Cântărețul Mihalis Dumitrache, în lacrimi după mamă: ”Boala secolului a luat-o de pe scena vieții mele”

Mihalis Dumitrache, cunoscutul cântăreț și prezentator TV, vorbește despre cel mai greu moment pe care l-a trăit, ziua în care și-a pierdut mama, atunci când avea cea mai mare nevoie de ea.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Mihalis Dumitrache, cunoscutul cântăreț și prezentator tv ne vorbește despre lecțiile pe care le-a învățat de la părinții lui în copilărie și adolescență.

Își aduce aminte despre cel mai dificil moment din viață lui, moartea mamei, și despre cum a reușit să meargă mai departe. Mihalis Dumitrache mărturisește că este și a fost mereu un bărbat fidel și că acum este fericit.

De asemenea, ne dezvăluiește cum a reușit să slăbească peste 17 kilograme și cum este că profesor și diriginte pentru elevii lui. Cunoscutul cântăreț ne spune cum s-a angajat la o brutărie că să câștige bani că, oricât de mult ar iubi România, adoră să călătorească.

Tu întinerești și arăți foarte bine. Câte kilograme ai reușit să slăbești și cum?

– Eu am fost și . Iar într-o dimineață m-am trezit și am zis că este timpul să-mi schimb prioritățile și să îmi găsesc un echilibru între a mă lega mai simplu la șireturi sau a apela la o ”bonă”. Drept pentru care , vicisitudinile vieții de gurmand …

Fiind încă tânăr, am considerat că mă pot seta și îmi pot impune să scot din exacerbata mea alimentație zahărul și carbohidrații. Și ce să vezi? În aproximativ 45 de zile, am reușit să-mi leg șireturile și să pierd în jur de 17 kilograme. Nu a fost ușor, încă poftesc, și probabil voi pofti toata viața, dar voi rămâne cu pofta în cui.

Cum a fost copilăria ta?

– Mai copilăresc încă (râde, n.red.). Însă, dacă dau timpul înapoi cu 2-3 ani, 5-20, a fost o copilărie ‘orășenească’, într-un cartier ‘nobil’, cu un iz ‘parizian‘, denumit Ando Bersain (Berceni, n. red.), într-o piață mult mai ”frumoasă” ca celebra Piață barceloneză ”La Boqueria”, Piața Reșița.

Amintiri din copilărie: “Am închis-o în baie pe bunica, aproximativ 6 ore”

Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

– Copilăria mea a fost condimentată cu foarte multe întâmplări memorabile, printre care aș enumera: Jocul Leapșa pe tarabele din piață, aruncatul pungilor cu apă de pe terasa blocului în capul oamenilor, întâmplator, una dintre pungi nimerind-o chiar pe mama mea, care, săraca, a murit și nu a aflat niciodată cine a fost ”artistul” care a răcorit-o, din cap până-n picioare, atunci când s-a întors de la serviciu.

Am închis-o în baie pe bunica, aproximativ 6 ore, pentru a da o ”petrecere” cu câțiva prieteni, atunci când părinții erau plecați în concediu, iar ea era străjer. Avantajele unei copilării fără internet, și telefon mobil…

”Am fost baiatul tuturor celor care au lăsat o amprentă asupra mea”

Ai fost mai mult băiatul mamei sau al tatei?

– Am fost mai mult băiatul bunicii materne și al mamei și al tatălui și al tuturor celor care au reușit să-și lase o amprentă asupra mea. Am pierdut-o pe mama probabil la vârsta la care, cu toții, începem să considerăm că părinții ne sunt cei mai buni prieteni. Și astăzi sunt ”băiatul” tuturor prietenilor mei, pentru că tot timpul am un sentiment de apartenență.

Cum a fost relația cu mama ta? Ce te-a învățat, în primul rând?

– Cu mama am avut o relație de mamă-fiu, dar mai mult de prieteni. M-a învățat ce înseamnă responsabilitatea, m-a învățat să lupt și să visez pentru ceea ce îmi doresc, m-a învățat să fiu liber și independent, m-a învățat să călătoresc. Tata m-a învățat ”la muncă, nu la întins mâna!”.

”Mama mi-a explicat că ea și tata nu vor mai călca pe la școală”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau lider?

– Am fost un licean și timid și lider, mi-am făcut prieteni cu care mai țin legătura și astăzi, cum se spune, unii chiar prieteni pe viață. Am învățat și în clasa a IX-a, când mama s-a dus la ședința cu părinții, diriginta i-a spus că sunt un băiat extraordinar. În clasa a X-a, mama a fost din nou la ședință, iar diriginta i-a spus că ceva se întâmplă cu mine (probabil mă îndrăgostisem) și că îmi plac mai mult orele din parcul IOR decât din sala de curs. Atunci mama mi-a explicat că ea și tata nu vor mai călca pe la școală și eu am o singură misiune: să vin cu bacalaureatul luat și intrat la facultate.

