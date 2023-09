Cântăreața Andrada Oroș, trădată de cea mai bună prietenă, colegă de breaslă

Andrada Oroș și-a deschis sufletul în fața noastră și ne-a povestit întâmplări emoționante din viața ei. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa artistă a dezvăluit cum cea mai bună prietenă a trădat-o. Mai mult decât atât, prietena interpretei îi era și colegă de breaslă. În plus, Andrada Oroș a vorbit și despre viața personală și planuri de viitor.

Andrada Oroș îmbină tradiția cu tehnologia: “Mă adaptez constant”

Cum faci față provocărilor lumii moderne? Cum reușești să împaci muzica populară, tradiția, cu tehnologia, cu nevoia tot mai mare de reinventare?

ADVERTISEMENT

– Sunt o persoană căreia îi plac lucrurile noi, îmi place să învăț mereu ceva nou din orice domeniu. Îmi plac provocările și sunt foarte ambițioasă, așa că mă adaptez constant la lumea din ce în ce mai modernă. Pentru mine dacă îmi propun ceva și se schimbă factorii externi de influențare pe parcurs, nu e o problemă, găsesc mereu o soluție.

Consider că totul are o rezolvare. Iar muzica populară și tradiția se îmbină cu tehnologia, datorită oamenilor care le îndrăgesc și implicit ne îndrăgesc pe noi, interpreții. Pentru că ne urmăresc activitatea pe rețelele de socializare și asta e minunat!

ADVERTISEMENT

Celebra artistă, lovitură dură de la cea mai bună prietenă: “Îmi era ca o soră”

Există răutate în lumea folclorică? Poți să ne povestești un episod care te-a necăjit în cariera ta, dar peste care ai reușit să treci?

– Cu siguranță există, însă personal consider că loc avem toți, iar cei ce vor “să sape groapa altora” se chinuie degeaba și vor cădea singuri în ea.

Din păcate am avut parte de multe răutăți, însă cel mai marcant moment de genul a fost cu o persoană care mi-a fost cea mai bună prietenă.

ADVERTISEMENT

Era cam ca și o soră, cu care făceam totul împreună, până în momentul în care am fost contactată de o formație să fiu solistă secundară. Iar eu am împărtășit bucuria și realizarea mea cu ea. Cum a făcut și ce a făcut, peste câteva zile mi-a spus că ea va cânta cu formația respectivă. Iar ulterior au ieșit la iveală toate lucrurile cu care mă “lucrase pe la spate” în toți anii în care am fost prietene, sau mai degrabă doar eu pentru ea.

Nu vreau să îi dau numele, pentru că am iertat-o. Iar prin răul pe care a vrut ea să mi-l facă mi-a făcut până la urmă un bine. Deoarece am ajuns după aceea să cânt alături de binecunoscutul Willy de la Oradea. Iar de la el chiar am avut ce învăța și m-a încurajat ulterior să îmi fac propria formație pe care o am azi.

Andrada Oroș, despre “pilele” din industria muzicală: “E greu să ajungi în față”

Ce le sfătuiești pe tinerele care vor să pătrundă în industria muzicii populare românești? E adevărat că unele cântărețe au avut pilele necesare sau niște relații dincolo de morală și etică pentru a fi în față?

ADVERTISEMENT

– În primul rând le sfătuiesc dacă nu sunt convinse 100% că asta își doresc, și dacă nu iubesc din tot sufletul muzica, ci e doar o pasiune, să își aleagă o altă meserie. Spun asta pentru că este o industrie grea, în primul rând cu sacrificii financiare și cu multă muncă în spate. Iar răutățile pe care le primești din partea unor colegi sau din partea unor simpli ascultători, te pot face foarte ușor să renunți, dacă nu trăiești cu adevărat pentru muzică.

Personal am multe ore de studiu în spate, multe nopți nedormite pentru cântări. Am susținere financiară de la părinți și bineînțeles de la 16 ani de când cânt la evenimente și a mea personală. Dar mai mult de atât am multe zile plânse și mii de ori când eram gata gata să renunț. Pe mine m-a ținut și mă ține în domeniu dragostea față de muzică.

Legat de pile și alte cele, am auzit și eu multe, ca toată lumea, unele adevărate, dar marea majoritate inventate. Cert este că . Este greu să ajungi în față, ori trebuie enorm de multă muncă, ori o cale mai ușoară după spusele lumii.

Andrada Oroș, fană înfocată a Andrei Măruță: “Îmi doresc să cânt cu ea”

Însă oamenii care dau zvonuri urâte despre artiști în general, nici măcar nu îi cunosc personal și nu le-au “ținut lumânarea” cu siguranță. Eu nu condamn pe nimeni, dar personal am ales mereu calea grea, să muncesc și o voi face în continuare ca să ajung sus! Sfatul meu este

Cu ce artist din muzica folclorică ți-ai dori să cânți măcar o dată și de ce?

