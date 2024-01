Care dintre Faimoșii de la Survivor All Stars sunt chiar bogați? Sumele încasate sunt amețitoare

Sunt, printre Faimoșii care concurează la Survivor All Stars, oameni care par să aibă cu totul și cu totul alt motiv participarea la show decât banii. Plătiți regește și de Pro TV, ei sunt însă ”bazați”, cu adevărat, când vine vorba de afaceri legate de cariera lor.

Care dintre Faimoșii de la Survivor All Stars fac milioane

Printre Faimoșii de la Survivor All Stars sunt și persoane cu o carieră impresionantă. Fie că vorbim de sport, fie că vorbim de muzică, unii dintre ei au reușit să transforme cariera lor într-o mină de aur. Culmea, afacerile pe care le derulează le aduc suficienți bani încât să nu aibă prea mare nevoie de onorariul pe care îl primesc de la Pro Tv pentru participarea la show.

ADVERTISEMENT

Printre cei care fac milioane din afacerile pe care le derulează se numără și Jador. De altfel, încă de la început el a spus că a ajuns la Survivor pentru că vrea să învețe să fie mai bun, mai cumpătat, să se bucure de ceea ce are. Și, totodată, să se întărească psihic.

Asta în ciuda onorariului uriaș pe care îl încasează, el fiind cel mai bine plătit dintre cei de la Survivor All Stars. Mai exact, unele cifre anunță suma de 9.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Iar dacă se va ține de cuvânt și chiar vrea să ajungă în finala show-ului, adică până prin luna mai, iunie, o adevărată avere în conturi.

ADVERTISEMENT

Dar, până la finala Survivor All Stars la care visează Jador, FANATIK vă prezintă, în exclusivitate, sumele pe care artistul le obține prin intermediul firmelor sale. Jador, pe numele lui real Remus Ionuț Dumitrache, are două companii. Jador Music și Jador Booking au ca obiect activiățile de interpretare artistică și spectacolele.

Împreună, cele două firme au ca cifră de afaceri în jur de două milioane de lei. Adică aproximativ 400.000 de euro. Iar în ultimul an fiscal declarat, cele două au avut un profit, cumulat, de aproape 1,25 milioane de lei. Adică bine peste 250.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu, milionar din gale

Cătălin Moroșanu este și el unul dintre Faimoșii de la Survivor All Stars care câștigă sume nebănuite de bani. Mai exact, fostul luptător de kickboxing, convertit în promotor al sporturilor de contact, face, la rândul său, milioane. Sau, cel puțin, nu duce nevoie de onorariul de aproximativ 5-6.000 de euro pe care îl încasează săptămânal.

“Mă bucur foarte mult că voi participa la Survivor All Stars, pentru că am nevoie de un nou reset. La prima participare, după fiecare emisie am devenit un om mai bun. Nu este vorba neapărat, acum, de o nouă provocare, deja știu ce este acolo. Este vorba de transformarea mea ca om.

ADVERTISEMENT

Acum, a doua oară, vreau să aibă același efect ca și precedenta emisiune. O să-mi fie cel mai dor de copii. Fata e mai mare, dar băiatul, după 2 luni sau mai mult, o să mai crească și va fi greu”, . Și nu glumea, el pare că își dorește să se ”reseteze”.

Nu de altceva, dar în ultimul an fiscal, Cătălin Moroșanu a făcut bani frumoși cu firma sa. Cătălin Moroşanu Promotion, compania prin care organizează galele a avut o cifră de afaceri de peste 2,4 milioane de lei. Adică aproape 500.000 de euro.

La capitolul profit, firma lui Cătălin Moroșanu stă, de asemenea, bine de tot. Nu de altceva, dar a înregistrat peste 1,16 milioane de lei, adică undeva în jurul a 230.000 de euro. Trebuie precizat că, pentru anul fiscal 2023, Mărășanu se așteaptă la cifre și mai mari, prin prisma evenimentelor pe care le-a organizat.