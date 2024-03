Căpitanul lui Dinamo dă vina pe ghinion pentru remiza cu Poli Iași: ”Nu a vrut să intre”

”Câinii” au ratat ocazii uriașe și , scor 0-0. În urma acestui rezultat, echipa lui Zeljko Kopic a rămas pe locul 15, direct retrogradabil în Liga 2.

Ghinionul, motivul pentru care Dinamo nu a luat 3 puncte cu Poli Iași

La finalul întâlnirii Poli Iași – Dinamo 0-0, din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat din SuperLiga, căpitanul Răzvan Patriche a dat vina pe ghinion pentru faptul că ”roș-albii” nu au reușit să se impună în acest joc.

”Două reprize total diferite. În prima parte ne-au surprins cu pressing-ul sus, nu am reușit să îi desfacem. În a doua am jucat mai bine și a fost altceva. Din păcate, ăsta este fotbalul, nu am reușit să marcăm.

Cred că de mult timp nu am mai avut atâtea ocazii, mingea nu a vrut să intre în poartă, asta este. Ne dă încredere faptul că am avut atâtea ocazii. Până la urmă, este un egal în deplasare.

Lupta este foarte strânsă. Echipele își dau viața. Fiecare meci este o finală, sunt meciuri pe viață și pe moarte. Sperăm să ne revenim repede și să luăm cele 3 puncte cu UTA”, a declarat Patriche.

Gnahore crede în șansele de salvare ale lui Dinamo

Mijlocașul Eddy Gnahore a recunoscut că meciul nu a fost unul prea plăcut pentru spectatori și crede că punctul luat de Dinamo la Iași poate fi important în lupta pentru evitarea retrogradării.

”În prima repriză au făcut un pressing bun, ne-a fost greu. În a doua repriză am pasat mai mult și ne-am creat ocazii foarte bune. Este un rezultat bun, rămânem cu șanse bune să ne îndeplinim obiectivul.

Nu a fost un meci frumos, a fost un joc de luptă, mingi lungi, dar asta nu contează. Va fi o luptă grea, echipele au calitate și o mentalitate bună. O să ne odihnim, apoi vom pregăti următorul meci. Sperăm să îl câștigăm”, a spus Gnahore.

Chiar dacă un punct este mai mult decât nimic, Dinamo se poate declara nemulțumită cu rezultatul final al partidei cu Poli Iași. ”Câinii” ar fi meritat să ia toate cele 3 puncte, însă Hakim uriașe de a înscrie.