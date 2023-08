Secretele Antenei 1, spuse de Doina Teodoru și Matei Negrescu de la Insulă!

Doina Teodoru și Matei Negrescu au spus fără perdea toate secretele pe care nimeni nu le bănuia. În exclusivitate pentru FANATIK, protagoniștii celui mai nou serial de pe Antena 1, au făcut dezvăluiri incendiare. Iubita lui chef Scărlătescu și ispita de la Insula Iubirii au povestit care sunt asemănările dintre ei și personajele pe care le interpretează. În plus, am aflat și care sunt lucrurile care îi scot din sărite pe cei doi actori.

Matei Negrescu, de la Insula Iubirii la Camera 609

Ispita de la Insula Iubirii, Matei Negrescu este personajul principal din serialul “Camera 609”. Actorul spune că există multe asemănări între el și personaj. Mai puțin partea în care urmează să pună mâna pe o moștenire considerabilă. În schimb, deși poate pentru Matei scenele pasionale ar fi trebuit să fie punctul său forte, a recunoscut că sunt destul de greu de jucat.

„Mă regăsesc în personaj de foarte multe ori, știi că amândoi am făcut Facultatea de Arhitectură și am studiat tot. Eu am făcut 6 ani, el a făcut la MIT, nu știu câți ani, n-am făcut tot research-ul până la capăt! (n. red.: râde) Dar… Da, el e dintr-o familie cu foarte mulți bani, e pe punctul de a pune mâna pe o moștenire foarte mare.

Nu-l interesează treaba asta neapărat. E foarte responsabil, pasiunea lui e munca. Singurul lui prieten e șoferul lui, nu neapărat foarte sociabil, dar e foarte dedicat muncii și firmei. Scenele pasionale sunt foarte greu de jucat. De ce? Pentru că sunt niște rigori ca să dea bine pe TV.

Lucruri pe care, evident, nu le gândești în viața reală și tu vrei să pară totul natural. Deci e o contradicție care se extinde la superlativ în domeniul ăsta. Până și alea, cu exercițiu, se învață, ne obișnuim unul cu celălalt, pentru că noi avem oricum chimie pe ecran, cumva funcționează”, a declarat Matei Negrescu pentru FANATIK.

Matei Negrescu recunoaște: “Treburile astea mă omoară”

La prima vedere, am spune că actorul este genul de persoană . Însă ispita recunoaște că nu se simte în largul său în spațiile aglomerate. Mai mult decât atât, Matei Negrescu spune că deși nu are anxietate socială, nici nu vrea să petreacă prea mult timp înconjurat de mulți oameni. În special piețele și centrele comerciale sunt locurile de care actorul se ferește cât de mult poate.

„Dacă e vorba despre o interacțiune cu cineva, nu am anxietate socială, n-am o problemă, dar o baterie socială care se consumă foarte repede cu oameni care, cumva, mă drenează de energie, și la fel mulțimile. Nu prea pot să călătoresc să merg în spații cu foarte, foarte mulți oameni la un loc, piețe aglomerate, treburile astea mă omoară”, a adăugat Matei Negrescu.

Doina Teodoru, despre personajul Adina: “Regina relațiilor toxice”

Doina Teodoru a dat tot din casă și a povestit despre personajul pe care îl interpretează în noul serial, “Camera 609”. Actrița a mărturisit că se regăsește într-o oarecare măsură în Adina, personajul său. Însă Doina Teodoru spune despre Adina că pentru serialul “Camera 609. Lasă-mă, îmi place!”

„Eu am supranumit-o pe Adina regina relațiilor toxice. Este fix definiția de lasă-mă, îmi place! Puncte comune cu mine? E o femeie care ține cu familia ei, își apără copilul, ceea ce ar trebui să facă orice mamă și sunt convinsă că orice mamă face asta, are simțul umorului, e mai dintr-o bucată. Avem ceva puncte comune. Eu sunt Scorpion, sunt dintr-o bucată, dar am ascendentul în Balanță și asta îi salvează pe oameni de nebunie (n. red.: râde)”, a spus Doina Teodoru pentru FANATIK.

Ce nu suportă Doina Teodoru la oameni

Actrița pune mare preț pe oamenii care își respectă cuvântul. Doina Teodoru a declarat că nu suportă atunci când oamenii spun ceva și fac altceva. Din fericire însă, iubita lui Cătălin Scărlătescu nu se lovește de astfel de oameni pe platourile de filmare. Nu de alta, dar în această meserie, toată lumea trebuie să fie punctuală și să își respecte cuvântul dat.

„Nu suport oamenii care nu sunt paroliști, oamenii care spun ceva și nu se țin de cuvânt. M-am lovit de asta ca orice om, nu cred că e ceva exagerat. Uite, din fericire, la filmări, nu prea poți să dai de oameni care spun ceva și fac altceva căci e un întreg mecanism care se dă peste cap. Mai mult în viața de zi cu zi m-am lovit de astfel de oameni”, a mai declarat actrița