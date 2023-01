Capitala UE se mută temporar de la Bruxelles la Kiev. Summit-ul Uniunii Europene va avea loc luna viitoare în Ucraina

Decizie importantă luată de Uniunea Europeană și de Ucraina. Într-o perioadă în care , cele două entități au decis ca summit-ul UE-Ucraina din februarie să fie găzduit de Kiev.

Inițial, acest eveniment era programat a fi găzduit de Bruxelles. Schimbarea de planuri a fost anunţată după o conversație telefonică desfășurată luni, 2 ianuarie, între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anunțul privind summit-ul UE – Ucraina a fost făcut de Biroul prezidenţial din capitala Ucrainei, informează .

”Cele două părți (n.r. Zelensi și von der Leyen) au discutat despre rezultatele așteptate ale următorului summit Ucraina – UE care va avea loc pe 3 februarie la Kiev.

S-a convenit intensificarea pregătirilor pentru acest eveniment”, se arată în declarație.

Dată fiind situația de securitate din zonă, nu vorbim de un eveniment major, cu o participare numeroasă a liderilor statelor UE.

În consecință, la întâlnirea programată pentru 3 februarie 2023 vor lua parte doar preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Odată cu acest anunț legat de summit-ul de la Kiev, se încheie speculaţiile cu privire la o posibilă nouă vizită în străinătate a preşedintelui Ucrainei, după călătoria de la Washington, în luna decembrie.

Volodimir Zelenski a anunțat, pe Twitter, că a purtat o discuţie telefonică cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderul de la Kiev a spus că Ucraina aşteaptă să primească în ianuarie acestei ţări pentru a-i susţine finanţele în timp ce continuă războiul cu Rusia.

Glad to start the year talking to . Thanked for the EU support. Waiting for the 1st tranche of macro-fin aid in Jan, the 1st batch of LED-lamps, school buses, generators & modular houses. Coordinated steps on 🇺🇦🇪🇺 Summit. We feel support & will win together.

La rândul ei, șefa CE l-a asigurat pe Zelenski că UE va fi alături de Ucraina ”atât timp cât va fi nevoie”.

”Susţinem lupta voastră eroică. O luptă pentru libertate şi împotriva agresiunii brutale”, a spus von der Leyen, tot pe Twitter.

In the 1st call of the new year with President , I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.

The EU stands by you, for as long as it takes.

We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression.

