, oamenii m-au întrebat ‘vă angajaţi cu noi?’ Şi am spus ‘da’. La Sinaia. Ăsta a fost dialogul. În momentul de faţă, este o decizie neformalizată. Dacă partidul îmi va cere să candidez, voi candida.

Într-un congres, într-un Consiliu Naţional, sunt forurile partidului care vor decide chestiunea aceasta. Ştiţi care este chestiunea. Eu am declarat şi mi se pare absolut normal să le spunem oamenilor ‘fraţilor, credeţi că are rost acum, mai este un an până atunci, să intrăm într-o competiţie care nu ştim cum se va termina? Are rost să declanşăm această campanie acum?’”, a declarat Nicolae Ciucă.

Cât de importante sunt rezultatele de la europarlamentare pentru poziția lui Ciucă la vârful PNL

Tot duminică seara, în interiorul partidului pentru rezultatul alegerilor europarlamentare. A spus că ”nu am pus funcţia nimănui la bătaie, pentru că aici este o chestiune sigur, trebuie să ne stabilim nişte obiective”.

”Partidul Naţional Liberal la Sinaia şi-a propus să câştige alegerile. Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile europarlamentare – 27%, zece europarlamentari.

Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile prezidenţiale – 64% alegerile locale – 34,5%. Este adevărat s-a întâmplat pe un context, o scădere de zece procente, ceea ce nu se va mai întâmpla la alegerile următoare. Sunt convins că activul de partid care mă ascultă acum înţelege ceea ce vreau să spun”, a susținut Ciucă.