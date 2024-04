Cântăreața Celia, în stare de șoc! Artista cere disperată să se facă dreptate după o cursă de groază cu un șofer Bolt

Cântăreața Celia este extrem de revoltată din cauza felului în care a fost tratat unul din cei mai buni prieteni ai săi, Marian Ilie, în timpul unei curse cu un șofer Bolt. Bărbatul care este amic cu artista a ajuns la Poliție după ce a fost lovit și abandonat în stradă, cu toate că plătise cursa.

Cântăreața Celia, în stare de șoc! Cursă de groază cu un șofer de la Bolt

Marian, românul care a reprezentat țara noastră la Premiile Wella organizate în Polonia, a avut parte de o experiență traumatizantă în Timișoara, acum câteva zile, în timpul unei curse cu compania mai sus menționată.

Pe drumul său spre cabinetul stomatologic, tânărul l-a rugat frumos pe șofer să aibă un limbaj decent, pentru că altfel va face o sesizare pe numele lui și nu va evalua cu notă maximă cursa. Cel puțin asta transmite, revoltată, .

Șoferul a luat foc și, în ciuda faptului că a încasat deja banii. I-ar fi cerut lui Marian să se dea jos din mașină, ba chiar i-ar fi aplicat și două palme. Celia a fost sunată de urgență de amicul ei și, disperată. dorește acum să se facă dreptate și face un apel ca oricine se confruntă cu astfel de șoferi să iasă public și să nu suporte orice comportament de tipul ăsta!

Cântăreața Celia a vorbit despre pățania apropiatului ei, în exclusivitate pentru FANATIK, spunând că nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat. stabilită la Deva de ceva ani, este și acum în stare de șoc!

Artista nu-și poate reveni: „Nu e normal așa ceva”

„Deci el a făcut plângere la Poliție deja, e făcută plângerea. Odată ce e făcută plângerea, sesizarea și tot, îmi doresc să se facă dreptate. Nu e normal așa ceva, chiar nu mai merită să lucreze la Bolt. Mi se pare inadmisibil, frate! El a făcut, săracul, și sesizare la Bolt.

M-am dus cu el și am căutat, era o cameră acolo unde l-au dat jos și l-au plesnit. Dar, a naibii cameră că nu a filmat în perioada respectivă. Am intrat în magazinul respectiv și am căutat și apărea ”No video available” sau ceva de genul, de la camera din față care dădea spre locul unde a fost lovit. Așa de tare m-am supărat și am zis că nu se poate. M-a sunat și mi-a zis… Săracul era cu infecție la dinți, mergea la dentist.

L-a filmat foarte puțin când i-a spus: Măi, de ce dai în mine? I-am zis că un astfel de om nu mai merită să fie șofer. Totuși, duce oameni zi de zi. Cum să te dai jos să lovești un om pentru că i-a zis să vorbească frumos că altfel îi face sesizare?

Ăsta i-a zis să se dea jos, iar el i-a spus că nu se dă jos pentru că avea cursa plătită, nu aia era destinația, știi? I-a zis să se dea jos. Și l-a dat jos și i-a dat două palme și l-a lăsat în stradă”, a povestit cântăreața Celia, pentru FANATIK.