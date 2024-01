Care este cel mai scump transfer al iernii în fotbalul mondial. Locul ocupat de Radu Drăgușin în top

Mai exact transferul atacantului Vitor Roque, pentru care Barcelona a plătit celor de la Athletico Paranaense 40 de milioane de euro. În aceste condiții, transferul lui Radu Drăgușin este al doilea cel mai scump al anului, potrivit cifrelor exacte. Oricum, Radu Drăgușin a devenit cel mai scump jucător român din toate timpurile, peste Adrian Mutu și Cristi Chivu.

Care este cel mai scump transfer al iernii în fotbalul mondial

Așadar, topul celor mai scumpe transferuri ale iernii e condus de Vitor Roque, cu 40 de milioane de euro, urmat de Radu Drăgușin cu 25 milioane + 6 milioane bonusuri. Ultima poziție pe podium este ocupată de Eljif Elmas, pentru care RB Leipzig a plătit 24 de milioane de euro celor de la Napoli, urmat de Lucas Beraldo (20 de milioane euro – de la Sao Paulo la PSG), Marcos Leonardo (18 milioane de euro – de la Santos la Benfica), Malick Fofana (17 milioane de euro – de la KAA Gent la Lyon) și Artur (15 milioane de euro – de la Palmeiras la Zenit) sunt alte transferuri remarcabile.

În majoritatea campionatelor puternice ale Europei, inclusiv în Premier League, perioada de marcato se va încheia pe 1 februarie 2024, astfel că ar mai fi vreme suficientă ca acest record să fie bătut. Britanicii se pare că i-au găsit deja o poreclă lui Drăgușin, comparându-l cu un dragon dar și cu fosta vedetă Gareth Bale.

Radu Drăgușin are toate șansele să debuteze în acest weekend pentru Tottenham, în condițiile în care formația lui Drăgușin are mari probleme de lot înainte de deplasarea de la Manchester United. Impresarul fotbalistului, Florin Manea, a anunțat că va fi prezent la această partidă și că ar avea informații că Radu Drăgușin va juca.

”Radu va fi în lotul de 20 pentru meciul cu United, voi asista și eu la partidă. Vedem, poate ne face o surpriză și debutează. Primul meci ar fi la United acasă, următorul cu City acasă, în Cupă. Dacă joacă în ambele ar putea zice cineva că l-au băgat să-l linșeze. Dar eu vreau să joace, am mizat mereu pe el. Nu aveam frică nici la Bayern dacă mergea, că nu ar juca”, a povestit impresarul Florin Manea, conform DigiSport.

De altfel, așa cum dezvăluia FANATIK, impresarul Florin Manea va câștiga o sumă considerabilă de bani, pe lângă mândria de a avea un jucător transferat la Tottenham. Așadar, Florin Manea trebuie să împartă alături de partenerii săi 3 milioane de euro, mai exact 60% din sumă urmând a fi virată în conturile românului.

Cât despre Drăgușin, acesta va câștiga în 5 ani aproximativ 15 milioane de euro, însă aceste cifre pot crește cu siguranță dacă fotbalistul va deveni un titular incontestabil la Tottenham și va atrage, de la sine, multe contracte de sponsorizare de ordinul milioanelor de euro. Cu toate acestea, Drăgușin rămâne printre cei mai prost plătiți fotbaliști de la Tottenham, fiind criticat în acest sens de Basarab Panduru.

Minim 5 milioane. Sunt două echipe care plătesc din cale-afară. Cum să am acest salariu? Că aşa vrea Tottenham? Nu, dai cât vreau eu. Dacă De Ligt are 17 milioane, nu are cum Drăguşin să aibă mai puţin de 5 milioane! Tot ce e mai puţin înseamnă că nu s-a negociat cum trebuie.

, şi cel mai mic salariu e 10 milioane la Bayern, şi tu ceri 3 milioane, înseamnă că este o problemă. Nu ştii să negociezi. Ai o problemă. Ce să mă uit? Ce să vezi?!”, a răbufnit Panduru, nemulțumit că impresarul lui Drăgușin nu i-a obținut acestuia un salariu mai mare.