– Cu siguranță cu Andra Măruță! Este idolul meu de când eram mică, inspirația mea, și din punctul meu de vedere cel mai complet artist din România. Prima dată când am văzut-o live efectiv nu mă puteam opri din plâns de emoție și de drag cât de perfect cântă, indiferent de situație. Cred că primul meu vis a fost să o întâlnesc, iar următorul să ajung să cânt cu ea.

Cunoscuta interpretă, poveste ca în filme cu managerul său: “Mă susține enorm”

Ce ne poți spune despre viața personală? Ești într-o relație? Aveți planuri de nuntă?

– Da, sunt într-o relație cu un om minunat, care mă susține enorm de mult și m-a ajutat să mă ridic în carieră. De când face parte din viața mea cariera mea a luat-o în sus cu liftul să zic așa. Chiar pot spune că îl consider managerul meu.

Planuri de viitor normal că ne facem, altfel nu am mai sta împreună, dar mai multe nu vă pot dezvălui până la momentul oportun. Știți cum se spune, să nu dezvălui niciodată tot ceea ce vrei să faci până nu se împlinește. Oricum iubirea dintre noi e mai bine să o știm și să o simțim noi mai mult decât să o vadă non-stop lumea.

Andrada Oroș, pregătită să devină mămică: “Îmi doresc băiat și fată”

Îți dorești copilași? Câți?

– Bineînțeles, pentru că iubesc enorm copiii și am multă răbdare cu ei. Chiar am lucrat după “Facultatea de științe socio-umane” secțiunea “Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, la o grădiniță privată unde aveam grupă de creșă. Eram foarte fericită să fiu acolo între micuți.

Dar am renunțat datorită programului cu cântările care nu se mai prea pupa cu programul de luni până vineri de la grădi.

Personal mi-aș dori unul sau doi copii, băiat și fată, dar cum o vrea Dumnezeu! Voi fi o mămică fericită indiferent de câți copii voi avea și indiferent de sexul acestora!

Andrada Oroș, copilărie de basm: “Am fost o răsfățată”

Cum a fost copilăria ta? Ți-ai dat seama încă de atunci că îți dorești o cariera in muzică?

– Am avut o copilărie foarte frumoasă, pot spune chiar că am fost o răsfățată, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul că ai mei îmi ofereau mereu tot ceea ce îmi doream. Mi-am dat seama încă de mică de faptul că aș vrea să am o carieră în muzică pentru că o practicam așa de capul meu prin casă și peste tot. Eu mereu cântam și dansam. Deși prima dată ziceam că mă fac “doctoriță”, ulterior nu mi-a mai scos nimeni din cap că voi fi cântăreață.

Cum ai decis să faci muzică? Cine te-a îndemnat?

– Mama și tata mi-au ascultat dorințele și m-au dus la ore de canto la 10 ani la Palatul copiilor din Oradea. Acolo am făcut muzică ușoară cu doamna profesoară Anamaria Gal. Apoi am ajuns să studiez canto clasic cu doamna profesoară Aurica Bonțu la Liceul de Arte în Oradea, unde am și fost elevă la liceul dar la secția canto popular.

Cunoscuta interpretă, dezamăgită: “Nu mai prinde la public autenticitatea din folclor”

Astăzi, în 2023, după părerea ta, ce îi lipsește industriei muzicale românești?

– Din păcate nu mai “prinde” la publicul mare autenticitatea din folclor, motiv pentru care artiștii sunt nevoiți să se axeze mai mult pe partea comercială. Iar acest lucru nu este neaparat rău, depinde din ce perspectivă privim lucrurile.

Ai vreun regret, în plan personal?

– Nici măcar unul. Toate lucrurile în viață se întâmplă cu un motiv. Chiar dacă sunt multe momente dificile pe care nu le înțelegem, Dumnezeu ne arată în final de ce a trebuit să trecem prin încercări. Dacă nu aș fi trecut atât prin bune, cât și prin rele, nu aș fi ajuns omul de azi. Așa că nu regret nimic din ce mi s-a întâmplat în această viață!

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

– Nu mi-aș încălca principiile morale. Și cu asta sper că se înțelege tot.

Andrada Oroș recunoaște: “Frumusețea este un atu”

Ai simțit vreodată că frumusețea ta reprezintă un atu, că oamenii devin mai cooperanți și mai amabili?

– Da, cu siguranță este un atu, de cele mai multe ori. La ce nu recurg legat de ramura cu frumusețea, este indecența. Consider că este suficient însă să îi vorbești omului pe limba lui. Să fii în primul rând amabilă și să vorbești frumos, pe lângă faptul că ești aranjată sau ai doar frumusețea naturală “la tine”.

Ce proiecte ai pentru 2023?

– Am câteva melodii în lucru pe care vreau să le duc până la București la televiziuni, pentru a le asculta o țară întreagă.

Un alt proiect frumos este studio-ul de repetiții pe care mi l-am făcut acasă și îl voi finaliza curând, unde de la anul voi ține și ore de canto cu copiii.

Cel mai mare proiect este însă cariera mea la care lucrez și am de gând să investesc în ea mai mult de anul acesta.