Următorii 2 ani și jumătate de liceu, ori de câte ori încercam să le spun părinților despre poveștile liceanului, îmi explicau că îi plictisesc și să nu-mi uit misiunea. Mi-am dat seama că nu glumesc, am luat bacalaureatul și am intrat la facultate, culmea, bursier în străinătate. În tot acest timp am învățat ce înseamnă responsabilitatea și am reușit să îi fac mândri pe părinții mei. Când s-au afișat rezultatele de la bacalaureat, mama a fost prima la avizier și atunci mi-a spus: ”Vezi? Ți-a prins bine lecția pe care ți-am dat-o!”

Mihalis, prins de profesori pe când copia

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Nu! Nu am copiat niciodată. Aș fi fost prins instant, pentru că mă înroșesc și mă pufnește râsul. De ce? Nu am o explicație. Mi s-a întâmplat de 3 ori, când am încercat.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Prima dată m-am îndrăgostit, cu adevărat, în anul I de facultate. Am simțit toate ”simptomele” pe care definiția de a fi îndrăgostit le redă. De cine? Treaba mea!

”Iubesc și voi iubi mereu”

Cum te-ai descrie, fidel sau infidel?

-Extrem de fidel! Și atunci când, poate, în sinea mea, aș putea fi infidel, tot fidel rămân. Dar da, am fost înșelat. Și culmea, nu m-a deranjat, doar s-a terminat. Îmi place faptul că ne putem îndrăgosti de foarte multe ori, putem iubi și putem fi iubiți atunci când merităm și când suntem meritați. Iubesc și voi iubi mereu!

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o într-o relație?

– Nu am făcut gafe în relațiile pe care le-am avut pentru că atunci când iubești, ești asumat și, de cele mai multe ori, a naibii iubire, ne face pe noi, conștient sau inconștient, să fim pe locul 2, deși știm cu toții că cea mai importantă persoană pentru noi ar trebui să fim chiar NOI! A dracu’ dragoste!

”Domn’ profesor Mihalis își iubește și își respectă copiii”

Cum este domn’ profesor Mihalis Dumitrache?

– Domn’ profesor Mihalis este pasionat de meseria de profesor, își iubește și își respectă copiii/elevii. Acum, între noi fie vorba, a fi profesor înseamnă vocație și talent. Vreau să cred că le am și că tot ce am făcut, am făcut astfel încât să nu îmi afecteze deloc sarcinile pe care le am la liceu.

În clasă, la ore, facem treabă, dar și glumim și consider că cel mai important lucru este să fim conștienți că noi, profesorii, trebuie să ne adaptăm la noile generații și nu să îi punem pe elevi să se modeleze după des întâlnita zicală ”pe vremea mea …”. Îmi place foarte mult că sunt și diriginte și mereu îmi fac timp să am cât mai multe activități extrașcolare cu elevii mei.

Despre Lavinia Furtună: “Împărțim și împărtășim și bune și rele”

Cum te întelegi cu Lavinia Furtună, colega ta de platou?

– Lavinia Furtună, Lavi, zisă și ”Lov”, este, poate, cea mai bună colegă pe care aș fi putut-o avea în cei peste 6 ani de proiecte TV împreună. Împărțim și împărtășim și bune și rele, comunicăm foarte bine, ne bazăm unul pe celălalt și creștem frumos împreună. Râdem și glumim la greu. Înainte de a începe emisiunea matinală, nu o cunoșteam pe Lavi, dar de la prima emisiune ne-am înțeles din priviri, ca și când am fi fost prieteni de o viață. Lavi este un om extraordinar, cu un simț al umorului debordant, o familistă convinsă și o interpretă de nota 10… îmi permit să îi dau notă că doar sunt domn’ profesor.

Care este cea mai mare calitate a ei?

-Mereu am apreciat perseverența, ambiția și dezvoltarea personală care o caracterizează. Ne potrivim foarte bine pentru că visăm la lucruri pragmatice și realizabile. Am învățat și încă învăț foarte multe lucruri de la ea. Mereu îmi spune, atunci când am o problemă, ”Capul sus! Ai trecut prin multe, treci și peste asta!”

”Perechea de prezentatori, Mihalis și Lavinia, mereu vin cu exclusivități”

Ce surprize mai pregătiți telespectatorilor?

– Emisiunea ”Nașii Succesului” a demonstrat deja, prin audiențele sale foarte mari, că este o emisiune iubită și că, perechea de prezentatori, Mihalis și Lavinia, mereu vin cu exclusivități, provocări și surprize în fiecare ediție. Andreea (Lavi) și Marin (Mihalis) vă așteaptă în continuare la ”Surprize, Surprize”, în fiecare joi și vineri, de la orele 20:00, pe Etno TV.

Când te-ai simțit cel mai dezamăgit în profesia ta?

