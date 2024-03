Căpitanul lui Dinamo, după înfrângerea cu FC Hermannstadt la scor de neprezentare: ”Ne-au dominat total”

. Elevii lui Kopic au ramas pe locul 8 în clasament, având 15 puncte.

Răzvan Patriche, după FC Hermannstadt – Dinamo 3-0: ”Am pierdut mingea mult prea ușor”

Răzvan Patriche, căpitanul formației din Ștefan cel Mare, a vorbit despre partida pierdută în fața ardelenilor și consideră că a fost doar un accident nefericit.

”Este fotbal, se poate întâmpla orice, dar astăzi prea puțin, mai ales pe partea ofensivă. Am pierdut mingea mult prea ușor. Am avut o peluză fantastică în seara asta.

Din păcate, FC Hermannstadt este o echipă foarte bună, mai ales acasă. Cred că nu a pierdut niciun meci pe teren propriu. Ne-au dominat total.

Cu siguranță nu vom juca așa mai departe, a fost un accident, am întâlnit o echipă puternică și asta a fost. Nu înseamnă că nu am luptat pentru minge, dar atât s-a putut astăzi.

Nu este vorba de atitudine, suntem un grup unit. Am pierdut o luptă, dar mai avem încă 8. La Sibiu suntem ca acasă, mereu vin în număr cât mai mare”, a declarat Răzvan Patriche, după Hermannstadt – Dinamo 3-0.

Reacții dure, după FC Hermannstadt – Dinamo 3-0

După înfruntarea de la Sibiu, . Tehnicianul lui Dinamo a declarat că jucătorii nu au respectat planul pe care el l-a transmis.

”Nu cred în accidente. Dacă poți să faci posesie și să ieși din zonele unde adversarul presează, vei juca mai bine. Dacă nu faci lucrurile astea, adversarul va avea mai multe ocazii.

Noi nu am reacționat. Și nu am respectat ceea ce am pregătit. Nu am respectat planul”, a declarat Zeljko Kopic, după FC Hermannstadt – Dinamo 3-0.