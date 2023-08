Ilie Năstase, ”ispita” de la mall! Cum a apărut la 77 de ani, în public! Video

Ilie Năstase se ține bine la cele 77 de primăveri ale sale. Cunoscutul tenismen a fost surprins de FANATIK în ipostaze de neașteptat. Chiar dacă anii au trecut, fostul sportiv nu a renunțat la stil și eleganță. Mai mult decât atât, atitudinea fenomenului tenisului mondial rămâne una de cuceritor, care atrage toate privirile, de fiecare dată când își face apariția în public.

Ilie Năstase, atitudine și stil prin mall-urile din Capitală

Fenomenul tenisului mondial a trecut de prima tinerețe, dar se pare că a descoperit secretul longevității. Știm prea bine că Ilie Năstase a fost favoritul rubricilor de modă ani la rând. Fiecare apariție a lui Nasty nu putea fi ușor trecută cu vederea. Asta datorită faptului că dintotdeauna a fost extrem de atent la ținutele pe care le etalează atunci când iese în public.

ADVERTISEMENT

Se pare că marele sportiv nu se va abate prea curând de la această regulă și va continua să impresioneze prin stil, dar și prin atitudine. FANATIK a fost pe fază și l-a surprins pe tenismen într-un cunoscut centru comercial din Capitală. Apariție demnă de apreciat, care ar putea satisface și gusturilor celor mai aspri critici de modă.

Ilie Năstase purta o pereche de pantaloni albi, călcați la dungă și pantofi sport, de brand, în aceeași nuanță. Însă piesa de rezistență a ținutei era cămașa cu imprimeu. O cămașă statement, neagră, cu un imprimeu interesant alb, pe care o purta cu lejeritate. Iar la o simplă privire, am putea spune că marele tenismen părea că se plimbă pe străzile din Monaco, nu doar după ținută, pentru că atitudinea vorbea de la sine.

ADVERTISEMENT

Fenomenul tenisului mondial, atitudine de crai șarmant

Poate buletinul arată vârsta reală a lui Ilie Năstase, însă aparițiile sale demonstrează contrariul. Ba chiar le dă clasă bărbaților mai tineri cu jumătate de veac. impecabilă, Nasty purta cu mândrie un accesoriu care ne-a atras atenția.

Mai degrabă felul în care purta accesoriul cu pricina. Este vorba despre o pereche de ochelari de soare, cu care celebrul tenismen se juca ștrengărește. Ca un adevărat Don Juan, așa cum are și reputația, fostul sportiv ținea rama ochelarilor între dinți și mâna în buzunar. Asta în timp ce defila cu pasul apăsat prin fața magazinelor din mall.

ADVERTISEMENT

Apoi, cu mult tact, a luat ochelarii și i-a așezat la ochi. Cât despre shopping, Ilie Năstase nu a “spart” sume exorbitante. Asta deși Avea la purtător o singură plasă, pe care o legăna în timpul mersului. Ce-i drept, Ilie Năstase încă reușește să întoarcă priviri, fără prea mult efort.

Ilie Năstase, contracte de imagine de sute de mii de dolari

Tenismenul a știut să își vândă frumos imaginea, clădită cu trudă în decursul anilor. A avut un contract fabulos cu firma Adidas în anul 1972. Iar la vremea aceea, Ilie Năstase primea nici mai mult, nici mai puțin de 100.000 de dolari pe an!

Apoi, faimosul sportiv a încheiat cu o firmă de stilouri și pixuri ce îi purtau semnătura. Așa cum era de așteptat, acestea s-au vândut ca pâinea caldă, cu toate că prețul este unul destul de piperat. Un pix cu iscălitura tenismenului ajunge la suma de 7.900 de lei!

ADVERTISEMENT

“Nu mai sunt. Deocamdată, nu am mai făcut cu ei. Nu mai sunt cu ei. Sunt niște italieni. Ei fac în continuare (n. red.: referitor la faptul că pixurile cu semnătura lui se vând și acum)…

Nu știu, bănuiesc că producția nu s-a oprit. Eu am mai avut astfel de contract de imagine. Am avut și cu firma Adidas. Am fost la mai multe. Momentan, nu am vreun contract de colaborare cu niciun brand”, a declarat Ilie Năstase la începutul lunii august pentru FANATIK.