– Am luptat cu mine, de foarte mult timp, să nu mai am așteptări și am reușit chiar să nu mai am! Dezamăgiri, când nu ai așteptări, nu există. Și este atât de bine. În general, apreciez tot ce este bun și frumos în această lume a ”Șou-biz-ului” autohton. Este minunat să te poți bucura de creativitatea, profesionalismul și realizările celorlalți. Astfel, te încarci cu energie pozitivă și reușești la rându-ți. Întotdeauna am văzut văd și voi vedea doar binele din oameni.

”Atunci când dansăm și cântăm simțim fericire”

De ce muzica? Îți aduci aminte cum te-ai simțit prima dată când te-ai urcat pe scenă?

– Vreau să cred că nu există om pe lumea asta care să nu simtă bucuria sufletului atunci când ascultă muzică sau când dansează. Atunci când dansăm și cântăm simțim fericire și, precum Zorba Grecu’, libertate. Nu este nevoie să îmi amintesc cum a fost prima dată pe scenă pentru că simt, de fiecare dată, aceleași emoții, ca și când ar fi prima dată.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Unul dintre cele mai haioase și totodată penibile momente a fost la un spectacol, în aer liber, când am coborât de pe scenă alături de colegii mei din Ansamblul Ellas, pentru a cânta și dansa cu publicul, și o doamnă, probabil la rându-i emoționată, nestăpânindu-și emoțiile, a făcut la propriu, în timp ce m-a îmbrățișat, ăăă … pipi pe ea …

Primii bani: “M-am angajat la o brutărie, în fața blocului”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– Da. Am vrut să merg, împreună cu prietenii mei, la mare, iar părinții nu au vrut să mă lase, eu având 15 ani. Atunci m-am angajat la o brutărie, în fața blocului, în Piața Reșița, trezindu-mă, în fiecare dimineață la ora 04:00 pentru a primi rastelele cu pâine, ca mai apoi să o vând.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Au fost multe momente grele în viața mea, dar cel care m-a maturizat și responsabilizat foarte tare a fost momentul în care am pierdut-o pe mama mea, atunci când poate aveam cea mai mare nevoie de ea. Eu aveam 19 ani, ea 49, iar boala secolului a luat-o de pe scena vieții mele.

Daca ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Dacă aș putea da timpul înapoi, cu siguranță, în funcție de etapele vieții, și cunoscându-mă mai bine decât oricine pe lumea asta, aș face fix la fel! De ce? Pentru că nu putem da timpul înapoi și nu aș mai fi așa cum vreau să cred, omul de astăzi.

”Iubesc România, dar, ce să fac, iubesc călătoriile”

Care este destinația preferată de vacanță?

– Eu funcționez după propriile zicale: ”Cel mai frumos drum din România este cel către aeroport” și ”Vara , în restul anului, oriunde în lume!”. Iubesc România, dar, ce să fac, iubesc călătoriile! Destinațiile pe care le recomand întotdeauna prietenilor sunt insulele grecești, nu cele comerciale.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

– Nu m-aș urca niciodată pe o motocicletă și nici rău oamenilor.

Ai jucat vreodată la Loto?

– Da, am jucat. Speranța moare întotdeauna ultima! Întâmplător, dacă îi prisosesc cuiva bani, poate să mă contacteze, că îl ajut cu mare drag. Nu îmi trebuie case, mașini, dar aș călători non-stop, fiecare călătorie însemnând cunoaștere, deconectare și prieteni.

Mai mult grec sau mai mult român?

– Poate mai naționalist decât v-ați imaginat, și român și grec și, poate cel mai important, om! M-am născut într-o familie mixtă, mama origini grecești, tata român, bunici așișderea, trageți voi concluzia.

Dacă te-ai întâlni acum cu Mihalis ce mic, ce sfat i-ai da?

– Visează! Pentru că visele și visurile, la fel și bunătatea, sunt gratuite!

”Încă sper să fiu președinte”

Ce ai face dacă ai fi, pentru o zi, președintele țării?

– Încă sper să fiu președinte, la propriu, cu mandat de 5 ani! Pentru că, într-o zi, n-aș avea timp, să îi fac pe cei care încă se află prin anumite funcții, să înțeleagă că, într-o țară, înainte de toate, există oameni ca și ei. Cu cât vezi oamenii mai fericiți, în jurul tău, cu atât și tu ești mai fericit. Cu cât oamenii sunt mai educați, cu atât cu toții vom înțelege mai bine că cea mai importantă resursă a unui stat este resursa umană!

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– Am planuri și proiecte, atât în calitate de artist, cât și de profesor și sper ca acestea să fie cât mai repede realizabile. În curand, sper să mai scot câteva melodii, să organizez, împreună cu ”familia” mea, Ansamblul Ellas, un spectacol wow pentru că împlinim de 30 de ani de activitate. În plan personal… nu vă zic! Sunt fericit!